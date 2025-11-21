https://anlatilaninotesi.com.tr/20251121/usulsuz-cakarli-arac-kullandi-surucuye-276-bin-lira-ceza-kesildi-1101194151.html
Usulsüz çakarlı araç kullandı: Sürücüye 276 bin lira ceza kesildi
Usulsüz çakarlı araç kullandı: Sürücüye 276 bin lira ceza kesildi
Sputnik Türkiye
Antalya’nın Alanya ilçesinde, çakarlı ışık sistemi kullandığı belirlenen bir sürücüye 276 bin 344 lira para cezası uygulandı. 21.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-21T18:40+0300
2025-11-21T18:40+0300
2025-11-21T18:40+0300
türki̇ye
antalya
alanya
alanya emniyet müdürlüğü
alanya belediyesi
polis
polis memuru
polis merkezi
jandarma
i̇l jandarma komutanlığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/15/1101193928_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e5fee95e6e4e397d38ec8d1d4afb3ee4.jpg
Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Konaklı Mahallesi’nde denetim yaparken bir pikabın usulsüz şekilde çakar kullandığını tespit etti.Kuralları ihlal eden sürücüye 276 bin 344 lira para cezası kesildi. Ayrıca sürücünün ehliyetine bir ay süreyle el konuldu, araç ise 30 gün trafikten men edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250529/bakan-yerlikaya-duzenleme-sonrasi-cakarli-arac-sayisi-yuzde-80-azaldi-1096608642.html
türki̇ye
antalya
alanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/15/1101193928_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_27996e6beea290fc56dd005094d1cf08.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
antalya, alanya, alanya emniyet müdürlüğü, alanya belediyesi, polis, polis memuru, polis merkezi, jandarma, i̇l jandarma komutanlığı, jandarma genel komutanlığı
antalya, alanya, alanya emniyet müdürlüğü, alanya belediyesi, polis, polis memuru, polis merkezi, jandarma, i̇l jandarma komutanlığı, jandarma genel komutanlığı
Usulsüz çakarlı araç kullandı: Sürücüye 276 bin lira ceza kesildi
Antalya’nın Alanya ilçesinde, çakarlı ışık sistemi kullandığı belirlenen bir sürücüye 276 bin 344 lira para cezası uygulandı.
Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Konaklı Mahallesi’nde denetim yaparken bir pikabın usulsüz şekilde çakar kullandığını tespit etti.
Kuralları ihlal eden sürücüye 276 bin 344 lira para cezası kesildi. Ayrıca sürücünün ehliyetine bir ay süreyle el konuldu, araç ise 30 gün trafikten men edildi.