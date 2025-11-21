Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251121/usulsuz-cakarli-arac-kullandi-surucuye-276-bin-lira-ceza-kesildi-1101194151.html
Usulsüz çakarlı araç kullandı: Sürücüye 276 bin lira ceza kesildi
Usulsüz çakarlı araç kullandı: Sürücüye 276 bin lira ceza kesildi
Sputnik Türkiye
Antalya’nın Alanya ilçesinde, çakarlı ışık sistemi kullandığı belirlenen bir sürücüye 276 bin 344 lira para cezası uygulandı. 21.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-21T18:40+0300
2025-11-21T18:40+0300
türki̇ye
antalya
alanya
alanya emniyet müdürlüğü
alanya belediyesi
polis
polis memuru
polis merkezi
jandarma
i̇l jandarma komutanlığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/15/1101193928_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e5fee95e6e4e397d38ec8d1d4afb3ee4.jpg
Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Konaklı Mahallesi’nde denetim yaparken bir pikabın usulsüz şekilde çakar kullandığını tespit etti.Kuralları ihlal eden sürücüye 276 bin 344 lira para cezası kesildi. Ayrıca sürücünün ehliyetine bir ay süreyle el konuldu, araç ise 30 gün trafikten men edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250529/bakan-yerlikaya-duzenleme-sonrasi-cakarli-arac-sayisi-yuzde-80-azaldi-1096608642.html
türki̇ye
antalya
alanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/15/1101193928_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_27996e6beea290fc56dd005094d1cf08.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
antalya, alanya, alanya emniyet müdürlüğü, alanya belediyesi, polis, polis memuru, polis merkezi, jandarma, i̇l jandarma komutanlığı, jandarma genel komutanlığı
antalya, alanya, alanya emniyet müdürlüğü, alanya belediyesi, polis, polis memuru, polis merkezi, jandarma, i̇l jandarma komutanlığı, jandarma genel komutanlığı

Usulsüz çakarlı araç kullandı: Sürücüye 276 bin lira ceza kesildi

18:40 21.11.2025
© AAÇakarlı araç
Çakarlı araç - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2025
© AA
Abone ol
Antalya’nın Alanya ilçesinde, çakarlı ışık sistemi kullandığı belirlenen bir sürücüye 276 bin 344 lira para cezası uygulandı.
Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Konaklı Mahallesi’nde denetim yaparken bir pikabın usulsüz şekilde çakar kullandığını tespit etti.
Kuralları ihlal eden sürücüye 276 bin 344 lira para cezası kesildi. Ayrıca sürücünün ehliyetine bir ay süreyle el konuldu, araç ise 30 gün trafikten men edildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya - Sputnik Türkiye, 1920, 29.05.2025
TÜRKİYE
Bakan Yerlikaya: Düzenleme sonrası çakarlı araç sayısı yüzde 80 azaldı
29 Mayıs, 02:47
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала