https://anlatilaninotesi.com.tr/20251122/ab-liderleri-abdnin-ukrayna-plani-barisa-temel-teskil-edebilir-1101204500.html

AB liderleri: ABD’nin Ukrayna planı barışa temel teşkil edebilir

AB liderleri: ABD’nin Ukrayna planı barışa temel teşkil edebilir

Sputnik Türkiye

Avrupa Birliği (AB) liderleri ve kurum temsilcileri, ABD tarafından sunulan Ukrayna planının kalıcı bir çözüm için temel oluşturabileceğini ancak üzerinde... 22.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-22T17:25+0300

2025-11-22T17:25+0300

2025-11-22T17:25+0300

ukrayna kri̇zi̇

avrupa birliği

ab

avrupa komisyonu

avrupa konseyi

abd

barış planı

ukrayna

rusya

beyaz saray

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/04/1b/1055893585_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_c323c2662be3275eea1cb8ba9d4adc77.jpg

Avrupa Komisyonu ve Avrupa Konseyi başkanları ile İtalya, Fransa, Almanya, Finlandiya, İspanya ve bazı diğer Avrupa ülkelerinin liderleri, ABD’nin Ukrayna krizine yönelik sunduğu planla ilgili ortak bir açıklama yayınladı. Açıklamada, söz konusu planın bir çözüm zemini sunabileceği ancak nihai hale getirilmesi için ayrıntılı çalışmalara ihtiyaç duyulduğu ifade edildi.“Bu taslak, üzerinde çalışılması gereken bir temel niteliğinde. Gelecekte sürdürülebilir bir barışın sağlanması için katkı sunmaya hazırız” denilen açıklamada, planın içeriğinde adil ve kalıcı barışı temin edebilecek “önemli unsurlar” bulunduğu vurgulandı.Açıklamada ayrıca, Avrupa Birliği’nin önümüzdeki günlerde Ukrayna ve ABD ile planın içeriğine dair temaslarını sürdüreceği belirtilerek, “Ukrayna ve ABD ile yakın iş birliğimizi önümüzdeki günlerde sürdüreceğiz” ifadelerine yer verildi.Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, ABD’nin Rusya ve Ukrayna temsilcileriyle görüşmeleri sürdürdüğü, Başkan Donald Trump’ın da desteklediği bir plan üzerinde çalışıldığı belirtilmişti.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Moskova’nın söz konusu ABD planına dair resmi bir bilgilendirme almadığını belirtmişti. Peskov, Amerikan tarafının barış planıyla ilgili belirli fikirleri olduğunu, ancak Rusya ve ABD’nin somut olarak bu konuyu istişare etmediğini dile getirmişti.Peskov ayrıca, Rusya’nın barış görüşmelerine tamamen açık olduğunu ve taraflar arasında daha önce Alaska’nın Anchorage kentinde Putin ile Trump arasında gerçekleşen temaslar zemininde görüşmelere devam etmeye hazır olduğunu vurgulamıştı.Peskov, Ukrayna yönetiminin artık sorumlu bir karar vermesi gerektiğini, Kiev’in manevra alanının sahadaki toprak kayıpları nedeniyle giderek daraldığını, Rus ordusunun eylemlerinin de Kiev’i barışa zorlamayı amaçladığını ve çatışmanın Ukrayna açısından daha fazla sürdürülmesinin “anlamsız ve tehlikeli” olduğunu ifade etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251122/ryabkov-trump-yonetimi-ukrayna-krizine-kalici-ve-kapsamli-cozum-ariyor-1101203023.html

abd

ukrayna

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

avrupa birliği, ab, avrupa komisyonu, avrupa konseyi, abd, barış planı, ukrayna, rusya, beyaz saray, dmitriy peskov