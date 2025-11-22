https://anlatilaninotesi.com.tr/20251122/bati-basini-trump-ukrayna-ozel-temsilciligi-gorevine-driscollu-atadi-1101205208.html

Batı basını: Trump, Ukrayna Özel Temsilciliği görevine Driscoll’u atadı

22.11.2025

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/11/1097078059_0:50:3072:1777_1920x0_80_0_0_c9045fa8094f48409bf8cec356ffaa85.jpg

The Guardian gazetesinin haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna ile ilgili politikalarda doğrudan görev alacak yeni özel temsilcisini belirledi. Trump, ABD Kara Kuvvetleri Sekreteri ve aynı zamanda Başkan Yardımcısı J. D. Vance'in okul arkadaşı ve yakın dostu olan Daniel Driscoll’ı yeni Ukrayna Özel Temsilcisi olarak atadı.Fox News ise Pentagon kaynaklarına dayandırdığı haberinde atamayı teyit etti.Reuters daha önce, mevcut temsilci Keith Kellogg’un 2026 Ocak ayında görevden ayrılmayı planladığını bildirmişti.Politico gazetesi daha önce, Başkan Trump'ın Driscoll’u Kiev’e göndererek ABD tarafından hazırlanan Ukrayna barış planını resmi olarak Vladimir Zelenskiy’e sunduğunu aktarmıştı. Söz konusu görüşmenin Beyaz Saray tarafından ‘olumlu’ değerlendirildiği ve planın NATO ülkelerine tanıtılması amacıyla Driscoll’un önümüzdeki günlerde müttefiklerle bir dizi görüşme gerçekleştireceği belirtilmişti.ABD merkezli Axios haber sitesi, Rus ve Amerikan kaynaklarına dayandırdığı haberinde, ABD'nin Ukrayna'daki ihtilafın çözümüne yönelik yeni bir plan geliştirmek amacıyla Rusya'yla 'gizli istişareler' yürüttüğünü yazmıştı.Batı basını ABD'nin önerdiği planın bazı önemli başlıklarını paylaşmıştı. Buna göre muhtemel plan; Ukrayna’ya yönelik Amerikan askeri yardımının azaltılması, Kanonik Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin resmi statüsünün tanınması, Rus dili'nin Ukrayna'da resmi dil olarak kabul edilmesi, ABD’in sağlayacağı güvenlik garantileri karşılığında Kiev yönetiminin Donbass bölgesinden tamamen vazgeçmesi, Zaporojye ve Herson bölgelerinde temas hattının büyük bölümünün dondurulması, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ni önemli ölçüde küçültülmesi ve yabancı askeri güçlerin Ukrayna topraklarında konuşlandırılmasının yasaklanması gibi unsurları içeriyor.

