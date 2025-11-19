https://anlatilaninotesi.com.tr/20251119/israilden-lubnana-yeni-saldiri-uyarisi-1-gunde-13-olu-1101129704.html

İsrail’den Lübnan’ın güneyine hava saldırısı düzenliyor

İsrail, Lübnan’ın güneyinde iki yeni köy vuruyor. İsrail'in hava saldırıları sürüyor. Saldırılar, İsrail ordusunun açıklamasından hemen sonra geldi. 19.11.2025, Sputnik Türkiye

İsrail savaş uçakları, Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı Deyr Kifa ve Şuhur beldelerine hava saldırıları başlattı. IDF, saldırıdan dakikalar önce, hedef alınacak bazı binaların haritaları paylaşıldı ve sivillerin acilen bölgeyi boşaltmaları yönünde bir açıklama yapmıştı. Lübnan medyası, hedef alınan beldelerdeki saldırıların ayrıntılarını aktarsa da, Lübnan yetkililerinden henüz can kaybı veya yaralanma olup olmadığına dair resmi bir açıklama gelmedi.İsrail ordusunun açıklamasına göre, bu operasyonlar Lübnan’ın güneyindeki bazı bölgelerdeki Hizbullah hedeflerini vurmayı amaçlıyordu. Ordudan yapılan yazılı duyuruda, saldırıların planlandığı şekilde gerçekleştirildiği belirtildi.Öte yandan, İsrail’in dün akşam düzenlediği bir başka hava operasyonunda, Lübnan’ın Sayda kentinde yer alan Ayn el-Hilva Filistin Mülteci Kampı hedef alınmış ve bu saldırıda 13 kişi yaşamını yitirmişti.İsrail ile Lübnan arasındaki son çatışma 8 Ekim 2023’te başlamıştı. O dönemde Hizbullah, İsrail’e saldırılar düzenlemiş ve İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları devam ettiği sürece saldırılarını sürdüreceğini açıklamıştı.Lübnan ateşkesi ve ihlallerGeçen kasım ayında İsrail ve Lübnan arasında bir ateşkes anlaşması imzalandı, Hizbullah tarafından da kabul edildi.İsrail, o tarihten bu yana ateşkese ihlallerde bulunuyor ve Lübnan’ı Hizbullah’ı yeterince hızlı silahsızlandırmadığı gerekçesiyle suçluyor.Analistler, İsrail’in Lübnan’a yaklaşımını Gazze’ye uyguladığı “ne savaş ne barış” stratejisiyle benzer buluyor.

2025

