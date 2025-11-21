https://anlatilaninotesi.com.tr/20251121/trump-kievin-donbasi-kaybetmesi-kacinilmaz-1101194797.html
Trump: Kiev’in Donbas’ı kaybetmesi kaçınılmaz
Trump: Kiev’in Donbas’ı kaybetmesi kaçınılmaz
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Trump, canlı yayında yaptığı açıklamalarda Donbas’ın barış planına Rusya’nın ‘yasal toprakları’ olarak dahil edildiğini söylerken, “Kiev’in... 21.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-21T19:03+0300
2025-11-21T19:03+0300
2025-11-21T19:27+0300
dünya
donald trump
ukrayna
barış planı
abd
rusya
i̇ran
fox news
'loro' (onlar)
abd
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/14/1100339094_0:0:740:417_1920x0_80_0_0_3e0c1a76f5c20e76c8cf612f702eb5ba.png
ABD Başkanı Donald Trump, cuma günü yaptığı açıklamada Ukrayna’nın "Kiev’in kontrolünde kalan Donbas bölgelerini kaçınılmaz olarak kaybedeceğini," bu nedenle söz konusu bölgelerin ABD’nin önerdiği barış planına Rusya’nın ‘yasal’ toprakları olarak dahil edildiğini söyledi.Fox News kanalına konuşan ABD Başkan, barış planıyla ilgili konuşurken şu ifadeleri kullandı:‘Perşembe günü uygun zaman’Trump ayrıca 27 Kasım’ın Ukrayna’nın ABD tarafından önerilen 28 maddelik barış planını kabul etmesi için yeterli bir süre olduğunu söyledi.Trump, ABD’nin Zelenskiy’e barış teklifini kabul etmesi için gelecek Perşembe’ye kadar süre verdiğine dair haberler sorulduğunda, “Çok sayıda son tarihim oldu, ancak işler iyi gitmiyorsa genellikle son tarihleri uzatırsınız. Ama perşembeninuygun bir zaman olduğunu düşünüyoruz” dedi.‘İran ile anlaşma’ mesajıTrump ayrıca aynı yayında Washington’ın İran’la bir anlaşmaya varabileceğini söyledi.Elinizde İran var, çok ağır bir şekilde yenilgiye uğrad’ ve nükleer kabiliyetleri ellerinden alındı. Onlar bir anlaşma yapmak istiyor ve büyük ihtimalle biz de İran’la bir anlaşma yapacağız.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251121/bati-basini-abd-ukraynaya-silah-ve-istihbarat-destegini-kesmekle-tehdit-etti-1101190646.html
ukrayna
rusya
i̇ran
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/14/1100339094_20:0:680:495_1920x0_80_0_0_ca349bb80a8813cde28585e9d8ecb122.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
donald trump, ukrayna, barış planı, abd, rusya, i̇ran, fox news, 'loro' (onlar), abd
donald trump, ukrayna, barış planı, abd, rusya, i̇ran, fox news, 'loro' (onlar), abd
Trump: Kiev’in Donbas’ı kaybetmesi kaçınılmaz
19:03 21.11.2025 (güncellendi: 19:27 21.11.2025)
ABD Başkanı Trump, canlı yayında yaptığı açıklamalarda Donbas’ın barış planına Rusya’nın ‘yasal toprakları’ olarak dahil edildiğini söylerken, “Kiev’in Donbas’ı kaybetmesinin kaçınılmaz olduğunu” kaydetti. Trump ayrıca ABD'nin İran ile bir anlaşmaya 'varabileceğini' söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, cuma günü yaptığı açıklamada Ukrayna’nın "Kiev’in kontrolünde kalan Donbas bölgelerini kaçınılmaz olarak kaybedeceğini," bu nedenle söz konusu bölgelerin ABD’nin önerdiği barış planına Rusya’nın ‘yasal’ toprakları olarak dahil edildiğini söyledi.
Fox News kanalına konuşan ABD Başkan, barış planıyla ilgili konuşurken şu ifadeleri kullandı:
Onlar (Ukrayna yönetimi) çok kısa süre içinde o toprakları kaybedecekler. Toprak kaybediyorlar.
‘Perşembe günü uygun zaman’
Trump ayrıca 27 Kasım’ın Ukrayna’nın ABD tarafından önerilen 28 maddelik barış planını kabul etmesi için yeterli bir süre olduğunu söyledi.
Trump, ABD’nin Zelenskiy’e barış teklifini kabul etmesi için gelecek Perşembe’ye kadar süre verdiğine dair haberler sorulduğunda, “Çok sayıda son tarihim oldu, ancak işler iyi gitmiyorsa genellikle son tarihleri uzatırsınız. Ama perşembeninuygun bir zaman olduğunu düşünüyoruz” dedi.
‘İran ile anlaşma’ mesajı
Trump ayrıca aynı yayında Washington’ın İran’la bir anlaşmaya varabileceğini söyledi.
Elinizde İran var, çok ağır bir şekilde yenilgiye uğrad’ ve nükleer kabiliyetleri ellerinden alındı. Onlar bir anlaşma yapmak istiyor ve büyük ihtimalle biz de İran’la bir anlaşma yapacağız.