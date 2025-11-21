Türkiye
TOKİ'den 27 ilde 188 arsa satışı: Açık artırma ne zaman olacak? Hangi illerde arsa satılacak?
TOKİ'den 27 ilde 188 arsa satışı: Açık artırma ne zaman olacak? Hangi illerde arsa satılacak?
TOKİ, 27 ilde 188 arsayı açık artırma yoluyla satışa çıkarıyor.
Toplu Konut İdaresi, birçok farklı kullanım amacına uygun 188 arsayı 26 Kasım 2025’te düzenlenecek açık artırmayla satışa sunacağını duyurdu. İstanbul, Ankara ve İzmir'inde aralarında bulunduğu 27 ildeki arsalar peşin ve vadeli olarak satın alınabilecek. Hangi illerde arsa satışı yapılacak? Hangi tarihte satış yapılacak?TOKİ arsa satışı ne zaman yapılacak?TOKİ’nin duyurusuna göre açık artırma 26 Kasım 2025’te saat 10.30’da başlayacak. Fiziki katılım için Ankara ve İstanbul’da iki ayrı nokta belirlendi. Katılmak isteyenler, bu adreslere giderek veya çevrim içi sistem üzerinden teklif vererek ihaleye dahil olabilecek.TOKİ hangi illerde arsa satışı yapacak?İhale kapsamında Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Eskişehir, Giresun, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mardin, Mersin, Niğde, Osmaniye, Şanlıurfa, Tekirdağ, Uşak ve Van’da bulunan toplam 188 arsa satışa sunulacak.Ayrıca İzmir ve Malatya’da yer alan 2 arsanın açık artırma yöntemiyle kiralanacağı duyuruldu.TOKİ arsaları ödemeleri nasıl yapılacak?Arsalarda konut, ticaret, turizm, tarım, hayvancılık, özel eğitim, sanayi depolama, kentsel çalışma, lojistik, plansız arsa ve sosyal tesis alanı gibi farklı nitelikler bulunuyor. Peşin ödeme seçeneklerinde yüzde 15 indirim uygulanacak. Arsalar yüzde 25 peşinat ve yüzde 40 peşinat seçenekleri ile vadeli de alınabilecek.
TOKİ'den 27 ilde 188 arsa satışı: Açık artırma ne zaman olacak? Hangi illerde arsa satılacak?

18:03 21.11.2025
TOKİ, 27 ilde 188 arsayı açık artırma yoluyla satışa çıkarıyor.
Toplu Konut İdaresi, birçok farklı kullanım amacına uygun 188 arsayı 26 Kasım 2025’te düzenlenecek açık artırmayla satışa sunacağını duyurdu. İstanbul, Ankara ve İzmir'inde aralarında bulunduğu 27 ildeki arsalar peşin ve vadeli olarak satın alınabilecek. Hangi illerde arsa satışı yapılacak? Hangi tarihte satış yapılacak?

TOKİ arsa satışı ne zaman yapılacak?

TOKİ’nin duyurusuna göre açık artırma 26 Kasım 2025’te saat 10.30’da başlayacak. Fiziki katılım için Ankara ve İstanbul’da iki ayrı nokta belirlendi. Katılmak isteyenler, bu adreslere giderek veya çevrim içi sistem üzerinden teklif vererek ihaleye dahil olabilecek.

TOKİ hangi illerde arsa satışı yapacak?

İhale kapsamında Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Eskişehir, Giresun, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mardin, Mersin, Niğde, Osmaniye, Şanlıurfa, Tekirdağ, Uşak ve Van’da bulunan toplam 188 arsa satışa sunulacak.
Ayrıca İzmir ve Malatya’da yer alan 2 arsanın açık artırma yöntemiyle kiralanacağı duyuruldu.

TOKİ arsaları ödemeleri nasıl yapılacak?

Arsalarda konut, ticaret, turizm, tarım, hayvancılık, özel eğitim, sanayi depolama, kentsel çalışma, lojistik, plansız arsa ve sosyal tesis alanı gibi farklı nitelikler bulunuyor. Peşin ödeme seçeneklerinde yüzde 15 indirim uygulanacak. Arsalar yüzde 25 peşinat ve yüzde 40 peşinat seçenekleri ile vadeli de alınabilecek.
