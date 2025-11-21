https://anlatilaninotesi.com.tr/20251121/unlu-sarkici-koray-avci-istanbulu-terk-etmisti-pazarda-karpuz-satiyorum--1101177883.html
Ünlü şarkıcı Koray Avcı İstanbul'u terk etmişti: 'Pazarda karpuz satıyorum'
İstanbul'u terk ederek Göcek'e yerleşen Koray Avcı, yazları hobi olarak tezgah açıp pazarda karpuz sattığını anlattı. 21.11.2025, Sputnik Türkiye
İstanbul'u terk ettikten sonra Göcek'e yerleşen ünlü şarkıcı Koray Avcı 'yeni' hayatını anlattı. Fethiye'de cuma pazarında tezgahının olduğunu söyleyen Avcı, "Canım istiyor karpuz satıyorum. Pazar yıkılıyor. Bunu nerede yapacaksın İstanbul'da" dedi. Hayat felsefesini anlattıDaha sakin bir hayat için İstanbul'dan Göcek'e taşınan Avcı, deniz tutkunu olduğunu anlatırken, artık ticaret yapmayı da düşünmediğini ve hayat felsefesinde paranın önemli yer tutmadığını dile getirdi. Avcı, "Para için hayatını rezil eden çok insanla karşılaştım. Beni de rezil etmeye çalıştığı zamanlar oldu. Bizim görevimiz şarkı söylemek, insanlara bir şeyler anlatmak" ifadelerini kullandı. Pazarda karpuz satıyorAvcı, Fethiye'de cuma pazarında tezgahının olduğunu söylerken, "Canım istiyor karpuz satıyorum. Pazar yıkılıyor. Bunu nerede yapacaksın İstanbul’da?” diye konuştu.
