Venezüella: ABD, ülkemizi 51. eyalet yapmak istiyor
Venezüella: ABD, ülkemizi 51. eyalet yapmak istiyor
21.11.2025
Venezüella Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, başkent Caracas'ta düzenlenen Ulusal Tarih Ödülü töreninde konuşarak, ABD'nin Karayipler bölgesindeki askeri hareketliliğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Rodriguez, Washington'un askeri yığınağını 'tehdit' olarak gördüklerini belirterek, Öte yandan İçişleri Bakanı Diosdado Cabello da yaptığı açıklamada, olası bir işgal tehdidine karşı hazırlıkların sürdüğünü söyledi:
04:40 21.11.2025
Venezüella Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, ABD’nin ülkeyi '51. eyalet' yapmaya çalıştığını öne sürerek Washington’un bölgedeki askeri varlığını 'tehdit' olarak nitelendirdi ve ülkenin bağımsızlığından asla vazgeçmeyeceğini söyledi.
Venezüella Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, başkent Caracas'ta düzenlenen Ulusal Tarih Ödülü töreninde konuşarak, ABD'nin Karayipler bölgesindeki askeri hareketliliğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Rodriguez, Washington'un askeri yığınağını 'tehdit' olarak gördüklerini belirterek,
"Biz bağımsız bir cumhuriyet olmaya devam edeceğiz. Asla başka bir ülkenin eyaleti olmayacağız. Halkımız da vatanı olmayan bir avuç hainin, haydudun ve ülkeyi 51. eyalet yapmayı vadeden bir kadının (muhalif lider María Corina Machado) emirlerine asla boyun eğmeyecek. Halkımız siyasi iktidarda olmadığında da sokaklarda mücadele etti, hiçbir zaman teslim olmadı. Umudunu, geleceğini terk etmedi. Halkımız teslim olmamaya kararlı ve azimlidir."
Öte yandan İçişleri Bakanı Diosdado Cabello da yaptığı açıklamada, olası bir işgal tehdidine karşı hazırlıkların sürdüğünü söyledi:
Sokakta birine yardım etmemiz gerekiyorsa orada olacağız, doğal ya da insan kaynaklı bir afet nedeniyle bize ihtiyaç duyuluyorsa orada olacağız, ülkemizi işgal etmenin çok kolay olduğunu düşünen biri varsa, ona karşı da orada olacağız.
