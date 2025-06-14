TOKİ’den İstanbul, Ankara ve İzmir’de kiralık ev: Dar gelirlilere özel sosyal konut projesi geliyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Flap hatası mı, pilotaj kusuru mu?
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
10 dk
YERİ VE ZAMANI
Prof. Dr. Özden Zeynep Oktav: ‘İran benzer şekilde karşılık verirse kendisi için çok yıpratıcı olur’
09:10
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:30
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Cem Arüv: Yaşam biçimimizi tamamen değiştirmeliyiz'
12:05
82 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
55 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Görkemli tahtın görünmeyen bedeli
14:25
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
MELİS ELMEN'LE ÇALIŞMA HAYATIM
SGK Uzmanı Melis Elmen anlattı: Emekli maaş zamları ne olacak?
15:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
EKSEN
İsrail İran'a saldırdı: Nükleer anlaşmada ABD neler dayattı? İsrail ve ABD, rejim değişikliği mi hedefliyor?
16:06
83 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
8 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Tıkandı Baba ve kaderin oyunu
18:08
4 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Cem Arüv: 'Fosil yakıtlardan vazgeçmemiz gerekiyor'
18:17
19 dk
SESLİ HABER
ABD basını: Trump İsrail’e yeşil ışık yaktı
18:44
3 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
SGK Uzmanı Melis Elmen anlattı: Emekli maaş zamları ne olacak?
18:54
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
SESLİ HABER
Erkek çocuk tercihinde ilginç düşüş: Cinsiyete dayalı dengesizlik ortaya çıkabilir
07:06
4 dk
ÖZEL HABER
Şara ilk değil: ABD’yi ziyaret eden İsrailli ‘eski terörist’ kim
07:17
5 dk
TARİHTE BUGÜN
Toplumu anlamaya adanmış bir ömür
09:05
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
DEYİM YERİNDEYSE
‘Tellakların dilinden hayat dersi’
12:06
2 dk
ÖZEL HABER
Musk-Trump tartışmasıyla tekrar gündem oldu: Epstein davası
12:12
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
7 dk
SESLİ HABER
ABD basını: Trump İsrail’e yeşil ışık yaktı
13:28
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Bir dervişin baklayla imtihanı
14:05
3 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Cem Arüv: 'Fosil yakıtlardan vazgeçmemiz gerekiyor'
14:28
19 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
ÖZEL HABER
Konuşan da binen de ölüyor: ABD'li uçak firmasının bilinmeyenleri
15:31
17 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Avcının yüreği ile turnanın gözünün bağlantısı
16:05
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Aleksandr Sotniçenko: “Rusya’yı anlamak isteyen çağdaş edebiyatı okumalı”
17:05
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Ali Cengiz’in ‘sihirli’ oyunu
19:00
4 dk
TARİHTE BUGÜN
Toplumu anlamaya adanmış bir ömür
19:13
3 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
SGK Uzmanı Melis Elmen anlattı: Emekli maaş zamları ne olacak?
23:05
4 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250614/tokiden-3-buyuksehirde-ucuza-kiralik-ev-projesi-geliyor-1097024440.html
TOKİ’den İstanbul, Ankara ve İzmir’de kiralık ev: Dar gelirlilere özel sosyal konut projesi geliyor
TOKİ’den İstanbul, Ankara ve İzmir’de kiralık ev: Dar gelirlilere özel sosyal konut projesi geliyor
Sputnik Türkiye
Kira enflasyonunu kontrol altına almak amacıyla hükümet, TOKİ aracılığıyla yeni bir sosyal konut seferberliği başlatıyor. İstanbul'dan başlayacak projede... 14.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-14T09:36+0300
2025-06-14T09:41+0300
ekonomi̇
toki̇
dar gelirli konut
sosyal konut
sosyal konut projesi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/04/1094181543_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_96f0c5728aeef6dbd68dd1a9d2657af5.jpg
Hükümet, son dönemde artan kira enflasyonu ve yetersiz konut arzı nedeniyle yeni bir adım atıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanan Ekonomi Koordinasyon Kurulu, bu hafta yaptığı toplantıda kira artışlarının düşürülmesi için alınacak yapısal önlemleri masaya yatırdı.Toplantıda sunulan Merkez Bankası verilerine göre, genel enflasyonda düşüş yaşanırken kira artışlarında bu düşüşün aynı hızda olmadığına dikkat çekildi. Özellikle geçmişte uygulanan yüzde 25 kira artış sınırı, mevcut piyasada "fiyat açığı"na yol açarak konut sahiplerinin fahiş artış taleplerini tetikledi.TOKİ aracılığıyla sosyal konut atağıTürkiye Gazetesi'nin haberine göre, alınan kararlar doğrultusunda, 2026'dan itibaren TOKİ öncülüğünde büyükşehirlerde kapsamlı bir sosyal konut seferberliği başlatılacak. Bu projeler yalnızca satış odaklı değil; aynı zamanda kiralık sosyal konut üretimini de kapsayacak.Örnek olarak 500 konutluk bir TOKİ projesinde, yaklaşık 150 konut kiralık olarak ayrılacak.Öncelik büyükşehirlere verilecekİlk etapta İstanbul’da başlatılacak projelerin Ankara, İzmir, Antalya gibi diğer büyükşehirlere de yayılması hedefleniyor. 2+1 tipinde üretilecek kiralık konutlar, yeni evli çiftler, engelli bireyler ve düşük gelirli vatandaşlara uygun fiyatlarla sunulacak.Deprem kaynaklı yükün azalmasıyla birlikte, önümüzdeki yıldan itibaren konut üretiminde artış bekleniyor. Hükümet, bu kapsamda dar gelirli vatandaşların barınma sorununa kalıcı çözüm üretmeyi amaçlıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250614/akaryakita-pes-pese-zam-motorinde-de-fiyat-artti-tabelalar-gece-yarisi-degisti-1097024128.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/04/1094181543_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_8b34b6b648b0c626efe06de67cf6ec35.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
kira enflasyonu, toki̇ kiralık konut, sosyal konut seferberliği, toki̇ 2025 projeleri, kiralık sosyal konut başvurusu, büyükşehirlerde kiralık ev, 2+1 sosyal konut, kira artış sınırı, konut arzı, dar gelirli kiralık konut, yeni evlilere konut, engellilere kiralık daire, istanbul kiralık konut projesi, ankara izmir antalya konut planı, kira fiyatları ne olacak
kira enflasyonu, toki̇ kiralık konut, sosyal konut seferberliği, toki̇ 2025 projeleri, kiralık sosyal konut başvurusu, büyükşehirlerde kiralık ev, 2+1 sosyal konut, kira artış sınırı, konut arzı, dar gelirli kiralık konut, yeni evlilere konut, engellilere kiralık daire, istanbul kiralık konut projesi, ankara izmir antalya konut planı, kira fiyatları ne olacak

