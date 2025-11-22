https://anlatilaninotesi.com.tr/20251122/cumhurbaskani-erdogan-g20-zirvesinde-etiyopya-kanada-ve-mikta-liderleriyle-bir-araya-geldi-1101205870.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Zirvesi’nde Etiyopya, Kanada ve MIKTA liderleriyle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Afrika’nın Johannesburg kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında önemli diplomatik görüşmeler yaptı.Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Ali ile görüştüErdoğan, zirvede ilk olarak Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, görüşmede Türkiye ile Etiyopya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.Cumhurbaşkanı Erdoğan kabulde, Türkiye'nin Etiyopya ile ticaret başta olmak üzere birçok alanda ilişkilerini geliştirmek için çalıştığını, işbirliğinin atılacak adımlarla daha ileri seviyelere taşınacağına inandığını ifade etti.Erdoğan, Etiyopya ve Somali arasında Ankara Deklarasyonu ile tesis edilen uzlaşma zemininin geliştirilmesinin önemini vurgularken, bu uzlaşmanın bölgedeki diğer sorunların çözümüne olumlu örnek oluşturmasını temenni ettiklerini belirtti.MIKTA liderleriyle bir araya geldiCumhurbaşkanı Erdoğan, zirve kapsamında ayrıca MIKTA liderleriyle görüşmeler gerçekleştirdi. Erdoğan, Meksika, Endonezya, Güney Kore, Avustralya ve Türkiye’den oluşan platformda; Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, Endonezya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Gibran Rakabuming Raka, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ve Meksika Hazine Bakanı Edgar Amador ile bir araya geldi.Zirvede bir diğer kritik temas ise Kanada Başbakanı Mark Carney ile yapıldı. Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman hazır bulundu.

