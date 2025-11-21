https://anlatilaninotesi.com.tr/20251121/gaziantep-valiligi-geri-gonderme-merkezinde-56-kisi-ishal-ve-kusma-sikayetiyle-hastanelere-sevk-1101168713.html
Gaziantep Valiliği: Geri Gönderme Merkezi'nde 56 kişi ishal ve kusma şikayetiyle hastanelere sevk edildi
Gaziantep Valiliği: Geri Gönderme Merkezi'nde 56 kişi ishal ve kusma şikayetiyle hastanelere sevk edildi
Sputnik Türkiye
Geri Gönderme Merkezi'ndeki ishal ve kusma şikayetlerine ilişkin açıklama yapan Gaziantep Valiliği toplam 56 kişinin hastanelere sevk edildiğini ve tedavileri... 21.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-21T00:42+0300
2025-11-21T00:42+0300
2025-11-21T00:43+0300
türki̇ye
gaziantep valiliği
geri gönderme merkezi
hastane
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/1b/1095712999_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_ab2fa63fda364b5bf9588e26ded0e273.jpg
Zehirlenme olayları Türkiye gündemindeki yerini korurken Gaziantep İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ndeki yabancı uyrukluların ishal ve kusma şikayetleri sebebiyle hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Gaziantep Valiliği 56 yabancı uyrukludan 48'inin ayakta tedavi edildiğini, geri kalanların ise tedbir amaçlı müşahede altında tutulduğunu açıkladı. Geri Gönderme Merkezi'nin sağlık birimi tarafından inceleme yapıldığı kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251114/nevzat-aydindan-midye-aciklamasi-ben-zehir-haric-bu-sekilde-yiyen-herkesi-oldurebilen-bir-yemek-hic-1101019276.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/1b/1095712999_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_b39f39382983c86034cf04d01460e454.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
gaziantep valiliği, geri gönderme merkezi, hastane
gaziantep valiliği, geri gönderme merkezi, hastane
Gaziantep Valiliği: Geri Gönderme Merkezi'nde 56 kişi ishal ve kusma şikayetiyle hastanelere sevk edildi
00:42 21.11.2025 (güncellendi: 00:43 21.11.2025)
Geri Gönderme Merkezi'ndeki ishal ve kusma şikayetlerine ilişkin açıklama yapan Gaziantep Valiliği toplam 56 kişinin hastanelere sevk edildiğini ve tedavileri tamamlanan 48 kişinin tedavi edilerek Geri Gönderme Merkezi'ne dönüş yaptıklarını bildirdi.
Zehirlenme olayları Türkiye gündemindeki yerini korurken Gaziantep İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ndeki yabancı uyrukluların ishal ve kusma şikayetleri sebebiyle hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
Gaziantep Valiliği 56 yabancı uyrukludan 48'inin ayakta tedavi edildiğini, geri kalanların ise tedbir amaçlı müşahede altında tutulduğunu açıkladı.
Geri Gönderme Merkezi'nin sağlık birimi tarafından inceleme yapıldığı kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Derhal 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmiştir. Ambulans ekipleri hızla merkeze intikal etmiştir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda toplam 56 kişi hastanelere sevk edilmiştir. Tedavileri tamamlanan 48 kişi aynı gün içinde ayakta tedavi edilmiş, sağlık durumlarında bir olumsuzluk olmaması sebebiyle Geri Gönderme Merkezi'ne dönüş yapmıştır. Diğer kişilerin sağlık durumlarında da tehlikeli bir durum söz konusu olmamakla birlikte tedbiren müşahede altında tutulmaktadır. Süreç, Valiliğimiz ve ilgili kurumlar tarafından yakından takip edilmektedir. Konuya ilişkin inceleme başlatılmıştır."