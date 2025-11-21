https://anlatilaninotesi.com.tr/20251121/uc-hafta-tutuklu-kalmisti-sarkozy-hapishane-anilarindan-kitap-yazdi-1101195625.html

Üç hafta tutuklu kalmıştı: Sarkozy, hapishane anılarından kitap yazdı

Üç hafta boyunca Paris’teki Sante Hapishanesi’nde tutuklu kalan Fransa’nın eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, hapishane deneyimlerini kaleme aldı. 10 Aralık... 21.11.2025, Sputnik Türkiye

Fransa’nın eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, Libya’dan yasadışı seçim kampanyası finansmanı sağladığı gerekçesiyle Eylül ayında tutuklanmıştı.Eski cumhurbaşkanı, suç örgütü kurmakla suçlanırken, beş yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme daha sonra erken tahliye talebini kabul ederek, Sarkozy'i üç hafta sonra serbest bıraktı.Paris’teki Sante Hapishanesi’nde tutuklu kalan Sarkozy, hapishane deneyimlerinden kitap yazdığını duyurdu. 10 Aralık 2025’te yayımlanacak olan 216 sayfalık kitap 'Bir Mahkumun Günlüğü' ismiyle 20.90 euro fiyatla satışa çıkacak.Sarkozy, kitapta hapishaneyi “tıpkı çöl gibi insanın iç dünyasını güçlendiren bir yer” olarak tanımladı. Deneyimini anlatırken, “Hapishanede görülecek ve yapılacak hiçbir şey yoktur” ifadelerini kullanan eski cumhurbaşkanı, hapishanedeki sessizliği çok özlediğini belirtti.

