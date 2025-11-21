Türkiye
TFF duyurdu: Adana Demirspor'un 6 puanı daha silindi
TFF duyurdu: Adana Demirspor'un 6 puanı daha silindi
21.11.2025
Türkiye Futbol Federasyonu, Adana Demirspor'a 6 puan silme cezası verildiğini duyurdu.TFF açıklamasında, "FIFA Disiplin Komitesi tarafından Adana Demirspor Kulübü'ne toplam 1 dosyadan 6 puan tenzili cezası uygulanmıştır" denildi.Bu kararla birlikte Adana Demirspor'un ligdeki puanı eksi 23'e geriledi ve takım son sıradaki yerini koruyor.
adana demirspor, türkiye futbol federasyonu (tff), fifa, puan, puan sistemi, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu

18:00 21.11.2025
FIFA Disiplin Komitesi, Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Adana Demirspor’a tek bir dosya üzerinden 6 puan silme cezası uygulanmasına karar verdi.
Türkiye Futbol Federasyonu, Adana Demirspor'a 6 puan silme cezası verildiğini duyurdu.
TFF açıklamasında, “FIFA Disiplin Komitesi tarafından Adana Demirspor Kulübü'ne toplam 1 dosyadan 6 puan tenzili cezası uygulanmıştır” denildi.
Bu kararla birlikte Adana Demirspor’un ligdeki puanı eksi 23’e geriledi ve takım son sıradaki yerini koruyor.
SPOR
FIFA duyurdu: Adana Demirspor ve Yeni Malatyaspor'a 18 puan silme cezası
1 Eylül, 21:45
