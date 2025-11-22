https://anlatilaninotesi.com.tr/20251122/israil-disisleri-bakani-saar-f-35lerin-turkiyeye-verilmesine-karsiyiz-1101199284.html
İsrail Dışişleri Bakanı Saar: F-35'lerin Türkiye'ye verilmesine karşıyız
İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, şu anda İran'a saldırmayı planlamadıklarını ve Türkiye'ye F-35 verilmesine karşı olduklarını söyledi. 22.11.2025, Sputnik Türkiye
İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, İran’a tekrar saldırı ihtimali, F-35’lerin Türkiye’ye transferi konusundaki tutumları ve Gazze Şeridi ile Batı Şeria'ya yürüttükleri saldırılara ilişkin açıklamalarda bulundu.The Jerusalem Post gazetesine konuşan Saar, şu anda İran'a saldırmayı planlamadıklarını öne sürerek, şöyle konuştu:'F-35'lerin Türkiye'ye verilmesine karşıyız'Saar, üst düzey ABD'li yetkililere Türkiye'ye F-35 transferine karşı çıktıklarını aktardıklarını belirterek, "Sanırım Amerikalı dostlarımız böyle bir anlaşmanın yaratacağı zorlukları anlıyor" ifadesini kullandı.Ayrıca Saar, Türkiye ile ilişkilerin iyileşmesini öngörmediğini savunarak, "Türkiye, Gazze'deki çokuluslu gücün bir parçası olmayacak. İsrail de tutumunu değiştirmeyecek." iddiasında bulundu.
İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, İran’a tekrar saldırı ihtimali, F-35’lerin Türkiye’ye transferi konusundaki tutumları ve Gazze Şeridi ile Batı Şeria'ya yürüttükleri saldırılara ilişkin açıklamalarda bulundu.
The Jerusalem Post gazetesine konuşan Saar, şu anda İran'a saldırmayı planlamadıklarını öne sürerek, şöyle konuştu:
İran nükleer programını yeniden canlandırmak için harekete geçiyor ve şu anda bile bir dereceye kadar balistik füze üretebiliyor ancak açıkça eskisi kadar büyük veya amaçladıkları ölçekte değil.
'F-35'lerin Türkiye'ye verilmesine karşıyız'
Saar, üst düzey ABD'li yetkililere Türkiye'ye F-35 transferine karşı çıktıklarını aktardıklarını belirterek, "Sanırım Amerikalı dostlarımız böyle bir anlaşmanın yaratacağı zorlukları anlıyor" ifadesini kullandı.
Ayrıca Saar, Türkiye ile ilişkilerin iyileşmesini öngörmediğini savunarak, "Türkiye, Gazze'deki çokuluslu gücün bir parçası olmayacak. İsrail de tutumunu değiştirmeyecek." iddiasında bulundu.