Türkiye
Kremlin Sözcüsü Peskov: Yarın İstanbul'da Rus temsilciler bulunmayacak
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251118/guney-afrika-g20-zirvesi-abdsiz-yapilacak-1101084432.html
Güney Afrika: G20 Zirvesi ABD'siz yapılacak
Güney Afrika: G20 Zirvesi ABD'siz yapılacak
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Trump'ın boykot kararına aldırış etmeyen Güney Afrika yönetimi, G20 Zirvesi'nde önemli kararlar alınacağına inandıklarını belirtti. 18.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-18T12:42+0300
2025-11-18T12:42+0300
dünya
abd
donald trump
güney afrika
g20
g20 liderler zirvesi
g20 zirvesi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/12/1101084017_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_7abb043c92abddc9b61dea281bb7ac51.jpg
G20 Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak olan Güney Afrika'dan bir yetkili, zirvenin ABD'nin katılımı olmadan gerçekleştirileceğini belirtti.ABD basınına konuşan Güney Afrikalı yetkili, 22–23 Kasım'da Johannesburg'da yapılacak zirvede, ABD Başkanı Donald Trump'ın yokluğuna rağmen, küresel finansal mimariyi yeniden yapılandırmak ve diğer önemli kararları almak için kararlı adımlar atılacağını söyledi.Güney Afrika Dışişleri Bakanı Ronald Lamola, zirveden önce bugün kentte düzenlenen Bloomberg Afrika İş Zirvesi'nde, "Burada bulunan ülkelerin bir karar verip bir bildiri sunabileceğine inanıyoruz. ABD'nin katılım sağlamamasının G20'nin çalışmalarını felç edeceğini düşünmüyoruz" ifadelerini kullandı.ABD Başkanı Trump, Güney Afrika’daki insan hakları ihlalleri iddialarını gerekçe göstererek, Johannesburg’da yapılacak G20 Zirvesi'ne hiçbir ABD hükümet yetkilisinin katılmayacağını açıklamıştı.Trump, “G20’nin Güney Afrika’da yapılacak olması tam bir rezalet. Afrikalılar öldürülüyor, katlediliyor; topraklarına ve çiftliklerine yasadışı şekilde el konuluyor. Bu insan hakları ihlalleri sürdüğü sürece hiçbir ABD hükümet yetkilisi zirveye katılmayacak. 2026 G20’yi Miami, Florida’da düzenlemeyi dört gözle bekliyorum!” demişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251118/rusya-bmgkda-kabul-edilen-gazze-plani-ciddi-endiseler-yaratiyor-1101077834.html
güney afrika
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/12/1101084017_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_727e13c81578d1199343a7c20e86cf9a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, donald trump, güney afrika, g20, g20 liderler zirvesi, g20 zirvesi
abd, donald trump, güney afrika, g20, g20 liderler zirvesi, g20 zirvesi

Güney Afrika: G20 Zirvesi ABD'siz yapılacak

12:42 18.11.2025
© AP Photo / Nardus EngelbrechtLogo de la cumbre del G20 en Sudáfrica
Logo de la cumbre del G20 en Sudáfrica - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2025
© AP Photo / Nardus Engelbrecht
Abone ol
ABD Başkanı Trump'ın boykot kararına aldırış etmeyen Güney Afrika yönetimi, G20 Zirvesi'nde önemli kararlar alınacağına inandıklarını belirtti.
G20 Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak olan Güney Afrika'dan bir yetkili, zirvenin ABD'nin katılımı olmadan gerçekleştirileceğini belirtti.

ABD basınına konuşan Güney Afrikalı yetkili, 22–23 Kasım'da Johannesburg'da yapılacak zirvede, ABD Başkanı Donald Trump'ın yokluğuna rağmen, küresel finansal mimariyi yeniden yapılandırmak ve diğer önemli kararları almak için kararlı adımlar atılacağını söyledi.

Güney Afrika Dışişleri Bakanı Ronald Lamola, zirveden önce bugün kentte düzenlenen Bloomberg Afrika İş Zirvesi'nde, "Burada bulunan ülkelerin bir karar verip bir bildiri sunabileceğine inanıyoruz. ABD'nin katılım sağlamamasının G20'nin çalışmalarını felç edeceğini düşünmüyoruz" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump, Güney Afrika’daki insan hakları ihlalleri iddialarını gerekçe göstererek, Johannesburg’da yapılacak G20 Zirvesi'ne hiçbir ABD hükümet yetkilisinin katılmayacağını açıklamıştı.

Trump, “G20’nin Güney Afrika’da yapılacak olması tam bir rezalet. Afrikalılar öldürülüyor, katlediliyor; topraklarına ve çiftliklerine yasadışı şekilde el konuluyor. Bu insan hakları ihlalleri sürdüğü sürece hiçbir ABD hükümet yetkilisi zirveye katılmayacak. 2026 G20’yi Miami, Florida’da düzenlemeyi dört gözle bekliyorum!” demişti.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Vasiliy Nebenzya - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2025
İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI
Rusya: BMGK'da kabul edilen Gazze planı ciddi endişeler yaratıyor
09:24
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала