AB Komisyonu: Kiev’in AB üyeliği, Rusya ile olası bir çatışmada Ukrayna ordusunu kullanmak için gerekli
AB Komisyonu: Kiev’in AB üyeliği, Rusya ile olası bir çatışmada Ukrayna ordusunu kullanmak için gerekli
Sputnik Türkiye
Avrupa Komisyonu'nun savunma ve uzaydan sorumlu üyesi Andrius Kubilius, Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne (AB)alınmasının temel nedeninin güvenlik olduğunu... 18.11.2025
Avrupa Komisyonu’nun savunma ve uzaydan sorumlu komiseri Andrius Kubilius, AB genişleme forumundaki konuşmasında Ukrayna’nın Avrupa Birliği’ne (AB) kabul edilmesi gerektiğini, bunun başlıca sebebinin de güvenlik olduğunu vurguladı.Avrupa kıtasında savaş tecrübesi olan iki ordu bulunduğunu, bunların Rus ordusu ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri olduğunu belirten Kubilius, Batılı istihbarat servislerinin Rusya’nın önümüzdeki üç-dört yıl içinde NATO’nun beşinci maddesini “test edebileceği” yönündeki değerlendirmelerini anımsatarak, şunları ifade etti: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, daha önce ABD’li gazeteci Tucker Carlson’a verdiği röportajda Moskova’nın NATO ülkelerine saldırma niyetinin olmadığını belirtmişti. Rus lider, Batılı siyasetçilerin kendi iç sorunlarından dikkatleri başka yöne çekmek için “hayali Rus tehdidi” söylemini kullandığını vurgulamıştı.Moskova, NATO’nun Rusya’nın batı sınırlarında yürüttüğü faaliyetlerin benzeri görülmemiş boyutlara ulaştığını defalarca dile getirmişti. NATO’nun “Rus saldırganlığını caydırma” bahanesiyle girişimlerini genişlettiğine dikkat çeken Moskova, ittifakın Avrupa'da kuvvet yığınağı yapmasının tedirginlik kaynağı olduğunu kaydetmişti. Kremlin, Rusya'nın kimseyi tehdit etmediğini, ancak çıkarları için potansiyel olarak tehlikeli eylemleri görmezden gelmeyeceğini belirtmişti.
AB Komisyonu: Kiev'in AB üyeliği, Rusya ile olası bir çatışmada Ukrayna ordusunu kullanmak için gerekli

19:30 18.11.2025
Avrupa Komisyonu’nun savunma ve uzaydan sorumlu üyesi Andrius Kubilius, Ukrayna’nın Avrupa Birliği’ne (AB)alınmasının temel nedeninin güvenlik olduğunu belirterek, AB’nin Rusya ile olası bir çatışmasında Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ihtiyaç duyacağını söyledi.
Avrupa Komisyonu’nun savunma ve uzaydan sorumlu komiseri Andrius Kubilius, AB genişleme forumundaki konuşmasında Ukrayna’nın Avrupa Birliği’ne (AB) kabul edilmesi gerektiğini, bunun başlıca sebebinin de güvenlik olduğunu vurguladı.
Avrupa kıtasında savaş tecrübesi olan iki ordu bulunduğunu, bunların Rus ordusu ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri olduğunu belirten Kubilius, Batılı istihbarat servislerinin Rusya’nın önümüzdeki üç-dört yıl içinde NATO’nun beşinci maddesini “test edebileceği” yönündeki değerlendirmelerini anımsatarak, şunları ifade etti:
Ukrayna'nın AB'ye kabul edilmesi gerektiğinin nedeni çok basit: güvenlik ve savunma kaygıları. Avrupa kıtasında, bildiğiniz gibi, savaş tecrübesine sahip iki ordu var: 2022'dekinden çok daha güçlü olan Rus ordusu ve Ukrayna ordusu. İstihbarat servislerimizinRusya'nın önümüzdeki üç-dört yıl içinde NATO'nun 5. Maddesini test etmeye hazır olabileceği yönündeki değerlendirmelerine dayanarak şunu sormak istiyorum: Savaş tecrübesine sahip bir Rus ordusuyla karşılaşmaya hazır mıyız? İşte tam da bu yüzden, Ukrayna'nın çok iyi entegre edilmiş savunma kabiliyetlerinin yanımızda olmamasının büyük bir tarihi hata olacağını söylüyorum.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, daha önce ABD’li gazeteci Tucker Carlson’a verdiği röportajda Moskova’nın NATO ülkelerine saldırma niyetinin olmadığını belirtmişti. Rus lider, Batılı siyasetçilerin kendi iç sorunlarından dikkatleri başka yöne çekmek için “hayali Rus tehdidi” söylemini kullandığını vurgulamıştı.
Moskova, NATO’nun Rusya’nın batı sınırlarında yürüttüğü faaliyetlerin benzeri görülmemiş boyutlara ulaştığını defalarca dile getirmişti. NATO’nun “Rus saldırganlığını caydırma” bahanesiyle girişimlerini genişlettiğine dikkat çeken Moskova, ittifakın Avrupa'da kuvvet yığınağı yapmasının tedirginlik kaynağı olduğunu kaydetmişti. Kremlin, Rusya'nın kimseyi tehdit etmediğini, ancak çıkarları için potansiyel olarak tehlikeli eylemleri görmezden gelmeyeceğini belirtmişti.
