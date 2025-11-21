Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251121/unlu-sarkici-koray-avci-istanbulu-terk-etmisti-pazarda-karpuz-satiyorum--1101177883.html
Ünlü şarkıcı Koray Avcı İstanbul'u terk etmişti: 'Pazarda karpuz satıyorum'
Ünlü şarkıcı Koray Avcı İstanbul'u terk etmişti: 'Pazarda karpuz satıyorum'
Sputnik Türkiye
İstanbul'u terk ederek Göcek'e yerleşen Koray Avcı, yazları hobi olarak tezgah açıp pazarda karpuz sattığını anlattı. 21.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-21T11:23+0300
2025-11-21T11:23+0300
yaşam
i̇stanbul
göcek
fethiye
koray avcı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0a/14/1049989461_0:0:760:429_1920x0_80_0_0_8df47b9a413f29298add335630f4e606.jpg
İstanbul'u terk ettikten sonra Göcek'e yerleşen ünlü şarkıcı Koray Avcı 'yeni' hayatını anlattı. Fethiye'de cuma pazarında tezgahının olduğunu söyleyen Avcı, "Canım istiyor karpuz satıyorum. Pazar yıkılıyor. Bunu nerede yapacaksın İstanbul'da" dedi. Hayat felsefesini anlattıDaha sakin bir hayat için İstanbul'dan Göcek'e taşınan Avcı, deniz tutkunu olduğunu anlatırken, artık ticaret yapmayı da düşünmediğini ve hayat felsefesinde paranın önemli yer tutmadığını dile getirdi. Avcı, "Para için hayatını rezil eden çok insanla karşılaştım. Beni de rezil etmeye çalıştığı zamanlar oldu. Bizim görevimiz şarkı söylemek, insanlara bir şeyler anlatmak" ifadelerini kullandı. Pazarda karpuz satıyorAvcı, Fethiye'de cuma pazarında tezgahının olduğunu söylerken, "Canım istiyor karpuz satıyorum. Pazar yıkılıyor. Bunu nerede yapacaksın İstanbul’da?” diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251112/fakirlerle-ayni-kokmak-istemiyorum-diyen-sosyal-medya-fenomeni-tepki-cekti-1100921663.html
i̇stanbul
göcek
fethiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0a/14/1049989461_23:0:623:450_1920x0_80_0_0_cd23e73c6b313294c496c98ea3ce52c4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇stanbul, göcek, fethiye, koray avcı
i̇stanbul, göcek, fethiye, koray avcı

Ünlü şarkıcı Koray Avcı İstanbul'u terk etmişti: 'Pazarda karpuz satıyorum'

11:23 21.11.2025
© DHAKoray Avcı
Koray Avcı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2025
© DHA
Abone ol
İstanbul'u terk ederek Göcek'e yerleşen Koray Avcı, yazları hobi olarak tezgah açıp pazarda karpuz sattığını anlattı.
İstanbul'u terk ettikten sonra Göcek'e yerleşen ünlü şarkıcı Koray Avcı 'yeni' hayatını anlattı. Fethiye'de cuma pazarında tezgahının olduğunu söyleyen Avcı, "Canım istiyor karpuz satıyorum. Pazar yıkılıyor. Bunu nerede yapacaksın İstanbul'da" dedi.

Hayat felsefesini anlattı

Daha sakin bir hayat için İstanbul'dan Göcek'e taşınan Avcı, deniz tutkunu olduğunu anlatırken, artık ticaret yapmayı da düşünmediğini ve hayat felsefesinde paranın önemli yer tutmadığını dile getirdi. Avcı, "Para için hayatını rezil eden çok insanla karşılaştım. Beni de rezil etmeye çalıştığı zamanlar oldu. Bizim görevimiz şarkı söylemek, insanlara bir şeyler anlatmak" ifadelerini kullandı.

Pazarda karpuz satıyor

Avcı, Fethiye'de cuma pazarında tezgahının olduğunu söylerken, "Canım istiyor karpuz satıyorum. Pazar yıkılıyor. Bunu nerede yapacaksın İstanbul’da?” diye konuştu.
Yasemin Arı sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2025
YAŞAM
'Fakirlerle aynı kokmak istemiyorum' diyen sosyal medya fenomeni tepki çekti
12 Kasım, 11:04
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала