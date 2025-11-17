Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251117/trump-venezuella-ile-ilgili-henuz-hicbir-secenegi-dislamiyorum-1101073481.html
Trump: Venezüella ile ilgili henüz hiçbir seçeneği dışlamıyorum
Trump: Venezüella ile ilgili henüz hiçbir seçeneği dışlamıyorum
ABD Başkanı Donald Trump, Venezüella konusunda 'hiçbir seçeneği dışlamadığını' söyleyerek, Maduro ile gelecekte görüşmeyi planladığını ifade etti. Ek olarak... 17.11.2025
ABD Başkanı Donald Trump, FIFA Başkanı Gianni Infantino ile Oval Ofis'te düzenlediği etkinlikte gazetecilere açıklamalarda bulundu. Trump, ABD ve Venezüella arasındaki gerilimin artması üzerine yaptığı açıklamada, Venezüella’ya ABD askeri gönderme seçeneğini dışlamadığını belirtti.Trump, Oval Ofis’te gazetecilerin soruları üzerine, “ABD askerlerini Venezuela’ya göndermeyi kesin olarak reddediyor musunuz?” yönündeki soruya, “Hayır, bunu dışlamıyorum. Hiçbir şeyi dışlamıyorum. Sadece Venezüella ile ilgilenmeliyiz.” ifadelerini kullandı.'Maduro ile bir ara görüşeceğim'Trump yaptığı açıklamada, gelecekte Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile görüşebileceğini söyledi:'F-35'leri satacağız'Ayrıca Trump, konuşmasında Suudi Arabistan'a F-35 savaş uçağı satma niyetini doğrulayarak şunları ifade etti:
Trump: Venezüella ile ilgili henüz hiçbir seçeneği dışlamıyorum

23:18 17.11.2025 (güncellendi: 23:36 17.11.2025)
Ayrıntılar geliyor
ABD Başkanı Donald Trump, Venezüella konusunda 'hiçbir seçeneği dışlamadığını' söyleyerek, Maduro ile gelecekte görüşmeyi planladığını ifade etti. Ek olarak ise Trump, Suudi Arabistan'a F35 satma niyetini doğruladı.
ABD Başkanı Donald Trump, FIFA Başkanı Gianni Infantino ile Oval Ofis'te düzenlediği etkinlikte gazetecilere açıklamalarda bulundu. Trump, ABD ve Venezüella arasındaki gerilimin artması üzerine yaptığı açıklamada, Venezüella’ya ABD askeri gönderme seçeneğini dışlamadığını belirtti.
Trump, Oval Ofis’te gazetecilerin soruları üzerine, “ABD askerlerini Venezuela’ya göndermeyi kesin olarak reddediyor musunuz?” yönündeki soruya, “Hayır, bunu dışlamıyorum. Hiçbir şeyi dışlamıyorum. Sadece Venezüella ile ilgilenmeliyiz.” ifadelerini kullandı.

'Maduro ile bir ara görüşeceğim'

Trump yaptığı açıklamada, gelecekte Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile görüşebileceğini söyledi:

ABD'ye karşı iyi davranmadı. Bakalım neler olacak. Bir ara onunla görüşeceğim

'F-35'leri satacağız'

Ayrıca Trump, konuşmasında Suudi Arabistan'a F-35 savaş uçağı satma niyetini doğrulayarak şunları ifade etti:
Suudi Arabistan'a F-35 savaş uçağı satmayı planlıyorum; onlar bizim için harika bir ortak ve bizi çok seviyorlar
Trump: Venezüella lideri Maduro ile görüşmeler başlayabilir
