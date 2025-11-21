https://anlatilaninotesi.com.tr/20251121/unlu-gemi-enkazindan-ilk-hazineler-cikarildi-kolonilerdeki-altin-gumus-ve-zumrutleri-ispanya-1101178625.html

Ünlü gemi enkazından ilk hazineler çıkarıldı: Kolonilerdeki altın, gümüş ve zümrütleri İspanya kralına götürüyordu

Ünlü gemi enkazından ilk hazineler çıkarıldı: Kolonilerdeki altın, gümüş ve zümrütleri İspanya kralına götürüyordu

Kolombiya, Karayipler'de 300 yıl önce batan ve hazinelerle dolu olan ünlü San Jose gemisinin batığından ilk arkeolojik eserleri çıkardı. İspanyol savaş gemisi San Jose, Latin Amerika’daki İspanyol kolonilerinden alınan büyük miktarda altın, gümüş ve zümrütleri İspanya kralına götürüyordu. Gemi, 1708'deki yolculuğu sırasında İngiliz gemileri tarafından batırılmıştı. Kartagena'daki San Jose Kalyonu Korumalı Arkeolojik Alanı araştırma projesinin ikinci aşamasında Kolombiyalı araştırma ekibi, kurtarılan beş arkeolojik eserin altın ve bronz paralar (macuquina), bir porselen kupa ve bir top olduğunu duyurdu.Milyarlarca dolar değerindeToplamda geminin hazinelerinin bugünkü parayla milyarlarca dolar değerinde olduğu düşünülüyor ve bu eserler, Kolombiya hükümeti ile ABD merkezli bir deniz kurtarma şirketi olan Sea Search-Armada (SSA) arasındaki hararetli bir hukuki anlaşmazlığın merkezinde yer alıyor.Kolombiya hükümeti, hazinelerin kurtarılmasının, 18. yüzyılın başlarında Avrupa'nın ekonomik, sosyal ve politik iklimi hakkında ipuçları sağlayabilecek bir araştırma projesinin parçası olduğunu belirtiyor.Kültür, Sanat ve Bilgi Bakanı Yannai Kadamani Fonrodona, "Bu tarihi olay, Kolombiya Devleti'nin Kolombiya kimliği ve tarihinin bir parçası olarak Sualtı Kültür Mirası'nı koruma ve tanıtma konusundaki teknik, profesyonel ve teknolojik yeteneklerinin güçlendiğini gösteriyor" dedi.

