https://anlatilaninotesi.com.tr/20250902/golde-138-yil-sonra-ortaya-cikan-sir-kayip-gemi-bulundu-1099029921.html

Gölde 138 yıl sonra ortaya çıkan sır: Kayıp gemi bulundu

Gölde 138 yıl sonra ortaya çıkan sır: Kayıp gemi bulundu

Sputnik Türkiye

ABD’nin Wisconsin eyaletinde bir tur rehberi, 1887’de batan ve o günden beri kayıp olan Frank D. Barker isimli geminin enkazına rastladı. 138 yıldır gölün... 02.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-02T16:42+0300

2025-09-02T16:42+0300

2025-09-02T16:42+0300

dünya

abd

wisconsin

new york

batık

gemi

göl

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/14/1091787161_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_019bdc8d657a4820935233571206f2d8.jpg

Bölgede bir tur şirketi sahibi olan Matt Olson, Michigan Gölü çevresinde uydu görüntülerini incelerken suyun altında farklı bir şekil fark etti. Bölgeye gittiğinde ise yüzeye yakın, dev bir gölge gördü. Olson, “Bu kadar büyük ve yalnızca 20 fit derinlikte olmasına rağmen kimsenin bulmamış olması inanılmazdı” diyerek şaşkınlığını dile getirdi. Kısa sürede Wisconsin Tarih Kurumu’ndan dalgıçlar bölgeye gönderildi ve enkazın Frank D. Barker olduğu doğrulandı.1887’deki talihsiz yolculuk 137 fit uzunluğunda ve iki direkli olan Frank D. Barker, 1867’de New York’ta inşa edilmişti. Milwaukee ve Chicago’dan yük taşıyan gemi, tam 20 yıl boyunca Büyük Göller’de sefer yaptı. Ancak 1 Ekim 1887’de fırtına ve yoğun sis nedeniyle rotasından çıktı. Spider Island yakınlarında kireçtaşı kayalıklara çarpan gemi, kurtarma girişimlerine rağmen batmaktan kurtarılamadı. Mürettebat kurtarıldı, fakat gemi sonsuza dek kayboldu.O dönemde 8 bin dolar (bugünün parasıyla yaklaşık 250.000 dolar) değerinde olan gemi, bir asırdan fazla süre boyunca unutuldu. Enkaz, gölün yüzeyinden kısmen görülebilse de kayalıklar bölgeye yaklaşmayı zorlaştırdığı için kimse araştırmaya cesaret edemedi.Tarihe açılan kapı Frank D. Barker’ın bulunması, Wisconsin’in denizcilik tarihine ışık tutuyor. Uzmanlara göre bu sadece başlangıç. Gelişen teknolojiyle birlikte önümüzdeki yıllarda Michigan Gölü ve diğer Büyük Göller’de daha pek çok kayıp geminin keşfedilmesi bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250821/2-bin-yillik-batik-sehir-iskenderiye-aciklarinda-gun-yuzune-cikarildi-1098753140.html

wisconsin

new york

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, wisconsin, new york, batık, gemi, göl