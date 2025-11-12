https://anlatilaninotesi.com.tr/20251112/fakirlerle-ayni-kokmak-istemiyorum-diyen-sosyal-medya-fenomeni-tepki-cekti-1100921663.html
'Fakirlerle aynı kokmak istemiyorum' diyen sosyal medya fenomeni tepki çekti
'Fakirlerle aynı kokmak istemiyorum' diyen sosyal medya fenomeni tepki çekti
Sputnik Türkiye
Sosyal medya fenomeni Yasemin Arı'nın paylaştığı bir videoda söylediği sözler büyük tepki çekti. Arı'nın sözlerine tepki gösteren isimlerden biri de Armağan... 12.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-12T11:04+0300
2025-11-12T11:04+0300
2025-11-12T11:04+0300
yaşam
sosyal medya fenomeni
armağan çağlayan
instagram
kim milyoner olmak i̇ster
yasemin arı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0c/1100921411_0:151:1242:850_1920x0_80_0_0_d59ce9a271a44b81765e89c9fadb0378.jpg
Sosyal medyada çektiği videolarla tanınan Yasemin Arı'nın son paylaşımı büyük tepki çekti. Paylaşımında, "Biz fakirlerle aynı kokmak istemediğimiz için pahalı parfümler alıyoruz" sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Bazı takipçileri bu sözlerin 'ironi' olduğunu söylese de bu sözlere bir çok ünlü isim de tepki gösterdi. Sözleri büyük tepki çektiSosyal medya fenomeni Yasemin Arı, Instagram hesabından paylaştığı videoda söylediği sözlerle tartışma yarattı. Pahalı marka parfümlerin muadillerini üreten firmaları eleştiren Arı, “Biz fakirlerle aynı kokmak istemediğimiz için bunlara 25-30 bin TL veriyoruz. Siz neden bunların muadillerine para veriyorsunuz. Bizim zaten bunları kullanmamızın sebebi fakirlerle aynı kokmamak. Business uçmamızın sebebi de fakirlerle yan yana oturmamak. Daha uyguna, 5-6 bin TL’ye parfümler var, onlardan alın. Ben neden muadili çıktı diye alt sınıftan biriyle aynı kokmak zorunda mıyım?" diye konuştu. Arı'nın bu sözleri büyük tepki çekti. Yasemin Arı kimdir?Sosyal medya fenomeni olarak tanınan Yasemin Arı'nın, 2018'de "Kim Milyoner Olmak İster" programında yarışmacı olarak yer aldığı ortaya çıktı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251106/unlu-sosyal-medya-fenomeni-insan-barbie-gizemli-sekilde-olu-bulundu-1100788123.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0c/1100921411_0:35:1242:967_1920x0_80_0_0_bd25ed00c8192295da75e23a23c512dd.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
sosyal medya fenomeni, armağan çağlayan, instagram, kim milyoner olmak i̇ster, yasemin arı
sosyal medya fenomeni, armağan çağlayan, instagram, kim milyoner olmak i̇ster, yasemin arı
'Fakirlerle aynı kokmak istemiyorum' diyen sosyal medya fenomeni tepki çekti
Sosyal medya fenomeni Yasemin Arı'nın paylaştığı bir videoda söylediği sözler büyük tepki çekti. Arı'nın sözlerine tepki gösteren isimlerden biri de Armağan Çağlayan oldu.
Sosyal medyada çektiği videolarla tanınan Yasemin Arı'nın son paylaşımı büyük tepki çekti. Paylaşımında, "Biz fakirlerle aynı kokmak istemediğimiz için pahalı parfümler alıyoruz" sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Bazı takipçileri bu sözlerin 'ironi' olduğunu söylese de bu sözlere bir çok ünlü isim de tepki gösterdi.
Sözleri büyük tepki çekti
Sosyal medya fenomeni Yasemin Arı, Instagram hesabından paylaştığı videoda söylediği sözlerle tartışma yarattı. Pahalı marka parfümlerin muadillerini üreten firmaları eleştiren Arı, “Biz fakirlerle aynı kokmak istemediğimiz için bunlara 25-30 bin TL veriyoruz. Siz neden bunların muadillerine para veriyorsunuz. Bizim zaten bunları kullanmamızın sebebi fakirlerle aynı kokmamak. Business uçmamızın sebebi de fakirlerle yan yana oturmamak. Daha uyguna, 5-6 bin TL’ye parfümler var, onlardan alın. Ben neden muadili çıktı diye alt sınıftan biriyle aynı kokmak zorunda mıyım?" diye konuştu. Arı'nın bu sözleri büyük tepki çekti.
Sosyal medya fenomeni olarak tanınan Yasemin Arı'nın, 2018'de "Kim Milyoner Olmak İster" programında yarışmacı olarak yer aldığı ortaya çıktı.