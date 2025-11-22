https://anlatilaninotesi.com.tr/20251122/eski-brezilya-devlet-baskani-bolsonaro-cezaevine-girmesine-gunler-kala-gozaltina-alindi-1101203349.html
Eski Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro cezaevine girmesine günler kala gözaltına alındı
Eski Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro cezaevine girmesine günler kala gözaltına alındı
22.11.2025
Eski Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, cezasını çekmeye başlamasına günler kala federal polis tarafından gözaltına alındı. 27 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Bolsonaro, darbe girişimi suçlamaları nedeniyle bir süredir ev hapsinde tutuluyordu.Federal polis tarafından yapılan açıklamada, Bolsonaro’nun Brezilya Yüksek Mahkemesi’nin talebi doğrultusunda gözaltına alındığı belirtildi. Bolsonaro’ya yakın isimlerden Andriely Cirino, Associated Press’e yaptığı açıklamada, eski devlet başkanının başkent Brasília’daki evinden alınarak federal polis karakoluna götürüldüğünü doğruladı. Hem Federal Polis hem de Yüksek Mahkeme, gözaltı kararının gerekçesine dair ek bilgi paylaşmadı.Ulusal basındaki haberlere göre Bolsonaro’nun aldığı ceza için yaptığı tüm itirazların reddedilmesinin ardından gelecek hafta cezaevine girmesi bekleniyordu. Yüksek Mahkeme, 11 Eylül’de verdiği kararda Bolsonaro’yu 2022 seçimlerini kaybettikten sonra “demokratik düzeni ortadan kaldırmaya yönelik darbe planı kurmak” suçundan 27 yıl 3 ay hapis cezasına mahkum etmişti. Mahkeme ayrıca diğer 7 sanığa 2 ila 26 yıl arasında değişen hapis cezaları vermişti.Bolsonaro ise hakkındaki davaları ve verilen cezayı, Brezilya’da demokratik kurumlara yönelik suçlamalar kapsamında hiçbir eski başkana benzer bir karar çıkmaması nedeniyle “tarihi” olarak nitelendirmişti.Ne olmuştu?Brezilya’da 30 Ekim 2022’de düzenlenen ikinci tur seçimlerinde sol görüşlü Luiz Inácio Lula da Silva, aşırı sağcı Bolsonaro’yu mağlup etmişti. Lula da Silva, 1 Ocak 2023’te göreve başlamıştı.Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Bolsonaro destekçileri ülke genelinde otoyol kapatma eylemleri düzenlemiş, 8 Ocak 2023’te ise polis bariyerlerini aşarak Ulusal Kongre binasını basmıştı. Göstericiler, ordunun müdahale ederek seçim sonuçlarını değiştirmesini talep etmişti.Bolsonaro hakkında yürütülen soruşturmalar 2024 yılında hız kazanmıştı. Federal Polis, 26 Kasım 2024’te Bolsonaro’nun Lula hükümetine karşı planlanan darbe girişimine dahil olduğunu öne sürmüş; Federal Yüksek Mahkeme ise 26 Mart 2025’te savcılığın Bolsonaro dahil 7 kişi hakkında hazırladığı iddianameyi oy birliğiyle kabul etmişti.
Eski Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, cezasını çekmeye başlamasına günler kala federal polis tarafından gözaltına alındı. 27 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Bolsonaro, darbe girişimi suçlamaları nedeniyle bir süredir ev hapsinde tutuluyordu.
Federal polis tarafından yapılan açıklamada, Bolsonaro’nun Brezilya Yüksek Mahkemesi’nin talebi doğrultusunda gözaltına alındığı belirtildi. Bolsonaro’ya yakın isimlerden Andriely Cirino, Associated Press’e yaptığı açıklamada, eski devlet başkanının başkent Brasília’daki evinden alınarak federal polis karakoluna götürüldüğünü doğruladı. Hem Federal Polis hem de Yüksek Mahkeme, gözaltı kararının gerekçesine dair ek bilgi paylaşmadı.
Ulusal basındaki haberlere göre Bolsonaro’nun aldığı ceza için yaptığı tüm itirazların reddedilmesinin ardından gelecek hafta cezaevine girmesi bekleniyordu. Yüksek Mahkeme, 11 Eylül’de verdiği kararda Bolsonaro’yu 2022 seçimlerini kaybettikten sonra “demokratik düzeni ortadan kaldırmaya yönelik darbe planı kurmak” suçundan 27 yıl 3 ay hapis cezasına mahkum etmişti. Mahkeme ayrıca diğer 7 sanığa 2 ila 26 yıl arasında değişen hapis cezaları vermişti.
Bolsonaro ise hakkındaki davaları ve verilen cezayı, Brezilya’da demokratik kurumlara yönelik suçlamalar kapsamında hiçbir eski başkana benzer bir karar çıkmaması nedeniyle “tarihi” olarak nitelendirmişti.
Brezilya’da 30 Ekim 2022’de düzenlenen ikinci tur seçimlerinde sol görüşlü Luiz Inácio Lula da Silva, aşırı sağcı Bolsonaro’yu mağlup etmişti. Lula da Silva, 1 Ocak 2023’te göreve başlamıştı.
Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Bolsonaro destekçileri ülke genelinde otoyol kapatma eylemleri düzenlemiş, 8 Ocak 2023’te ise polis bariyerlerini aşarak Ulusal Kongre binasını basmıştı. Göstericiler, ordunun müdahale ederek seçim sonuçlarını değiştirmesini talep etmişti.
Bolsonaro hakkında yürütülen soruşturmalar 2024 yılında hız kazanmıştı. Federal Polis, 26 Kasım 2024’te Bolsonaro’nun Lula hükümetine karşı planlanan darbe girişimine dahil olduğunu öne sürmüş; Federal Yüksek Mahkeme ise 26 Mart 2025’te savcılığın Bolsonaro dahil 7 kişi hakkında hazırladığı iddianameyi oy birliğiyle kabul etmişti.