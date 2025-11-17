https://anlatilaninotesi.com.tr/20251117/trump-venezuella-ile-ilgili-henuz-hicbir-secenegi-dislamiyorum-1101073481.html

Trump: Venezüella ile ilgili henüz hiçbir seçeneği dışlamıyorum

Trump: Venezüella ile ilgili henüz hiçbir seçeneği dışlamıyorum

ABD Başkanı Donald Trump, Venezüella konusunda 'hiçbir seçeneği dışlamadığını' söyleyerek, Maduro ile gelecekte görüşmeyi planladığını ifade etti. Ek olarak... 17.11.2025, Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, FIFA Başkanı Gianni Infantino ile Oval Ofis'te düzenlediği etkinlikte gazetecilere açıklamalarda bulundu. Trump, ABD ve Venezüella arasındaki gerilimin artması üzerine yaptığı açıklamada, Venezüella’ya ABD askeri gönderme seçeneğini dışlamadığını belirtti.Trump, Oval Ofis’te gazetecilerin soruları üzerine, “ABD askerlerini Venezuela’ya göndermeyi kesin olarak reddediyor musunuz?” yönündeki soruya, “Hayır, bunu dışlamıyorum. Hiçbir şeyi dışlamıyorum. Sadece Venezüella ile ilgilenmeliyiz.” ifadelerini kullandı.'Maduro ile bir ara görüşeceğim'Trump yaptığı açıklamada, gelecekte Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile görüşebileceğini söyledi:'F-35'leri satacağız'Ayrıca Trump, konuşmasında Suudi Arabistan'a F-35 savaş uçağı satma niyetini doğrulayarak şunları ifade etti:

