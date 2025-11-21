Türkiye
Bazı otomobiller yarın 500 bin lira birden zamlanacak: Ek vergi yürürlüğe giriyor
Bazı otomobiller yarın 500 bin lira birden zamlanacak: Ek vergi yürürlüğe giriyor
AB ve Türkiye'nin Serbest Ticaret Anlaşması dışındaki ülkelerden yapılan binek otomobil ithalatına ek vergi uygulaması yarın yürürlüğe giriyor. Konvansiyonel... 21.11.2025
Bazı otomobiller yarın 500 bin lira birden zamlanacak: Ek vergi yürürlüğe giriyor

10:18 21.11.2025 (güncellendi: 10:34 21.11.2025)
AB ve Türkiye’nin Serbest Ticaret Anlaşması dışındaki ülkelerden yapılan binek otomobil ithalatına ek vergi uygulaması yarın yürürlüğe giriyor. Konvansiyonel, hibrit ve elektrikli araçlarda yüzde 25–30 arasında değişen yeni vergiler nedeniyle bazı modellerde fiyat artışının 500 bin lirayı aşması bekleniyor.
Yıl sonu kampanyalarının hızlandığı otomotiv sektöründe, bazı markaların fiyatlarının ciddi şekilde yükselmesi bekleniyor. Bunun nedeni, AB ve Türkiye’nin Serbest Ticaret Anlaşması kapsamı dışındaki ülkelerden yapılan binek otomobil ithalatına uygulanacak ek vergi düzenlemesinin yarından itibaren yürürlüğe girmesi.
Geçtiğimiz eylülde alınan kararla, mevcut yüzde 10’luk gümrük vergisine ek olarak araç tipine göre yüzde 25–30 arasında değişen yeni vergiler getirildi. İthalatçı firmalara araç satışlarında sorun yaşanmaması için verilen iki aylık süre ise yarın doluyor.

Araç tipine göre yüzde 25 ile yüzde 30 arasında ek yük geliyor

NTV'nin haberine göre, düzenleme kapsamında uygulanacak ek vergiler şöyle:
Konvansiyonel (ICE) ve Hibrit (HEV): + yüzde 25 (minimum 6 bin dolar)
Plug-in Hibrit (PHEV): + yüzde 30 (minimum 7 bin dolar)
Tam Elektrikli (BEV): + yüzde 30 (minimum 8.500 dolar)
Bu oranların, gümrük vergisi sonrası ÖTV ve KDV ile birlikte fiyatları katlayacağı belirtiliyor.

Fiyatlar nasıl etkilenecek?

Örnek bir hesaplamaya göre, matrahsız fiyatı 1 milyon TL olan bir otomobile 250 bin TL ek vergi geliyor. Bu tutarın üzerine araç hangi ÖTV dilimine giriyorsa o oran ekleniyor.
ÖTV sonrası ise yüzde 20 KDV devreye giriyor.
Böylece 1 milyon TL’lik aracın toplam fiyat artışı yaklaşık 540 bin TL’ye çıkabiliyor.
Araçların gerçek matrahları daha yüksek olduğundan, zam tutarı 540 bin TL’nin üzerine çıkabilir.

Hangi modeller etkilenecek?

Türkiye’de sorunsuzluklarıyla öne çıkan bazı Japon otomobilleri, özellikle Asya üretimi modellerin çoğu bu ek vergiden doğrudan etkilenecek.
Fiyat artışının birçok modelde 500 bin TL’ye yaklaşması veya aşması bekleniyor.
Otomobil markalarının, rekabet gücünü koruyabilmek için çeşitli stratejiler izleyebileceği belirtiliyor:
AB ülkeleri gibi ek vergi uygulanmayan bölgelerden ithalat
Fiyat artışının bir kısmının üretici veya distribütör tarafından kâr marjından karşılanması
Alternatif pazarlara yönelerek maliyet azaltma çalışmaları
Ancak birçok modelin, emsal araçlarından yarım milyon liraya kadar daha pahalı hale gelmesi, markaları hızlı aksiyon almaya zorluyor.

Hangi modeller zamlardan etkilenecek?

Honda'nın neredeyse tüm modellerinin fiyatı artış yaşayacak. Civic, Jazz, CR-V, HR-V'nin fiyatında yükseliş bekleniyor.
Toyota'nın Yaris ve Corolla Hatchback dışındaki tüm modelleri vergi artışından etkilenecek.
Nissan'ın X-Trail modeli vergi artışından dolayı zamlanacak.
Lexus'un satıştaki LBX, NX, RX ve LM yani tamamı ek vergiye tabi olacak.
