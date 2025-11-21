https://anlatilaninotesi.com.tr/20251121/uzaya-goturulen-yosunlar-istasyonun-disinda-9-ay-yasayarak-rekor-kirdi-1101171921.html

Uzaya götürülen yosunlar, istasyonun dışında 9 ay yaşayarak rekor kırdı

Uluslararası Uzay İstasyonu'na götürülen yosunlar, ISS'in dış yüzeyinde 9 ay yaşayarak rekor kırdı. Yosun sporlarının uzayın yüksek radyasyon, aşırı sıcaklık... 21.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-21T10:28+0300

2025-11-21T10:28+0300

2025-11-21T10:28+0300

yaşam

japonya

uluslararası uzay i̇stasyonu (iss)

uluslararası uzay i̇stasyonu

dünya

yosun

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/15/1101173863_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_7e7956df7a89b4d11852b02cf591c966.jpg

Japonya’nın Hokkaido Üniversitesi’nden Tomomichi Fujita liderliğinde yapılan araştırma 2022 yılında başlatıldı. Deney kapsamında yosun türü Physcomitrium patens’e ait sporofitler, Mart 2022’de bir kargo aracıyla Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) gönderildi.ISS'teki astronotlar yosunun sporofitleri istasyonun dışında, Japonya'ya ait Kibo modülüne bağlı özel bir 'pozlama tesisine' yerleştirdi. Yosunlar, dış düzeye monte ed,lerek hiç koruma olmadan 283 gün boyunca uzay ortamına maruz bırakıldı.Yosun örnekleri daha sonra Dünya'ya getirildi. Japon bilim insanı Tomomichi Fujita, Dünya'ya getirilen örneklerle ilgili "Şaşırtıcı bir şekilde, sporların yüzde 80'inden fazlası hayatta kaldı ve çoğu normal şekilde çimlendi" açıklamasını yaptı. En zorlu koşullarda yaşıyorlarYosunların dünyanın en zorlu ortamlarında geliştiği için araştırmacılar tarafından seçildiği belirtildi. Yosunun olumsuz koşullara dayanıklılığı, onu, aşırı sıcaklık dalgalanmalarının, değişen yer çekiminin ve yüksek radyasyona maruz kalmanın yaşam formlarını sınırlarına zorladığı uzayın zorlu ortamında hayatta kalmak için ideal bir aday haline getirdiYüksek stres toleransı ölçüldüAraştırmacılar ilk olarak, yosunun üreme döngüsünün çeşitli aşamalarından üç P. patens hücre tipini test ettiler. Sporofitlerin (sporları saran hücre yapıları) ultraviyole (UV) ışığa, donmaya ve ısıya maruz kaldıklarında en yüksek stres toleransını gösterdiklerini buldular.

japonya

japonya, uluslararası uzay i̇stasyonu (iss), uluslararası uzay i̇stasyonu, dünya, yosun