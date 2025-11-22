Türkiye
Aydın Bozdoğan’da ziraat alanında yangın: Havadan ve karadan müdahale sürüyor
Aydın Bozdoğan’da ziraat alanında yangın: Havadan ve karadan müdahale sürüyor
Aydın Bozdoğan Kavaklı Mahallesi’nde zeytin ağaçlarının bulunduğu ziraat alanında yangın çıktı. Orman, itfaiye ve jandarma ekipleri rüzgarın etkili olduğu bölgede havadan ve karadan müdahale ediyor.
Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde ziraat alanında başlayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.Bozdoğan’a bağlı Kavaklı Mahallesi yakınlarında, zeytin ağaçlarının bulunduğu bölgede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbarın ardından Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, itfaiye ve jandarma bölgeye sevk edildi.Rüzgarın etkisini artırdığı alanda ekipler hem havadan hem karadan yoğun şekilde müdahalesini sürdürüyor. Vatandaşlar da söndürme çalışmalarına katılarak ekiplere destek veriyor.Yangının kontrol altına alınmasına ilişkin çalışmalar devam ediyor.
Aydın Bozdoğan'da ziraat alanında yangın: Havadan ve karadan müdahale sürüyor

Aydın Bozboğan'da bir ziraat alanda çıkan yangına müdahale ediliyor. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışıyor.
Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde ziraat alanında başlayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Bozdoğan’a bağlı Kavaklı Mahallesi yakınlarında, zeytin ağaçlarının bulunduğu bölgede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbarın ardından Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, itfaiye ve jandarma bölgeye sevk edildi.
Rüzgarın etkisini artırdığı alanda ekipler hem havadan hem karadan yoğun şekilde müdahalesini sürdürüyor. Vatandaşlar da söndürme çalışmalarına katılarak ekiplere destek veriyor.
Yangının kontrol altına alınmasına ilişkin çalışmalar devam ediyor.
