G20 Liderler Zirvesi Güney Afrika'da başladı
G20 Liderler Zirvesi Güney Afrika’da başladı
Sputnik Türkiye
Güney Afrikan'nın ev sahipliğinde bu yıl, 'Dayanışma, Eşitlik, Sürdürülebilirlik' ana temasıyla düzenlenen G20 Liderler Zirvesi başladı. 22.11.2025
G20 dönem başkanlığını yürüten Güney Afrika’nın ev sahipliğinde başkent Johannesburg’da 'Dayanışma, Eşitlik, Sürdürülebilirlik' ana temasıyla düzenlenen G20 Liderler Zirvesi başladı. Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, zirvenin açılış konuşmasını yaparak, forumu resmen başlattı.Ramaphosa, “G20 Liderler Zirvesi’ni açıyorum ve hepinize teşekkür ediyorum” dedi.Ramaphosa ayrıca, Güney Afrika’nın dönem başkanlığındaki öncelikli konuları liderlerle paylaştı.G20 Zirvesi’nde Rusya heyetine Devlet Başkanlığı İdaresi Başkan Yardımcısı Maksim Oreşkin başkanlık ediyor. Zirvede, çok sayıda ülkenin lideri ve üst düzey temsilcileri küresel ekonomik meseleler üzerine temaslarda bulunacak.
Ramaphosa, “G20 Liderler Zirvesi’ni açıyorum ve hepinize teşekkür ediyorum” dedi.
Ramaphosa ayrıca, Güney Afrika’nın dönem başkanlığındaki öncelikli konuları liderlerle paylaştı.
G20 Zirvesi’nde Rusya heyetine Devlet Başkanlığı İdaresi Başkan Yardımcısı Maksim Oreşkin başkanlık ediyor. Zirvede, çok sayıda ülkenin lideri ve üst düzey temsilcileri küresel ekonomik meseleler üzerine temaslarda bulunacak.