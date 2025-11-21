https://anlatilaninotesi.com.tr/20251121/usulsuz-cakarli-arac-kullandi-surucuye-276-bin-lira-ceza-kesildi-1101194151.html

Usulsüz çakarlı araç kullandı: Sürücüye 276 bin lira ceza kesildi

Usulsüz çakarlı araç kullandı: Sürücüye 276 bin lira ceza kesildi

Sputnik Türkiye

Antalya’nın Alanya ilçesinde, çakarlı ışık sistemi kullandığı belirlenen bir sürücüye 276 bin 344 lira para cezası uygulandı. 21.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-21T18:40+0300

2025-11-21T18:40+0300

2025-11-21T18:40+0300

türki̇ye

antalya

alanya

alanya emniyet müdürlüğü

alanya belediyesi

polis

polis memuru

polis merkezi

jandarma

i̇l jandarma komutanlığı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/15/1101193928_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e5fee95e6e4e397d38ec8d1d4afb3ee4.jpg

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Konaklı Mahallesi’nde denetim yaparken bir pikabın usulsüz şekilde çakar kullandığını tespit etti.Kuralları ihlal eden sürücüye 276 bin 344 lira para cezası kesildi. Ayrıca sürücünün ehliyetine bir ay süreyle el konuldu, araç ise 30 gün trafikten men edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250529/bakan-yerlikaya-duzenleme-sonrasi-cakarli-arac-sayisi-yuzde-80-azaldi-1096608642.html

türki̇ye

antalya

alanya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

antalya, alanya, alanya emniyet müdürlüğü, alanya belediyesi, polis, polis memuru, polis merkezi, jandarma, i̇l jandarma komutanlığı, jandarma genel komutanlığı