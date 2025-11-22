https://anlatilaninotesi.com.tr/20251122/galatasaray-10-kisi-kalan-genclerbirligini-3-2-yendi-icardiden-bir-gol-bir-asist-1101208624.html
Gençlerbirliği’ni ağırlayan Galatasaray, 3-2 galip geldi
Gençlerbirliği'ni ağırlayan Galatasaray, 3-2 galip geldi
Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, sahasında Gençlerbirliği'ni 3-2 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, Icardi, Barış Alper ve İlkay'ın golleriyle zafere...
Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında sahasında konuk ettiği Gençlerbirliği’ni 3-2 yenerek kritik bir galibiyet elde etti. Karşılaşma yüksek tempoya, bol pozisyona ve iki kırmızı karta sahne oldu.Maçın ilk yarısında aradığı oyunu sahaya yansıtmakta zorlanan Galatasaray, ikinci devrede oyuna ağırlığını koydu. Sarı-kırmızılıların beraberlik golü, Barış Alper Yılmaz’ın sol kanattan başlattığı hızlı akınla geldi. Kazımcan’ın ön direğe çevirdiği topu Mauro Icardi tek vuruşla ağlara göndererek takımı adına eşitliği sağladı.Golden yalnızca birkaç dakika sonra Galatasaray, savunma arkasında yakaladığı büyük boşluğu iyi değerlendirdi. Icardi’nin kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda dönen topu Barış Alper tamamladı ve sarı-kırmızılılar öne geçti. Bu golün ardından Gençlerbirliği’nde Thalisson’un sert müdahalesi kırmızı kartla sonuçlanınca konuk ekip sahada 10 kişi kaldı.Galatasaray’ın üçüncü golü, yine Barış Alper Yılmaz’ın hazırladığı pozisyondan geldi. Altıpas içinde topu kontrol eden İlkay, meşin yuvarlağı ağlara göndererek farkı ikiye çıkardı. Gençlerbirliği ise pes etmedi ve Metehan Mimaroğlu’nun kafa golüyle umutlarını tazeledi. Ancak kalan sürede başka gol olmayınca mücadele sarı-kırmızılıların 3-2 üstünlüğüyle tamamlandı.Karşılaşmanın son anlarında Sallai’nin VAR incelemesi sonrası doğrudan kırmızı kartla oyundan atılması dikkati çeken bir diğer gelişme oldu.
Gençlerbirliği’ni ağırlayan Galatasaray, 3-2 galip geldi
22:27 22.11.2025 (güncellendi: 22:29 22.11.2025)
Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, sahasında Gençlerbirliği’ni 3-2 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, Icardi, Barış Alper ve İlkay’ın golleriyle zafere ulaştı, maçta iki kırmızı kart çıktı.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında sahasında konuk ettiği Gençlerbirliği’ni 3-2 yenerek kritik bir galibiyet elde etti. Karşılaşma yüksek tempoya, bol pozisyona ve iki kırmızı karta sahne oldu.
Maçın ilk yarısında aradığı oyunu sahaya yansıtmakta zorlanan Galatasaray, ikinci devrede oyuna ağırlığını koydu. Sarı-kırmızılıların beraberlik golü, Barış Alper Yılmaz’ın sol kanattan başlattığı hızlı akınla geldi. Kazımcan’ın ön direğe çevirdiği topu Mauro Icardi tek vuruşla ağlara göndererek takımı adına eşitliği sağladı.
Golden yalnızca birkaç dakika sonra Galatasaray, savunma arkasında yakaladığı büyük boşluğu iyi değerlendirdi. Icardi’nin kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda dönen topu Barış Alper tamamladı ve sarı-kırmızılılar öne geçti. Bu golün ardından Gençlerbirliği’nde Thalisson’un sert müdahalesi kırmızı kartla sonuçlanınca konuk ekip sahada 10 kişi kaldı.
Galatasaray’ın üçüncü golü, yine Barış Alper Yılmaz’ın hazırladığı pozisyondan geldi. Altıpas içinde topu kontrol eden İlkay, meşin yuvarlağı ağlara göndererek farkı ikiye çıkardı. Gençlerbirliği ise pes etmedi ve Metehan Mimaroğlu’nun kafa golüyle umutlarını tazeledi. Ancak kalan sürede başka gol olmayınca mücadele sarı-kırmızılıların 3-2 üstünlüğüyle tamamlandı.
Karşılaşmanın son anlarında Sallai’nin VAR incelemesi sonrası doğrudan kırmızı kartla oyundan atılması dikkati çeken bir diğer gelişme oldu.