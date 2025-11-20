https://anlatilaninotesi.com.tr/20251120/gazzede-son-24-saatte-33-kisi-oldu-hamas-saldirilari-soykirimi-yeniden-baslatma-girisimi-olarak-1101159830.html
Gazze'de son 24 saatte 33 kişi öldü: Hamas saldırıları 'soykırımı yeniden başlatma girişimi' olarak niteledi
Gazze’de son 24 saatte 33 kişi öldü: Hamas saldırıları 'soykırımı yeniden başlatma girişimi' olarak niteledi
20.11.2025
İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 33 artarak 69 bin 546’ya yükseldi. Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada son kayıplar, yaralılar ve enkaz altından çıkarılan cenazelere ilişkin güncel verileri paylaştı.Bakanlığın aktarımına göre, İsrail’in son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 12’si çocuk, 8’i kadın toplam 32 Filistinli hayatını kaybetti; ayrıca bir kişinin cenazesi enkaz altından çıkarıldı. Aynı dönemde 88 kişi yaralandı.Ateşkesin 10 Ekim’de yürürlüğe girmesinden bu yana düzenlenen saldırılarda ise 312 kişinin öldüğü, 760 kişinin yaralandığı, bölgede yürütülen arama çalışmalarında da 572 kişinin naaşına ulaşıldığı belirtildi.Ekim 2023’ten bu yana devam eden saldırıların toplam bilançosu ise ağırlaşmayı sürdürüyor. Sağlık Bakanlığı’na göre can kaybı 69 bin 546’ya, yaralı sayısı ise 170 bin 833’e ulaşmış durumda.Hamas’tan 'soykırımı yeniden başlatma girişimi' tepkisiDün geceki açıklamasında Hamas, Han Yunus ve Gazze kentlerine yönelik saldırıları “tehlikeli bir tırmanış” olarak değerlendirdi. Hareket, 25’ten fazla Filistinlinin hayatını kaybettiği saldırıların, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun “Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlatmayı amaçladığını” öne sürdü.Hamas, İsrail’in “birliklerine ateş açıldığı” yönündeki iddiaları reddederek, bu açıklamaların ateşkesi ihlal eden saldırılara gerekçe üretmek için kullanıldığını savundu. Açıklamada ayrıca 10 Ekim'den bu yana İsrail’in ateşkese rağmen düzenlediği saldırılarda 300’den fazla kişinin öldüğü belirtildi.Hamas, ABD’ye ve ateşkesin garantörleri olan Mısır, Katar ve Türkiye’ye çağrı yaparak, İsrail’in ateşkesi ihlal eden adımlarını durdurmak için “ciddi baskı” uygulanmasını istedi.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ateşkese rağmen devam eden saldırılarda son 24 saatte 12’si çocuk 33 kişi hayatını kaybetti. Hamas, dün açıklamasında 'İsrail’in anlaşmayı ihlal ettiğini belirterek soykırımı yeniden başlatmayı amaçladıklarını' ileri sürdü.
İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 33 artarak 69 bin 546’ya yükseldi. Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada son kayıplar, yaralılar ve enkaz altından çıkarılan cenazelere ilişkin güncel verileri paylaştı.
Bakanlığın aktarımına göre, İsrail’in son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 12’si çocuk, 8’i kadın toplam 32 Filistinli hayatını kaybetti; ayrıca bir kişinin cenazesi enkaz altından çıkarıldı. Aynı dönemde 88 kişi yaralandı.
Ateşkesin 10 Ekim’de yürürlüğe girmesinden bu yana düzenlenen saldırılarda ise 312 kişinin öldüğü, 760 kişinin yaralandığı, bölgede yürütülen arama çalışmalarında da 572 kişinin naaşına ulaşıldığı belirtildi.
Ekim 2023’ten bu yana devam eden saldırıların toplam bilançosu ise ağırlaşmayı sürdürüyor. Sağlık Bakanlığı’na göre can kaybı 69 bin 546’ya, yaralı sayısı ise 170 bin 833’e ulaşmış durumda.
Hamas’tan 'soykırımı yeniden başlatma girişimi' tepkisi
Dün geceki açıklamasında Hamas, Han Yunus ve Gazze kentlerine yönelik saldırıları “tehlikeli bir tırmanış” olarak değerlendirdi. Hareket, 25’ten fazla Filistinlinin hayatını kaybettiği saldırıların, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun “Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlatmayı amaçladığını” öne sürdü.
Hamas, İsrail’in “birliklerine ateş açıldığı” yönündeki iddiaları reddederek, bu açıklamaların ateşkesi ihlal eden saldırılara gerekçe üretmek için kullanıldığını savundu. Açıklamada ayrıca 10 Ekim'den bu yana İsrail’in ateşkese rağmen düzenlediği saldırılarda 300’den fazla kişinin öldüğü belirtildi.
Hamas, ABD’ye ve ateşkesin garantörleri olan Mısır, Katar ve Türkiye’ye çağrı yaparak, İsrail’in ateşkesi ihlal eden adımlarını durdurmak için “ciddi baskı” uygulanmasını istedi.