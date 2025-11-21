https://anlatilaninotesi.com.tr/20251121/yakovenko-rusya-ve-avrupa-iliskilerinin-gelecegi-belirsizligini-koruyor-1101188692.html
21.11.2025
Rossiya Segodnya Medya Grubu Genel Müdür Yardımcısı ve Rusya Güvenlik Konseyi Bilim Konseyi üyesi Aleksandr Yakovenko, Sputnik için kaleme aldığı makalede Rusya-Avrupa ilişkilerinin mevcut durumunu ve geleceğini değerlendirdi.
Yakovenko, Ukrayna krizinin beklenildiği gibi Avrupa elitleri açısından bir ‘dayanıklılık testi’ haline geldiğini ve bu kesimlerin Rusya’ya açıkça ‘stratejik bir yenilgi’ yaşatmak hedefiyle hibrit savaşa katıldığını ifade etti.
Yakovenko, “Kiev’in sahada yaşadığı gerileme ışığında bugün, Avrupa’nın küresel meselelerde gelecekteki rolüne ilişkin tartışmalar yoğunlaştı” ifadelerine yer vererek, Avrupa ülkelerindeki ekonomik durgunluk, göç krizleri ve siyasi sistemlerdeki işlevsizlik gibi sorunlara dikkat çekti:
Avrupalılar bile Avrupa'nın geleceğinden emin değil: Önde gelen Avrupa ülkeleri yıllardır ekonomik durgunluk içinde, göç çıkmazıyla karşı karşıya, siyasi sistemler krizde ve bu sorunlara hiçbir çözüm yok.
Yakovenko, krizlerin temelinde ABD’nin teşvikiyle Avrupa-Rusya yakınlaşmasının engellenmesini hedefleyen jeopolitik bir planın yattığını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:
Ukrayna krizi, Amerikalılar tarafından provoke edildi. Bu, Avrupa’ya karşı kurulan ve Rusya ile Avrupa’nın birbirine yaklaşmasını engellemeyi amaçlayan bir komplodur.
Yine de Rusya’nın kapıları bütünüyle kapatmadığını belirten Yakovenko, "Bu, aramızda yeniden normal ilişkilerin ve iş birliğinin kurulmasının mümkün olmadığı anlamına gelmez. Ancak bu, yalnızca Avrupa’da mevcut elitlerin değişmesinden sonra olabilir" görüşüne yer verdi.
Yakovenko, Rusya ve Avrupa ikişkilerinin geleceğinin büyük ölçüde Avrupa’ya bağlı olduğunu belirterek, “Her şey Avrupa’nın kendisine bağlı. Kendi sorunlarına çözüm bulabilecek mi? Eğer bunu başarır ve yeniden toparlanmayı başarırsa, biz de tüm ilişki alanlarında iş birliğine yeniden hazır olacağız” ifadelerine yer verdi.