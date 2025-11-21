https://anlatilaninotesi.com.tr/20251121/tff-duyurdu-adana-demirsporun-6-puani-daha-silindi-1101192346.html
TFF duyurdu: Adana Demirspor'un 6 puanı daha silindi
Sputnik Türkiye
FIFA Disiplin Komitesi, Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Adana Demirspor’a tek bir dosya üzerinden 6 puan silme cezası uygulanmasına karar verdi. 21.11.2025, Sputnik Türkiye
Türkiye Futbol Federasyonu, Adana Demirspor'a 6 puan silme cezası verildiğini duyurdu.TFF açıklamasında, “FIFA Disiplin Komitesi tarafından Adana Demirspor Kulübü'ne toplam 1 dosyadan 6 puan tenzili cezası uygulanmıştır” denildi.Bu kararla birlikte Adana Demirspor’un ligdeki puanı eksi 23’e geriledi ve takım son sıradaki yerini koruyor.
FIFA Disiplin Komitesi, Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Adana Demirspor’a tek bir dosya üzerinden 6 puan silme cezası uygulanmasına karar verdi.
Türkiye Futbol Federasyonu, Adana Demirspor'a 6 puan silme cezası verildiğini duyurdu.
TFF açıklamasında, “FIFA Disiplin Komitesi tarafından Adana Demirspor Kulübü'ne toplam 1 dosyadan 6 puan tenzili cezası uygulanmıştır” denildi.
Bu kararla birlikte Adana Demirspor’un ligdeki puanı eksi 23’e geriledi ve takım son sıradaki yerini koruyor.