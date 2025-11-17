https://anlatilaninotesi.com.tr/20251117/trump-venezuella-ile-ilgili-henuz-hicbir-secenegi-dislamiyorum-1101073481.html
Trump: Venezüella ile ilgili henüz hiçbir seçeneği dışlamıyorum
Trump: Venezüella ile ilgili henüz hiçbir seçeneği dışlamıyorum
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, Venezüella konusunda 'hiçbir seçeneği dışlamadığını' söyleyerek, Maduro ile gelecekte görüşmeyi planladığını ifade etti. Ek olarak... 17.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-17T23:18+0300
2025-11-17T23:18+0300
2025-11-17T23:36+0300
dünya
abd
donald trump
nicolas maduro
venezüella
suudi arabistan
venezuela
f-35
fifa
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0a/1100872178_0:0:743:418_1920x0_80_0_0_281d52fde699162ba1338db58b815287.png
ABD Başkanı Donald Trump, FIFA Başkanı Gianni Infantino ile Oval Ofis'te düzenlediği etkinlikte gazetecilere açıklamalarda bulundu. Trump, ABD ve Venezüella arasındaki gerilimin artması üzerine yaptığı açıklamada, Venezüella’ya ABD askeri gönderme seçeneğini dışlamadığını belirtti.Trump, Oval Ofis’te gazetecilerin soruları üzerine, “ABD askerlerini Venezuela’ya göndermeyi kesin olarak reddediyor musunuz?” yönündeki soruya, “Hayır, bunu dışlamıyorum. Hiçbir şeyi dışlamıyorum. Sadece Venezüella ile ilgilenmeliyiz.” ifadelerini kullandı.'Maduro ile bir ara görüşeceğim'Trump yaptığı açıklamada, gelecekte Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile görüşebileceğini söyledi:'F-35'leri satacağız'Ayrıca Trump, konuşmasında Suudi Arabistan'a F-35 savaş uçağı satma niyetini doğrulayarak şunları ifade etti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251117/trump-venezuella-lideri-maduro-ile-gorusmeler-baslayabilir-1101050977.html
venezüella
suudi arabistan
venezuela
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0a/1100872178_41:0:704:497_1920x0_80_0_0_227aec0ea8caf6af9c2c921f7e66a122.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, donald trump, nicolas maduro, venezüella, suudi arabistan, venezuela, f-35, fifa
abd, donald trump, nicolas maduro, venezüella, suudi arabistan, venezuela, f-35, fifa
Trump: Venezüella ile ilgili henüz hiçbir seçeneği dışlamıyorum
23:18 17.11.2025 (güncellendi: 23:36 17.11.2025)
Ayrıntılar geliyor
ABD Başkanı Donald Trump, Venezüella konusunda 'hiçbir seçeneği dışlamadığını' söyleyerek, Maduro ile gelecekte görüşmeyi planladığını ifade etti. Ek olarak ise Trump, Suudi Arabistan'a F35 satma niyetini doğruladı.
ABD Başkanı Donald Trump, FIFA Başkanı Gianni Infantino ile Oval Ofis'te düzenlediği etkinlikte gazetecilere açıklamalarda bulundu. Trump, ABD ve Venezüella arasındaki gerilimin artması üzerine yaptığı açıklamada, Venezüella’ya ABD askeri gönderme seçeneğini dışlamadığını belirtti.
Trump, Oval Ofis’te gazetecilerin soruları üzerine, “ABD askerlerini Venezuela’ya göndermeyi kesin olarak reddediyor musunuz?” yönündeki soruya, “Hayır, bunu dışlamıyorum. Hiçbir şeyi dışlamıyorum. Sadece Venezüella ile ilgilenmeliyiz.” ifadelerini kullandı.
'Maduro ile bir ara görüşeceğim'
Trump yaptığı açıklamada, gelecekte Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile görüşebileceğini söyledi:
ABD'ye karşı iyi davranmadı. Bakalım neler olacak. Bir ara onunla görüşeceğim
Ayrıca Trump, konuşmasında Suudi Arabistan'a F-35 savaş uçağı satma niyetini doğrulayarak şunları ifade etti:
Suudi Arabistan'a F-35 savaş uçağı satmayı planlıyorum; onlar bizim için harika bir ortak ve bizi çok seviyorlar