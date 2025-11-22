https://anlatilaninotesi.com.tr/20251122/galatasaray-10-kisi-kalan-genclerbirligini-3-2-yendi-icardiden-bir-gol-bir-asist-1101208624.html

Gençlerbirliği’ni ağırlayan Galatasaray, 3-2 galip geldi

Gençlerbirliği’ni ağırlayan Galatasaray, 3-2 galip geldi

Sputnik Türkiye

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, sahasında Gençlerbirliği’ni 3-2 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, Icardi, Barış Alper ve İlkay’ın golleriyle zafere... 22.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-22T22:27+0300

2025-11-22T22:27+0300

2025-11-22T22:29+0300

spor

galatasaray

gençlerbirliği futbol takımı

trendyol süper lig

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/16/1101208467_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_4773dbdeb80af0ce21aa58bc46415008.jpg

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında sahasında konuk ettiği Gençlerbirliği’ni 3-2 yenerek kritik bir galibiyet elde etti. Karşılaşma yüksek tempoya, bol pozisyona ve iki kırmızı karta sahne oldu.Maçın ilk yarısında aradığı oyunu sahaya yansıtmakta zorlanan Galatasaray, ikinci devrede oyuna ağırlığını koydu. Sarı-kırmızılıların beraberlik golü, Barış Alper Yılmaz’ın sol kanattan başlattığı hızlı akınla geldi. Kazımcan’ın ön direğe çevirdiği topu Mauro Icardi tek vuruşla ağlara göndererek takımı adına eşitliği sağladı.Golden yalnızca birkaç dakika sonra Galatasaray, savunma arkasında yakaladığı büyük boşluğu iyi değerlendirdi. Icardi’nin kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda dönen topu Barış Alper tamamladı ve sarı-kırmızılılar öne geçti. Bu golün ardından Gençlerbirliği’nde Thalisson’un sert müdahalesi kırmızı kartla sonuçlanınca konuk ekip sahada 10 kişi kaldı.Galatasaray’ın üçüncü golü, yine Barış Alper Yılmaz’ın hazırladığı pozisyondan geldi. Altıpas içinde topu kontrol eden İlkay, meşin yuvarlağı ağlara göndererek farkı ikiye çıkardı. Gençlerbirliği ise pes etmedi ve Metehan Mimaroğlu’nun kafa golüyle umutlarını tazeledi. Ancak kalan sürede başka gol olmayınca mücadele sarı-kırmızılıların 3-2 üstünlüğüyle tamamlandı.Karşılaşmanın son anlarında Sallai’nin VAR incelemesi sonrası doğrudan kırmızı kartla oyundan atılması dikkati çeken bir diğer gelişme oldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251122/fenerbahce-beko-partizani-99-87-yendi-1101199141.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

galatasaray, gençlerbirliği futbol takımı, trendyol süper lig