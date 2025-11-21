https://anlatilaninotesi.com.tr/20251121/yillardir-saklaniyordu-dunyanin-en-gizemli-balinasi-ilk-kez-canli-goruntulendi-1101192595.html

Yıllardır saklanıyordu: Dünyanın 'en gizemli' balinası ilk kez canlı görüntülendi

Okyanus bilimcilerin onlarca yıldır yalnızca kıyıya vurmuş birkaç cansız örnekten tanıdığı, dünyanın en gizemli balinalarından biri olan gingko dişli gagalı balina, ilk kez canlı olarak görüntülendi. Bilim insanları, Pasifik Okyanusu’nda yürüttükleri son ekspedisyon sırasında altı balinayı birden tespit ederek, türün varlığına dair en kapsamlı canlı gözlemi gerçekleştirdi.Bu gözlem, 2020’de Meksika açıklarında kaydedilen ve kaynağı tespit edilemeyen yüksek frekanslı seslerin izinin sürülmesiyle mümkün oldu.Araştırmacılar, gagalı balina türlerinin avlanma ve yön bulma sırasında kullandığı yüksek perdeli ekolokasyon seslerini yıllardır analiz ediyordu. Ancak geçen yıl, olağanüstü bir tesadüf sonucu deniz yüzeyine çıkan iki genç birey, bilim dünyasını alarma geçirdi.Ekip, modifiye edilmiş bir arbaletle alınan küçük bir doku örneği sayesinde balinaların kimliğini doğruladı, böylece türün ilk canlı gözlemi kayıtlara geçmiş oldu. Gingko dişli gagalı balinaya dair daha önceki tüm bilgiler, yalnızca Japonya kıyılarına vurmuş birkaç balina ölüsüne dayanıyordu.Bu tür, dünyanın en derine dalan memelileri arasında yer aldığı için neredeyse tüm yaşamını karanlık okyanus çukurlarında geçiriyor.Davranışları araştırmayı zorlaştırıyorGagalı balinalar, insan faaliyetlerine karşı son derece hassas. Askeri sonarlar ya da gemi motorları bu türleri paniğe sürükleyebiliyor. Bu nedenle bilim insanları, türleri tanımak için genellikle akustik izleme yöntemlerine başvuruyor.Araştırmalar, her gagalı balina türünün kendine özgü bir ekolokasyon sinyali ürettiğini gösteriyor. Bu benzersiz ses kalıpları, bilim insanlarına şu imkanı sağlıyor:Son yapılan keşif, gingko dişli gagalı balinanın Kuzey Pasifik’teki bilinen yaşam alanını iki katına çıkarmış durumda.Bu keşif neden önemli?Bilim insanları şimdi, türün korunmasına yönelik stratejiler geliştirmek için yeni çalışmalar planlıyor.

