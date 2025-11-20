https://anlatilaninotesi.com.tr/20251120/israil-basbakani-netanyahu-turkiyeye-f-35-satisi-yakin-zamanda-olacak-bir-sey-degil-1101167189.html
İsrail Başbakanı Netanyahu: Türkiye'ye F-35 satışı çok uzak ihtimal
İsrail Başbakanı Netanyahu: Türkiye'ye F-35 satışı çok uzak ihtimal
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'nin Suudi Arabistan'a F-35 savaş uçakları satma planına rağmen ülkesinin 'niteliksel askeri üstünlüğünü' koruyacağını... 20.11.2025
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD’nin Suudi Arabistan’a F-35 savaş uçakları satma planına rağmen ülkesinin 'niteliksel askeri üstünlüğünü' koruyacağını açıkladı. Netanyahu, Telegram kanalına verdiği röportajda, ABD'yle görüşmeler sonucu İsrail’in bu üstünlüğünün garanti altına alındığını belirtti.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Telegram kanalına verdiği röportajda Türkiye hakkında konuştu.
Başbakan Netanyahu, “F-35’in satışı öncesinde bize sorulmadı, ancak satış gerçekleşince Dışişleri Bakanı Marco Rubio'yla görüştüm ve durumu netleştirdim. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ABD Başkanı Donald Trump’tan istediği her şeyi alamadı” dedi.
Ortadoğu’da yalnızca İsrail’in F-35 uçaklarını kullandığını hatırlatan Netanyahu, ABD yasalarının İsrail’e 'bölgede niteliksel askeri üstünlük' garantisi verdiğini vurguladı.
Netanyahu, ''F-35’lerin Türkiye’ye satılma ihtimalinin çok uzak olduğunu düşünüyorum. Suudi Arabistan meselesindeki pozisyonumuz, Türkiye’ye F-35 satışı söz konusu olduğunda çok daha katı olur” açıklamasında bulundu.
Öte yandan Netanyahu, “Suudi Arabistan'la normalleşme konusunda temkinli iyimserim” ifadelerini kullandı.