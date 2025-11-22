Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251122/g20-liderler-zirvesi-guney-afrikada-basladi-1101202384.html
G20 Liderler Zirvesi Güney Afrika’da başladı
G20 Liderler Zirvesi Güney Afrika’da başladı
Sputnik Türkiye
Güney Afrikan'nın ev sahipliğinde bu yıl, 'Dayanışma, Eşitlik, Sürdürülebilirlik' ana temasıyla düzenlenen G20 Liderler Zirvesi başladı. 22.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-22T12:51+0300
2025-11-22T12:51+0300
dünya
g20 liderler zirvesi
güney afrika
johannesburg
afrika
maksim oreşkin
rusya
cyril ramaphosa
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/16/1101202210_0:42:800:492_1920x0_80_0_0_3d4877ff04d003bef896b073cd64efe0.jpg
G20 dönem başkanlığını yürüten Güney Afrika’nın ev sahipliğinde başkent Johannesburg’da 'Dayanışma, Eşitlik, Sürdürülebilirlik' ana temasıyla düzenlenen G20 Liderler Zirvesi başladı. Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, zirvenin açılış konuşmasını yaparak, forumu resmen başlattı.Ramaphosa, “G20 Liderler Zirvesi’ni açıyorum ve hepinize teşekkür ediyorum” dedi.Ramaphosa ayrıca, Güney Afrika’nın dönem başkanlığındaki öncelikli konuları liderlerle paylaştı.G20 Zirvesi’nde Rusya heyetine Devlet Başkanlığı İdaresi Başkan Yardımcısı Maksim Oreşkin başkanlık ediyor. Zirvede, çok sayıda ülkenin lideri ve üst düzey temsilcileri küresel ekonomik meseleler üzerine temaslarda bulunacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251118/guney-afrika-g20-zirvesi-abdsiz-yapilacak-1101084432.html
güney afrika
johannesburg
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/16/1101202210_45:0:756:533_1920x0_80_0_0_4f5b01ff0bec8ad133c2cbbf0a7812ef.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
g20 liderler zirvesi, güney afrika, johannesburg, afrika, maksim oreşkin, rusya, cyril ramaphosa
g20 liderler zirvesi, güney afrika, johannesburg, afrika, maksim oreşkin, rusya, cyril ramaphosa

G20 Liderler Zirvesi Güney Afrika’da başladı

12:51 22.11.2025
G20 Liderler Zirvesi
G20 Liderler Zirvesi - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2025
Abone ol
Güney Afrikan'nın ev sahipliğinde bu yıl, 'Dayanışma, Eşitlik, Sürdürülebilirlik' ana temasıyla düzenlenen G20 Liderler Zirvesi başladı.
G20 dönem başkanlığını yürüten Güney Afrika’nın ev sahipliğinde başkent Johannesburg’da 'Dayanışma, Eşitlik, Sürdürülebilirlik' ana temasıyla düzenlenen G20 Liderler Zirvesi başladı. Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, zirvenin açılış konuşmasını yaparak, forumu resmen başlattı.
Ramaphosa, “G20 Liderler Zirvesi’ni açıyorum ve hepinize teşekkür ediyorum” dedi.
Ramaphosa ayrıca, Güney Afrika’nın dönem başkanlığındaki öncelikli konuları liderlerle paylaştı.
G20 Zirvesi’nde Rusya heyetine Devlet Başkanlığı İdaresi Başkan Yardımcısı Maksim Oreşkin başkanlık ediyor. Zirvede, çok sayıda ülkenin lideri ve üst düzey temsilcileri küresel ekonomik meseleler üzerine temaslarda bulunacak.
Logo de la cumbre del G20 en Sudáfrica - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2025
DÜNYA
Güney Afrika: G20 Zirvesi ABD'siz yapılacak
18 Kasım, 12:42
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала