İspanya'da kömür madeninde göçük: 3 işçi toprak altında kaldı

Asturias’taki kömür madeninde meydana gelen göçükte en az 3 işçi toprak altında kaldı. Kurtarma ekipleri ve helikopterler bölgeye sevk edilirken çalışmalar... 22.11.2025, Sputnik Türkiye

İspanya'nın kuzeyindeki Asturias bölgesinde bir kömür madeninde meydana gelen göçükte en az 3 işçi toprak altında kaldı. Asturias Acil Servisi ve Jandarma'nın İspanyol basınına yaptığı açıklamada, göçüğün Cangas del Narcea’ya bağlı Vega de Rengos bölgesindeki madenin eksi ikinci katında yerel saatle 16.58'de meydana geldiği belirtildi. Bölgeye kurtarma ekipleri, sağlık ekipleri ve iki çok işlevli helikopter sevk edildi. İspanyol basını, Enerji ve Madencilik Genel Müdürü Javier Cuell ile bazı yerel yöneticilerin ve uzmanların olay yerinde olduğunu, çöküşün nedenine ilişkin henüz bilgi paylaşılmadığını aktardı. Belediye Başkanı Luis Fontaniella, ‘önceliğin kurtarma operasyonu olduğunu’ söyledi. Asturias bölgesinde 31 Mart’ta meydana gelen grizu patlamasında da 5 madenci yaşamını yitirmişti.

