Trump yönetimi, İran’la bağlantılı olduğu iddiasıyla 14 kişi ve 24 kuruluşa yönelik yeni yaptırımlar açıkladı

Sputnik Türkiye
ABD Hazine Bakanlığı, İran'ın ham petrolünün satışına karıştığı iddia edilen 14 kişi, 24 kuruluş ve altı gemiye yeni yaptırımlar uygulanacağını duyurdu. 21.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-21T02:03+0300
2025-11-21T02:03+0300
2025-11-21T02:26+0300
dünya
abd
ortadoğu
i̇ran
yabancı varlıklar kontrol ofisi (ofac)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/07/1092406472_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7cc6813c0b074667e5ea676b67c06b5a.jpg
ABD Hazine Bakanlığı tarafından yapılan basın açıklamasında, İran menşeli ham petrolün satış sürecine dahil oldukları öne sürülen 14 kişi, 24 şirket ve 6 gemiye yönelik yeni yaptırım kararlarını açıkladı.Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:ABD, aralarında BAE merkezli gemi kiralama şirketleri Luan Bird Shipping Service LLC ve Mars Investment LLC'nin yanı sıra Panama merkezli Loire Shipping Inc. ve Yunanistan merkezli Altomare SA'nın da bulunduğu çok sayıda kuruluşa yaptırım uyguladı. Açıklamada, bu şirketlerin daha önce ABD tarafından yetkilendirilmiş olan Sepehr Energy Jahan için ham petrol taşıdığı iddia edildi.Yeni yaptırımlar, İran askeri petrol kargolarının nakliyesinde yer alan çeşitli şirketleri de kapsıyor. Açıklamaya göre, bunlar arasında BAE merkezli Moon Line Plastics and Raw Materials Trading LLC, Alsafeenah Althahabya Ship and Boats Spare Parts and Components Trading LLC ve Hindistan merkezli RN Ship Management Private Limited şirketi yer alıyor.Yaptırımlar, İran'ın gölge filosu olarak adlandırılan Palau bayraklı ham petrol tankerleri Pioneer Sam, Kaisa I ve Gas Athena ile Gambiya bayraklı Tusitala ve Nexo gibi çok sayıda gemiyi de etkiledi.Açıklamada ayrıca ABD'nin, İran'ın önemli havayolu şirketlerinden Mahan Air'in yan kuruluşu olan İran merkezli Yazd International Airways şirketine yaptırım uyguladığı, ayrıca ABD ve bazı Avrupa ülkelerinde de yaptırım uyguladığı belirtildi.
i̇ran
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/07/1092406472_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_97154ae342b9e86c74f320d07b3c6c8e.jpg
02:03 21.11.2025 (güncellendi: 02:26 21.11.2025)
ABD Hazine Bakanlığı tarafından yapılan basın açıklamasında, İran menşeli ham petrolün satış sürecine dahil oldukları öne sürülen 14 kişi, 24 şirket ve 6 gemiye yönelik yeni yaptırım kararlarını açıkladı.
Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC), bugün ham petrol satarak İran silahlı kuvvetlerine finansman sağlayan bir dizi paravan şirket ve nakliye kolaylaştırıcısına yaptırım uyguluyor"
ABD, aralarında BAE merkezli gemi kiralama şirketleri Luan Bird Shipping Service LLC ve Mars Investment LLC'nin yanı sıra Panama merkezli Loire Shipping Inc. ve Yunanistan merkezli Altomare SA'nın da bulunduğu çok sayıda kuruluşa yaptırım uyguladı. Açıklamada, bu şirketlerin daha önce ABD tarafından yetkilendirilmiş olan Sepehr Energy Jahan için ham petrol taşıdığı iddia edildi.
Yeni yaptırımlar, İran askeri petrol kargolarının nakliyesinde yer alan çeşitli şirketleri de kapsıyor. Açıklamaya göre, bunlar arasında BAE merkezli Moon Line Plastics and Raw Materials Trading LLC, Alsafeenah Althahabya Ship and Boats Spare Parts and Components Trading LLC ve Hindistan merkezli RN Ship Management Private Limited şirketi yer alıyor.
Yaptırımlar, İran'ın gölge filosu olarak adlandırılan Palau bayraklı ham petrol tankerleri Pioneer Sam, Kaisa I ve Gas Athena ile Gambiya bayraklı Tusitala ve Nexo gibi çok sayıda gemiyi de etkiledi.
Açıklamada ayrıca ABD'nin, İran'ın önemli havayolu şirketlerinden Mahan Air'in yan kuruluşu olan İran merkezli Yazd International Airways şirketine yaptırım uyguladığı, ayrıca ABD ve bazı Avrupa ülkelerinde de yaptırım uyguladığı belirtildi.