Üç hafta tutuklu kalmıştı: Sarkozy, hapishane anılarından kitap yazdı
Üç hafta tutuklu kalmıştı: Sarkozy, hapishane anılarından kitap yazdı
Üç hafta boyunca Paris'teki Sante Hapishanesi'nde tutuklu kalan Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, hapishane deneyimlerini kaleme aldı. 10 Aralık... 21.11.2025
Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, Libya'dan yasadışı seçim kampanyası finansmanı sağladığı gerekçesiyle Eylül ayında tutuklanmıştı.Eski cumhurbaşkanı, suç örgütü kurmakla suçlanırken, beş yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme daha sonra erken tahliye talebini kabul ederek, Sarkozy'i üç hafta sonra serbest bıraktı.Paris'teki Sante Hapishanesi'nde tutuklu kalan Sarkozy, hapishane deneyimlerinden kitap yazdığını duyurdu. 10 Aralık 2025'te yayımlanacak olan 216 sayfalık kitap 'Bir Mahkumun Günlüğü' ismiyle 20.90 euro fiyatla satışa çıkacak.Sarkozy, kitapta hapishaneyi "tıpkı çöl gibi insanın iç dünyasını güçlendiren bir yer" olarak tanımladı. Deneyimini anlatırken, "Hapishanede görülecek ve yapılacak hiçbir şey yoktur" ifadelerini kullanan eski cumhurbaşkanı, hapishanedeki sessizliği çok özlediğini belirtti.
Üç hafta tutuklu kalmıştı: Sarkozy, hapishane anılarından kitap yazdı

© AP Photo / Aurelien Morissard
© AP Photo / Aurelien Morissard
Üç hafta boyunca Paris’teki Sante Hapishanesi’nde tutuklu kalan Fransa’nın eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, hapishane deneyimlerini kaleme aldı. 10 Aralık 2025’te yayımlanacak olan 216 sayfalık 'Bir Mahkumun Günlüğü' isimli kitap 20.90 euro fiyatla okuyucularla buluşacak.
Fransa’nın eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, Libya’dan yasadışı seçim kampanyası finansmanı sağladığı gerekçesiyle Eylül ayında tutuklanmıştı.
Eski cumhurbaşkanı, suç örgütü kurmakla suçlanırken, beş yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme daha sonra erken tahliye talebini kabul ederek, Sarkozy'i üç hafta sonra serbest bıraktı.
Paris’teki Sante Hapishanesi’nde tutuklu kalan Sarkozy, hapishane deneyimlerinden kitap yazdığını duyurdu. 10 Aralık 2025’te yayımlanacak olan 216 sayfalık kitap 'Bir Mahkumun Günlüğü' ismiyle 20.90 euro fiyatla satışa çıkacak.
Sarkozy, kitapta hapishaneyi “tıpkı çöl gibi insanın iç dünyasını güçlendiren bir yer” olarak tanımladı. Deneyimini anlatırken, “Hapishanede görülecek ve yapılacak hiçbir şey yoktur” ifadelerini kullanan eski cumhurbaşkanı, hapishanedeki sessizliği çok özlediğini belirtti.
