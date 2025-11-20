https://anlatilaninotesi.com.tr/20251120/uaea-iranin-zenginlestirilmis-uranyum-stoklari-icin-bilgi-talep-eden-tasariyi-onayladi-1101158447.html
UAEA, İran’ın zenginleştirilmiş uranyum stokları için bilgi talep eden tasarıyı onayladı
UAEA Yönetim Kurulu'na İngiltere, Fransa ve Almanya (E3) ve ABD tarafından sunulan, İran’dan zenginleştirilmiş uranyum stokları ve saldırıya uğrayan nükleer... 20.11.2025, Sputnik Türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/02/1097524561_0:38:1179:701_1920x0_80_0_0_2b4f4f31f2a89fd278b02728a83260b0.png
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulu, İran’dan zenginleştirilmiş uranyum stoklarına ilişkin bilgi verilmesini ve saldırıya uğrayan nükleer tesislere erişim tanınmasını talep eden karar tasarısını onayladı. Viyana’da yapılan toplantıda kabul edilen tasarı, İngiltere, Fransa, Almanya (E3) ve ABD tarafından sunuldu.'5 aydır doğrulanmayan uranyum stokları endişe kaynağı'Kararda, İran’da 5 aydan uzun süredir doğrulaması yapılamayan zenginleştirilmiş uranyum stoklarının ciddi bir endişe konusu olduğu vurgulandı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin ilgili kararlarına işaret edilerek, Tahran’ın yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiği belirtildi.UAEA, tesislere erişim ve detaylı bilgi istiyorUAEA, İran’dan saldırıya uğrayan nükleer tesislere tam erişim sağlamasını ve uranyum stoklarına ilişkin güncel bilgileri Ajans ile paylaşmasını talep etti. Kararda ayrıca, UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi’den, Tahran’ın NPT Güvence Denetimi Anlaşması ve “snapback” mekanizmasıyla yeniden yürürlüğe giren 6 BMGK kararına uyumu konusunda Yönetim Kurulu’na düzenli rapor sunması istendi.Tasarıda, İran’ın 18 Aralık 2003’te imzaladığı Ek Protokol hükümlerini eksiksiz uygulaması gerektiği bir kez daha hatırlatıldı.
