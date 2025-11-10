https://anlatilaninotesi.com.tr/20251110/idrardan-yapilan-gida-uzay-istasyonunda-test-edilecek-1100871067.html

İdrardan yapılan gıda Uzay İstasyonu'nda test edilecek

Avrupa Uzay Ajansı’nın (ESA) duyurusuna göre gelecekte Ay ve Mars’ta görev yapacak astronotlar havadan ve idrardan üretilen yepyeni bir ‘uzay gıdasıyla’ beslenecek. Detaylar haberde...

Finlandiyalı Solar Foods tarafından geliştirilen ve Solein adı verilen bu madde, mikrop, hava ve elektrikten gaz fermantasyonu yöntemiyle üretilen ‘çok yönlü ve enerji verimli bir toz’ olarak tanımlanıyor.ESA bilim insanı Van Ombergen, "İnsanların Ay’da uzun süreli görevler gerçekleştirebilmesi ya da bir gün Mars’a gidebilmesi, sınırlı kaynaklarla hayatta kalmayı mümkün kılacak yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler gerektiriyor. Bu projeyle ESA, uzay keşfinin geleceği için kilit bir yetenek geliştiriyor" dedi.Ürenin işleviBu yeni besinin temel bileşeni ise idrarda bulunan organik bir bileşik olan üre. ESA'nın hedefi, bu idrardan elde edilen besin bileşeninin Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) üretilebileceğini test etmek.Solar Foods’un uzay ve savunmadan sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Arttu Luukanen, Space.com’a yaptığı açıklamada şöyle dedi:Sürdürülebilir beslenmenin önemi artıyorUzmanlara göre bu girişim sadece bir deneme değil. SpaceX ve diğer ajanslar Mars görevlerine hazırlanırken, astronotların uzun yolculuklarda sürdürülebilir biçimde beslenmesi giderek daha önemli hale geliyor.Halihazırda Uzay İstasyonu’nda görevli astronotlar, Dünya’da üretilen ve istasyona gönderilen yiyeceklerle besleniyor. Bu sistem alçak yörünge görevleri için uygun olsa da, uzun mesafeli yolculuklarda hem finansal hem de lojistik açıdan sürdürülebilir değil.