TOKİ’den İstanbul, Ankara ve İzmir’de kiralık ev: Dar gelirlilere özel sosyal konut projesi geliyor

09:36 14.06.2025 (güncellendi: 09:41 14.06.2025)
© AATOKİ iş yeri ve konut satışı
TOKİ iş yeri ve konut satışı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2025
© AA
Abone ol
Kira enflasyonunu kontrol altına almak amacıyla hükümet, TOKİ aracılığıyla yeni bir sosyal konut seferberliği başlatıyor. İstanbul'dan başlayacak projede, yapılacak sosyal konutların önemli bir bölümü kiralık olacak. 2+1 planlanan konutlar, öncelikle düşük gelirli ailelere, yeni evlilere ve engellilere sunulacak.
Hükümet, son dönemde artan kira enflasyonu ve yetersiz konut arzı nedeniyle yeni bir adım atıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanan Ekonomi Koordinasyon Kurulu, bu hafta yaptığı toplantıda kira artışlarının düşürülmesi için alınacak yapısal önlemleri masaya yatırdı.
Toplantıda sunulan Merkez Bankası verilerine göre, genel enflasyonda düşüş yaşanırken kira artışlarında bu düşüşün aynı hızda olmadığına dikkat çekildi. Özellikle geçmişte uygulanan yüzde 25 kira artış sınırı, mevcut piyasada "fiyat açığı"na yol açarak konut sahiplerinin fahiş artış taleplerini tetikledi.

TOKİ aracılığıyla sosyal konut atağı

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, alınan kararlar doğrultusunda, 2026'dan itibaren TOKİ öncülüğünde büyükşehirlerde kapsamlı bir sosyal konut seferberliği başlatılacak. Bu projeler yalnızca satış odaklı değil; aynı zamanda kiralık sosyal konut üretimini de kapsayacak.
Örnek olarak 500 konutluk bir TOKİ projesinde, yaklaşık 150 konut kiralık olarak ayrılacak.

Öncelik büyükşehirlere verilecek

İlk etapta İstanbul’da başlatılacak projelerin Ankara, İzmir, Antalya gibi diğer büyükşehirlere de yayılması hedefleniyor. 2+1 tipinde üretilecek kiralık konutlar, yeni evli çiftler, engelli bireyler ve düşük gelirli vatandaşlara uygun fiyatlarla sunulacak.
Deprem kaynaklı yükün azalmasıyla birlikte, önümüzdeki yıldan itibaren konut üretiminde artış bekleniyor. Hükümet, bu kapsamda dar gelirli vatandaşların barınma sorununa kalıcı çözüm üretmeyi amaçlıyor.
Benzin, motorin, LPG - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2025
EKONOMİ
Akaryakıta peş peşe zam: Motorinde de fiyat arttı, tabelalar gece yarısı değişti
09:17
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала