AB Komisyonu: Kiev’in AB üyeliği, Rusya ile olası bir çatışmada Ukrayna ordusunu kullanmak için gerekli

Avrupa Komisyonu’nun savunma ve uzaydan sorumlu üyesi Andrius Kubilius, Ukrayna’nın Avrupa Birliği’ne (AB)alınmasının temel nedeninin güvenlik olduğunu... 18.11.2025, Sputnik Türkiye

Avrupa Komisyonu’nun savunma ve uzaydan sorumlu komiseri Andrius Kubilius, AB genişleme forumundaki konuşmasında Ukrayna’nın Avrupa Birliği’ne (AB) kabul edilmesi gerektiğini, bunun başlıca sebebinin de güvenlik olduğunu vurguladı.Avrupa kıtasında savaş tecrübesi olan iki ordu bulunduğunu, bunların Rus ordusu ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri olduğunu belirten Kubilius, Batılı istihbarat servislerinin Rusya’nın önümüzdeki üç-dört yıl içinde NATO’nun beşinci maddesini “test edebileceği” yönündeki değerlendirmelerini anımsatarak, şunları ifade etti: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, daha önce ABD’li gazeteci Tucker Carlson’a verdiği röportajda Moskova’nın NATO ülkelerine saldırma niyetinin olmadığını belirtmişti. Rus lider, Batılı siyasetçilerin kendi iç sorunlarından dikkatleri başka yöne çekmek için “hayali Rus tehdidi” söylemini kullandığını vurgulamıştı.Moskova, NATO’nun Rusya’nın batı sınırlarında yürüttüğü faaliyetlerin benzeri görülmemiş boyutlara ulaştığını defalarca dile getirmişti. NATO’nun “Rus saldırganlığını caydırma” bahanesiyle girişimlerini genişlettiğine dikkat çeken Moskova, ittifakın Avrupa'da kuvvet yığınağı yapmasının tedirginlik kaynağı olduğunu kaydetmişti. Kremlin, Rusya'nın kimseyi tehdit etmediğini, ancak çıkarları için potansiyel olarak tehlikeli eylemleri görmezden gelmeyeceğini belirtmişti.

