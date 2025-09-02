https://anlatilaninotesi.com.tr/20250902/golde-138-yil-sonra-ortaya-cikan-sir-kayip-gemi-bulundu-1099029921.html
Gölde 138 yıl sonra ortaya çıkan sır: Kayıp gemi bulundu
Gölde 138 yıl sonra ortaya çıkan sır: Kayıp gemi bulundu
Sputnik Türkiye
ABD’nin Wisconsin eyaletinde bir tur rehberi, 1887’de batan ve o günden beri kayıp olan Frank D. Barker isimli geminin enkazına rastladı. 138 yıldır gölün... 02.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-02T16:42+0300
2025-09-02T16:42+0300
2025-09-02T16:42+0300
dünya
abd
wisconsin
new york
batık
gemi
göl
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/14/1091787161_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_019bdc8d657a4820935233571206f2d8.jpg
Bölgede bir tur şirketi sahibi olan Matt Olson, Michigan Gölü çevresinde uydu görüntülerini incelerken suyun altında farklı bir şekil fark etti. Bölgeye gittiğinde ise yüzeye yakın, dev bir gölge gördü. Olson, “Bu kadar büyük ve yalnızca 20 fit derinlikte olmasına rağmen kimsenin bulmamış olması inanılmazdı” diyerek şaşkınlığını dile getirdi. Kısa sürede Wisconsin Tarih Kurumu’ndan dalgıçlar bölgeye gönderildi ve enkazın Frank D. Barker olduğu doğrulandı.1887’deki talihsiz yolculuk 137 fit uzunluğunda ve iki direkli olan Frank D. Barker, 1867’de New York’ta inşa edilmişti. Milwaukee ve Chicago’dan yük taşıyan gemi, tam 20 yıl boyunca Büyük Göller’de sefer yaptı. Ancak 1 Ekim 1887’de fırtına ve yoğun sis nedeniyle rotasından çıktı. Spider Island yakınlarında kireçtaşı kayalıklara çarpan gemi, kurtarma girişimlerine rağmen batmaktan kurtarılamadı. Mürettebat kurtarıldı, fakat gemi sonsuza dek kayboldu.O dönemde 8 bin dolar (bugünün parasıyla yaklaşık 250.000 dolar) değerinde olan gemi, bir asırdan fazla süre boyunca unutuldu. Enkaz, gölün yüzeyinden kısmen görülebilse de kayalıklar bölgeye yaklaşmayı zorlaştırdığı için kimse araştırmaya cesaret edemedi.Tarihe açılan kapı Frank D. Barker’ın bulunması, Wisconsin’in denizcilik tarihine ışık tutuyor. Uzmanlara göre bu sadece başlangıç. Gelişen teknolojiyle birlikte önümüzdeki yıllarda Michigan Gölü ve diğer Büyük Göller’de daha pek çok kayıp geminin keşfedilmesi bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250821/2-bin-yillik-batik-sehir-iskenderiye-aciklarinda-gun-yuzune-cikarildi-1098753140.html
wisconsin
new york
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/14/1091787161_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_9b78ddaeabeccdc59c70285f911123ac.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, wisconsin, new york, batık, gemi, göl
abd, wisconsin, new york, batık, gemi, göl
Gölde 138 yıl sonra ortaya çıkan sır: Kayıp gemi bulundu
ABD’nin Wisconsin eyaletinde bir tur rehberi, 1887’de batan ve o günden beri kayıp olan Frank D. Barker isimli geminin enkazına rastladı. 138 yıldır gölün derinliklerinde saklanan gemi, adeta tarihten çıkan bir hatıra gibi gün yüzüne çıktı.
Bölgede bir tur şirketi sahibi olan Matt Olson, Michigan Gölü çevresinde uydu görüntülerini incelerken suyun altında farklı bir şekil fark etti. Bölgeye gittiğinde ise yüzeye yakın, dev bir gölge gördü. Olson, “Bu kadar büyük ve yalnızca 20 fit derinlikte olmasına rağmen kimsenin bulmamış olması inanılmazdı” diyerek şaşkınlığını dile getirdi. Kısa sürede Wisconsin Tarih Kurumu’ndan dalgıçlar bölgeye gönderildi ve enkazın Frank D. Barker olduğu doğrulandı.
1887’deki talihsiz yolculuk
137 fit uzunluğunda ve iki direkli olan Frank D. Barker, 1867’de New York’ta inşa edilmişti. Milwaukee ve Chicago’dan yük taşıyan gemi, tam 20 yıl boyunca Büyük Göller’de sefer yaptı. Ancak 1 Ekim 1887’de fırtına ve yoğun sis nedeniyle rotasından çıktı. Spider Island yakınlarında kireçtaşı kayalıklara çarpan gemi, kurtarma girişimlerine rağmen batmaktan kurtarılamadı. Mürettebat kurtarıldı, fakat gemi sonsuza dek kayboldu.
O dönemde 8 bin dolar (bugünün parasıyla yaklaşık 250.000 dolar) değerinde olan gemi, bir asırdan fazla süre boyunca unutuldu. Enkaz, gölün yüzeyinden kısmen görülebilse de kayalıklar bölgeye yaklaşmayı zorlaştırdığı için kimse araştırmaya cesaret edemedi.
Frank D. Barker’ın bulunması, Wisconsin’in denizcilik tarihine ışık tutuyor. Uzmanlara göre bu sadece başlangıç. Gelişen teknolojiyle birlikte önümüzdeki yıllarda Michigan Gölü ve diğer Büyük Göller’de daha pek çok kayıp geminin keşfedilmesi bekleniyor.