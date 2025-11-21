https://anlatilaninotesi.com.tr/20251121/unlu-sarkici-koray-avci-istanbulu-terk-etmisti-pazarda-karpuz-satiyorum--1101177883.html

Ünlü şarkıcı Koray Avcı İstanbul'u terk etmişti: 'Pazarda karpuz satıyorum'

Ünlü şarkıcı Koray Avcı İstanbul'u terk etmişti: 'Pazarda karpuz satıyorum'

Sputnik Türkiye

İstanbul'u terk ederek Göcek'e yerleşen Koray Avcı, yazları hobi olarak tezgah açıp pazarda karpuz sattığını anlattı. 21.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-21T11:23+0300

2025-11-21T11:23+0300

2025-11-21T11:23+0300

yaşam

i̇stanbul

göcek

fethiye

koray avcı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0a/14/1049989461_0:0:760:429_1920x0_80_0_0_8df47b9a413f29298add335630f4e606.jpg

İstanbul'u terk ettikten sonra Göcek'e yerleşen ünlü şarkıcı Koray Avcı 'yeni' hayatını anlattı. Fethiye'de cuma pazarında tezgahının olduğunu söyleyen Avcı, "Canım istiyor karpuz satıyorum. Pazar yıkılıyor. Bunu nerede yapacaksın İstanbul'da" dedi. Hayat felsefesini anlattıDaha sakin bir hayat için İstanbul'dan Göcek'e taşınan Avcı, deniz tutkunu olduğunu anlatırken, artık ticaret yapmayı da düşünmediğini ve hayat felsefesinde paranın önemli yer tutmadığını dile getirdi. Avcı, "Para için hayatını rezil eden çok insanla karşılaştım. Beni de rezil etmeye çalıştığı zamanlar oldu. Bizim görevimiz şarkı söylemek, insanlara bir şeyler anlatmak" ifadelerini kullandı. Pazarda karpuz satıyorAvcı, Fethiye'de cuma pazarında tezgahının olduğunu söylerken, "Canım istiyor karpuz satıyorum. Pazar yıkılıyor. Bunu nerede yapacaksın İstanbul’da?” diye konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251112/fakirlerle-ayni-kokmak-istemiyorum-diyen-sosyal-medya-fenomeni-tepki-cekti-1100921663.html

i̇stanbul

göcek

fethiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇stanbul, göcek, fethiye, koray avcı