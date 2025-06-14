https://anlatilaninotesi.com.tr/20250614/tokiden-3-buyuksehirde-ucuza-kiralik-ev-projesi-geliyor-1097024440.html

TOKİ’den İstanbul, Ankara ve İzmir’de kiralık ev: Dar gelirlilere özel sosyal konut projesi geliyor

TOKİ’den İstanbul, Ankara ve İzmir’de kiralık ev: Dar gelirlilere özel sosyal konut projesi geliyor

Sputnik Türkiye

Kira enflasyonunu kontrol altına almak amacıyla hükümet, TOKİ aracılığıyla yeni bir sosyal konut seferberliği başlatıyor. İstanbul'dan başlayacak projede... 14.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-14T09:36+0300

2025-06-14T09:36+0300

2025-06-14T09:41+0300

ekonomi̇

toki̇

dar gelirli konut

sosyal konut

sosyal konut projesi

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Hükümet, son dönemde artan kira enflasyonu ve yetersiz konut arzı nedeniyle yeni bir adım atıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanan Ekonomi Koordinasyon Kurulu, bu hafta yaptığı toplantıda kira artışlarının düşürülmesi için alınacak yapısal önlemleri masaya yatırdı.Toplantıda sunulan Merkez Bankası verilerine göre, genel enflasyonda düşüş yaşanırken kira artışlarında bu düşüşün aynı hızda olmadığına dikkat çekildi. Özellikle geçmişte uygulanan yüzde 25 kira artış sınırı, mevcut piyasada "fiyat açığı"na yol açarak konut sahiplerinin fahiş artış taleplerini tetikledi.TOKİ aracılığıyla sosyal konut atağıTürkiye Gazetesi'nin haberine göre, alınan kararlar doğrultusunda, 2026'dan itibaren TOKİ öncülüğünde büyükşehirlerde kapsamlı bir sosyal konut seferberliği başlatılacak. Bu projeler yalnızca satış odaklı değil; aynı zamanda kiralık sosyal konut üretimini de kapsayacak.Örnek olarak 500 konutluk bir TOKİ projesinde, yaklaşık 150 konut kiralık olarak ayrılacak.Öncelik büyükşehirlere verilecekİlk etapta İstanbul’da başlatılacak projelerin Ankara, İzmir, Antalya gibi diğer büyükşehirlere de yayılması hedefleniyor. 2+1 tipinde üretilecek kiralık konutlar, yeni evli çiftler, engelli bireyler ve düşük gelirli vatandaşlara uygun fiyatlarla sunulacak.Deprem kaynaklı yükün azalmasıyla birlikte, önümüzdeki yıldan itibaren konut üretiminde artış bekleniyor. Hükümet, bu kapsamda dar gelirli vatandaşların barınma sorununa kalıcı çözüm üretmeyi amaçlıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250614/akaryakita-pes-pese-zam-motorinde-de-fiyat-artti-tabelalar-gece-yarisi-degisti-1097024128.html

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