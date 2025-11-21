https://anlatilaninotesi.com.tr/20251121/uc-hafta-tutuklu-kalmisti-sarkozy-hapishane-anilarindan-kitap-yazdi-1101195625.html
Üç hafta tutuklu kalmıştı: Sarkozy, hapishane anılarından kitap yazdı
Üç hafta tutuklu kalmıştı: Sarkozy, hapishane anılarından kitap yazdı
Sputnik Türkiye
Üç hafta boyunca Paris’teki Sante Hapishanesi’nde tutuklu kalan Fransa’nın eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, hapishane deneyimlerini kaleme aldı. 10 Aralık... 21.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-21T20:32+0300
2025-11-21T20:32+0300
2025-11-21T20:32+0300
dünya
nicolas sarkozy
kitap
el yazması kitap
kitap okuma
hapishane
fransa
fransa cumhurbaşkanlığı seçimleri
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0a/1100861203_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_851d2bd04415e0a7f94f478e40a822e2.jpg
Fransa’nın eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, Libya’dan yasadışı seçim kampanyası finansmanı sağladığı gerekçesiyle Eylül ayında tutuklanmıştı.Eski cumhurbaşkanı, suç örgütü kurmakla suçlanırken, beş yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme daha sonra erken tahliye talebini kabul ederek, Sarkozy'i üç hafta sonra serbest bıraktı.Paris’teki Sante Hapishanesi’nde tutuklu kalan Sarkozy, hapishane deneyimlerinden kitap yazdığını duyurdu. 10 Aralık 2025’te yayımlanacak olan 216 sayfalık kitap 'Bir Mahkumun Günlüğü' ismiyle 20.90 euro fiyatla satışa çıkacak.Sarkozy, kitapta hapishaneyi “tıpkı çöl gibi insanın iç dünyasını güçlendiren bir yer” olarak tanımladı. Deneyimini anlatırken, “Hapishanede görülecek ve yapılacak hiçbir şey yoktur” ifadelerini kullanan eski cumhurbaşkanı, hapishanedeki sessizliği çok özlediğini belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251021/fransa-tarihinde-bir-ilk-eski-cumhurbaskani-nicolas-sarkozy-hapse-girdi-1100356203.html
fransa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0a/1100861203_113:0:1024:683_1920x0_80_0_0_5ebed3c658b9ee5919a7f7ad2f6e75e1.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
nicolas sarkozy, kitap, el yazması kitap, kitap okuma, hapishane, fransa, fransa cumhurbaşkanlığı seçimleri
nicolas sarkozy, kitap, el yazması kitap, kitap okuma, hapishane, fransa, fransa cumhurbaşkanlığı seçimleri
Üç hafta tutuklu kalmıştı: Sarkozy, hapishane anılarından kitap yazdı
Üç hafta boyunca Paris’teki Sante Hapishanesi’nde tutuklu kalan Fransa’nın eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, hapishane deneyimlerini kaleme aldı. 10 Aralık 2025’te yayımlanacak olan 216 sayfalık 'Bir Mahkumun Günlüğü' isimli kitap 20.90 euro fiyatla okuyucularla buluşacak.
Fransa’nın eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, Libya’dan yasadışı seçim kampanyası finansmanı sağladığı gerekçesiyle Eylül ayında tutuklanmıştı.
Eski cumhurbaşkanı, suç örgütü kurmakla suçlanırken, beş yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme daha sonra erken tahliye talebini kabul ederek, Sarkozy'i üç hafta sonra serbest bıraktı.
Paris’teki Sante Hapishanesi’nde tutuklu kalan Sarkozy, hapishane deneyimlerinden kitap yazdığını duyurdu. 10 Aralık 2025’te yayımlanacak olan 216 sayfalık kitap 'Bir Mahkumun Günlüğü' ismiyle 20.90 euro fiyatla satışa çıkacak.
Sarkozy, kitapta hapishaneyi “tıpkı çöl gibi insanın iç dünyasını güçlendiren bir yer” olarak tanımladı. Deneyimini anlatırken, “Hapishanede görülecek ve yapılacak hiçbir şey yoktur” ifadelerini kullanan eski cumhurbaşkanı, hapishanedeki sessizliği çok özlediğini belirtti.