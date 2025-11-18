https://anlatilaninotesi.com.tr/20251118/guney-afrika-g20-zirvesi-abdsiz-yapilacak-1101084432.html

Güney Afrika: G20 Zirvesi ABD'siz yapılacak

Güney Afrika: G20 Zirvesi ABD'siz yapılacak

ABD Başkanı Trump'ın boykot kararına aldırış etmeyen Güney Afrika yönetimi, G20 Zirvesi'nde önemli kararlar alınacağına inandıklarını belirtti. 18.11.2025, Sputnik Türkiye

G20 Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak olan Güney Afrika'dan bir yetkili, zirvenin ABD'nin katılımı olmadan gerçekleştirileceğini belirtti.ABD basınına konuşan Güney Afrikalı yetkili, 22–23 Kasım'da Johannesburg'da yapılacak zirvede, ABD Başkanı Donald Trump'ın yokluğuna rağmen, küresel finansal mimariyi yeniden yapılandırmak ve diğer önemli kararları almak için kararlı adımlar atılacağını söyledi.Güney Afrika Dışişleri Bakanı Ronald Lamola, zirveden önce bugün kentte düzenlenen Bloomberg Afrika İş Zirvesi'nde, "Burada bulunan ülkelerin bir karar verip bir bildiri sunabileceğine inanıyoruz. ABD'nin katılım sağlamamasının G20'nin çalışmalarını felç edeceğini düşünmüyoruz" ifadelerini kullandı.ABD Başkanı Trump, Güney Afrika’daki insan hakları ihlalleri iddialarını gerekçe göstererek, Johannesburg’da yapılacak G20 Zirvesi'ne hiçbir ABD hükümet yetkilisinin katılmayacağını açıklamıştı.Trump, “G20’nin Güney Afrika’da yapılacak olması tam bir rezalet. Afrikalılar öldürülüyor, katlediliyor; topraklarına ve çiftliklerine yasadışı şekilde el konuluyor. Bu insan hakları ihlalleri sürdüğü sürece hiçbir ABD hükümet yetkilisi zirveye katılmayacak. 2026 G20’yi Miami, Florida’da düzenlemeyi dört gözle bekliyorum!” demişti.

