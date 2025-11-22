Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251122/ab-liderleri-abdnin-ukrayna-plani-barisa-temel-teskil-edebilir-1101204500.html
AB liderleri: ABD’nin Ukrayna planı barışa temel teşkil edebilir
AB liderleri: ABD’nin Ukrayna planı barışa temel teşkil edebilir
Sputnik Türkiye
Avrupa Birliği (AB) liderleri ve kurum temsilcileri, ABD tarafından sunulan Ukrayna planının kalıcı bir çözüm için temel oluşturabileceğini ancak üzerinde... 22.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-22T17:25+0300
2025-11-22T17:25+0300
ukrayna kri̇zi̇
avrupa birliği
ab
avrupa komisyonu
avrupa konseyi
abd
barış planı
ukrayna
rusya
beyaz saray
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/04/1b/1055893585_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_c323c2662be3275eea1cb8ba9d4adc77.jpg
Avrupa Komisyonu ve Avrupa Konseyi başkanları ile İtalya, Fransa, Almanya, Finlandiya, İspanya ve bazı diğer Avrupa ülkelerinin liderleri, ABD’nin Ukrayna krizine yönelik sunduğu planla ilgili ortak bir açıklama yayınladı. Açıklamada, söz konusu planın bir çözüm zemini sunabileceği ancak nihai hale getirilmesi için ayrıntılı çalışmalara ihtiyaç duyulduğu ifade edildi.“Bu taslak, üzerinde çalışılması gereken bir temel niteliğinde. Gelecekte sürdürülebilir bir barışın sağlanması için katkı sunmaya hazırız” denilen açıklamada, planın içeriğinde adil ve kalıcı barışı temin edebilecek “önemli unsurlar” bulunduğu vurgulandı.Açıklamada ayrıca, Avrupa Birliği’nin önümüzdeki günlerde Ukrayna ve ABD ile planın içeriğine dair temaslarını sürdüreceği belirtilerek, “Ukrayna ve ABD ile yakın iş birliğimizi önümüzdeki günlerde sürdüreceğiz” ifadelerine yer verildi.Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, ABD’nin Rusya ve Ukrayna temsilcileriyle görüşmeleri sürdürdüğü, Başkan Donald Trump’ın da desteklediği bir plan üzerinde çalışıldığı belirtilmişti.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Moskova’nın söz konusu ABD planına dair resmi bir bilgilendirme almadığını belirtmişti. Peskov, Amerikan tarafının barış planıyla ilgili belirli fikirleri olduğunu, ancak Rusya ve ABD’nin somut olarak bu konuyu istişare etmediğini dile getirmişti.Peskov ayrıca, Rusya’nın barış görüşmelerine tamamen açık olduğunu ve taraflar arasında daha önce Alaska’nın Anchorage kentinde Putin ile Trump arasında gerçekleşen temaslar zemininde görüşmelere devam etmeye hazır olduğunu vurgulamıştı.Peskov, Ukrayna yönetiminin artık sorumlu bir karar vermesi gerektiğini, Kiev’in manevra alanının sahadaki toprak kayıpları nedeniyle giderek daraldığını, Rus ordusunun eylemlerinin de Kiev’i barışa zorlamayı amaçladığını ve çatışmanın Ukrayna açısından daha fazla sürdürülmesinin “anlamsız ve tehlikeli” olduğunu ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251122/ryabkov-trump-yonetimi-ukrayna-krizine-kalici-ve-kapsamli-cozum-ariyor-1101203023.html
abd
ukrayna
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/04/1b/1055893585_103:0:751:486_1920x0_80_0_0_25d202053db6b868d137567391cd1970.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
avrupa birliği, ab, avrupa komisyonu, avrupa konseyi, abd, barış planı, ukrayna, rusya, beyaz saray, dmitriy peskov
avrupa birliği, ab, avrupa komisyonu, avrupa konseyi, abd, barış planı, ukrayna, rusya, beyaz saray, dmitriy peskov

AB liderleri: ABD’nin Ukrayna planı barışa temel teşkil edebilir

17:25 22.11.2025
© AAAB Bayrağı
AB Bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2025
© AA
Abone ol
Avrupa Birliği (AB) liderleri ve kurum temsilcileri, ABD tarafından sunulan Ukrayna planının kalıcı bir çözüm için temel oluşturabileceğini ancak üzerinde çalışılması gereken noktalar olduğunu belirtti.
Avrupa Komisyonu ve Avrupa Konseyi başkanları ile İtalya, Fransa, Almanya, Finlandiya, İspanya ve bazı diğer Avrupa ülkelerinin liderleri, ABD’nin Ukrayna krizine yönelik sunduğu planla ilgili ortak bir açıklama yayınladı. Açıklamada, söz konusu planın bir çözüm zemini sunabileceği ancak nihai hale getirilmesi için ayrıntılı çalışmalara ihtiyaç duyulduğu ifade edildi.
“Bu taslak, üzerinde çalışılması gereken bir temel niteliğinde. Gelecekte sürdürülebilir bir barışın sağlanması için katkı sunmaya hazırız” denilen açıklamada, planın içeriğinde adil ve kalıcı barışı temin edebilecek “önemli unsurlar” bulunduğu vurgulandı.
Açıklamada ayrıca, Avrupa Birliği’nin önümüzdeki günlerde Ukrayna ve ABD ile planın içeriğine dair temaslarını sürdüreceği belirtilerek, “Ukrayna ve ABD ile yakın iş birliğimizi önümüzdeki günlerde sürdüreceğiz” ifadelerine yer verildi.
Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, ABD’nin Rusya ve Ukrayna temsilcileriyle görüşmeleri sürdürdüğü, Başkan Donald Trump’ın da desteklediği bir plan üzerinde çalışıldığı belirtilmişti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Moskova’nın söz konusu ABD planına dair resmi bir bilgilendirme almadığını belirtmişti. Peskov, Amerikan tarafının barış planıyla ilgili belirli fikirleri olduğunu, ancak Rusya ve ABD’nin somut olarak bu konuyu istişare etmediğini dile getirmişti.
Peskov ayrıca, Rusya’nın barış görüşmelerine tamamen açık olduğunu ve taraflar arasında daha önce Alaska’nın Anchorage kentinde Putin ile Trump arasında gerçekleşen temaslar zemininde görüşmelere devam etmeye hazır olduğunu vurgulamıştı.
Peskov, Ukrayna yönetiminin artık sorumlu bir karar vermesi gerektiğini, Kiev’in manevra alanının sahadaki toprak kayıpları nedeniyle giderek daraldığını, Rus ordusunun eylemlerinin de Kiev’i barışa zorlamayı amaçladığını ve çatışmanın Ukrayna açısından daha fazla sürdürülmesinin “anlamsız ve tehlikeli” olduğunu ifade etmişti.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2025
UKRAYNA KRİZİ
Ryabkov: Trump yönetimi, Ukrayna krizine kalıcı ve kapsamlı çözüm arıyor
14:17
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала