Türkiye
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
24 Kasım'da 15 bin öğretmen atanacak
24 Kasım'da 15 bin öğretmen atanacak
Milli Eğitim Bakanlığı'nca, 15 bin sözleşmeli öğretmenin ataması 24 Kasım Pazartesi günü gerçekleştirilecek. 22.11.2025, Sputnik Türkiye
Öğretmen atama sürecinde adayların KPSS puanı ve mülakat sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayan tercih işlemleri dün sona erdi. Tercih sürecinin tamamlanmasıyla birlikte adayların görev yerleri, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde belli olacak.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenmesi planlanan törende, 15 bin öğretmen adayının ataması yapılarak görev yerleri ilan edilecek.Söz konusu atama, 2024 KPSS puanı ve mülakat sistemi esas alınarak gerçekleştirilen son atama olma özelliği taşıyor. Atama işleminin ardından öğretmenler, belirlenen okullarda görevlerine başlayacak.
kpss, milli eğitim bakanlığı (meb), atama, sözleşmeli öğretmen atama tarihleri, öğretmen atamaları, sözleşmeli öğretmen atamaları için sözlü sınav, öğretmen, sözleşmeli öğretmen, ücretli öğretmen
24 Kasım'da 15 bin öğretmen atanacak

11:06 22.11.2025 (güncellendi: 11:07 22.11.2025)
Milli Eğitim Bakanlığı'nca, 15 bin sözleşmeli öğretmenin ataması 24 Kasım Pazartesi günü gerçekleştirilecek.
Öğretmen atama sürecinde adayların KPSS puanı ve mülakat sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayan tercih işlemleri dün sona erdi. Tercih sürecinin tamamlanmasıyla birlikte adayların görev yerleri, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde belli olacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenmesi planlanan törende, 15 bin öğretmen adayının ataması yapılarak görev yerleri ilan edilecek.
Söz konusu atama, 2024 KPSS puanı ve mülakat sistemi esas alınarak gerçekleştirilen son atama olma özelliği taşıyor. Atama işleminin ardından öğretmenler, belirlenen okullarda görevlerine başlayacak.
