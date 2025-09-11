https://anlatilaninotesi.com.tr/20250911/brezilya-yuksek-mahkemesi-eski-devlet-baskani-bolsonaronun-darbe-yapmaktan-suclu-bulunmasi-yonunde-1099303744.html

Brezilya Yüksek Mahkemesi, eski devlet başkanı Bolsonaro'nun darbe yapmaktan suçlu bulunması yönünde karar verdi

Brezilya eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun 2022'de Brezilya'da darbe girişiminde bulunmaktan mahkum edilmesi için mahkemede oy çoğunluğu sağlandı. 11.09.2025

Brezilya Yüksek Federal Mahkemesi Yargıcı Carmen Lucia, eski devlet başkanı Jair Bolsonaro'yu seçimlerin sonuçlarını bozmak için yapılacak darbe planına katıldığı gerekçesiyle mahkum etti.Lucia'nın oyu, Bolsonaro ve darbe planıyla suçlanan yedi diğer kişinin mahkum edilmesi için çoğunluk sağladı. Yargıç oylamada, şu ifadeleri kullandı:Neler olmuştu?Brezilya Federal Polisi, 26 Kasım 2024'te Bolsonaro'nun, Lula da Silva hükümetine yönelik darbe planına dahil olduğunu iddia etmişti.Brezilya Yüksek Mahkemesi federal polisin, darbe planına ilişkin raporunu kamuoyunun erişimine sunmuştu.Brezilya Federal Polisi, 21 Kasım 2024'te Lula da Silva hükümetine darbe girişiminde bulunduğu iddiasıyla eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun da aralarında yer aldığı 37 kişi hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.Brezilya'da 30 Ekim 2022'de düzenlenen ikinci tur devlet başkanlığı seçiminde Devlet Başkanı Lula da Silva seçimleri kazanmış ve 1 Ocak 2023'te parlamentoda yemin ederek göreve başlamıştı.Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Bolsonaro destekçileri ülkede günlerce süren otoyol kapatma eylemleri yapmış, 8 Ocak 2023'te de ordunun müdahalede bulunması talebiyle Ulusal Kongre binasını basmıştı.En son Brezilya Yüksek Mahkemesi, Bolsonaro'yu, darbe planı davası öncesinde ev hapsine almıştı.

