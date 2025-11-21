Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251121/termometreler-30-dereceyi-zorluyor-batida-firtina-etkili-olacak-1101170291.html
Termometreler 30 dereceyi zorluyor: Batıda fırtına etkili olacak
Termometreler 30 dereceyi zorluyor: Batıda fırtına etkili olacak
Sputnik Türkiye
Meteoroloji 21 Kasım hava durumu tahminine göre sıcaklık mevsim normallerinin üzerine çıkıyor. Trakya ve Ege kıyılarında fırtına uyarısı var.
2025-11-21T06:54+0300
2025-11-21T06:54+0300
yaşam
fırtına
hava durumu
hava durumu
ankara hava durumu
bugün hava durumu
istanbul hava durumu
rüzgar
şiddetli rüzgar
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/02/17/1054175308_0:0:729:410_1920x0_80_0_0_bb7232049b8b416b36ddc8153b36a2bb.jpg
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 21 Kasım Cuma günü hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklığı mevsim normalleri üzerine çıkarak güney bölgelerde 30 dereceyi zorlayacak. Gece saatlerinde Güney Ege kıyıları ile Balıkesir'in batı ilçelerinin yerel sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Trakya'da ve Ege kıyılarında fırtınaRüzgarın; Marmara’nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), Trakya’da yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/ saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyinde pus ve yer yer sis bekleniyor.MARMARABURSA – 24°C – Parçalı bulutluÇANAKKALE – 22°C – Parçalı ve çok bulutluİSTANBUL – 21°C – Parçalı bulutluKIRKLARELİ – 21°C – Parçalı ve çok bulutluEGEA.KARAHİSAR – 20°C – Parçalı, yer yer çok bulutluDENİZLİ – 24°C – Parçalı, yer yer çok bulutluİZMİR – 25°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu, güney kıyılarının yerel sağanak yağışlıMANİSA – 24°C – Parçalı, yer yer çok bulutluAKDENİZADANA – 29°C – Parçalı ve az bulutluANTALYA – 27°C – Parçalı, yer yer çok bulutluHATAY – 23°C – Parçalı ve az bulutluISPARTA – 20°C – Parçalı, yer yer çok bulutluİÇ ANADOLUANKARA – 19°C – Parçalı ve az bulutluESKİŞEHİR – 18°C – Parçalı ve az bulutluKAYSERİ – 18°C – Parçalı ve az bulutluKONYA – 20°C – Parçalı ve az bulutluBATI KARADENİZBOLU – 19°C – Parçalı bulutluDÜZCE – 23°C – Parçalı bulutluSİNOP – 24°C – Parçalı bulutluZONGULDAK – 22°C – Parçalı bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZAMASYA – 20°C – Parçalı bulutluRİZE – 20°C – Parçalı bulutluSAMSUN – 24°C – Parçalı bulutluTRABZON – 20°C – Parçalı bulutluDOĞU ANADOLUERZURUM – 2°C – Parçalı ve az bulutluKARS – 13°C – Parçalı ve az bulutluMALATYA – 12°C – Parçalı ve az bulutluVAN – 13°C – Parçalı ve az bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUDİYARBAKIR – 18°C – Parçalı ve az bulutluGAZİANTEP – 21°C – Parçalı ve az bulutluMARDİN – 20°C – Parçalı ve az bulutluSİİRT – 18°C – Parçalı ve az bulutlu
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251120/kutup-girdabi-geliyor-dunya-capinda-sert-hava-degisimi-isareti-1101152302.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/02/17/1054175308_91:0:638:410_1920x0_80_0_0_21ec54498f8fd45624d87c4c0e0a9c6c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
hava durumu, meteoroloji, sıcaklık tahmini, rüzgar kuvveti, fırtına uyarısı, yerel sağanak yağış, mevsim normalleri, sıcaklık yükselişi, bulutlu hava, sis uyarısı, pus durumu, ege kıyıları, trakya, türkiye hava durumu, güncel hava durumu
hava durumu, meteoroloji, sıcaklık tahmini, rüzgar kuvveti, fırtına uyarısı, yerel sağanak yağış, mevsim normalleri, sıcaklık yükselişi, bulutlu hava, sis uyarısı, pus durumu, ege kıyıları, trakya, türkiye hava durumu, güncel hava durumu

Termometreler 30 dereceyi zorluyor: Batıda fırtına etkili olacak

06:54 21.11.2025
© DHAFırtına, rüzgar, deniz
Fırtına, rüzgar, deniz - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2025
© DHA
Abone ol
Meteoroloji'nin bugünkü hava durumu tahminlerine göre sıcaklıklar güney bölgede mevsim normallerinin dışına çıkarak 30 dereceyi zorlayacak. Trakya ve Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın şiddeti saatte 70 km'ye ulaşarak yer yer fırtına olarak etkili olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 21 Kasım Cuma günü hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklığı mevsim normalleri üzerine çıkarak güney bölgelerde 30 dereceyi zorlayacak. Gece saatlerinde Güney Ege kıyıları ile Balıkesir'in batı ilçelerinin yerel sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Trakya'da ve Ege kıyılarında fırtına

Rüzgarın; Marmara’nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), Trakya’da yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/ saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
Sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

MARMARA

BURSA – 24°C – Parçalı bulutlu
ÇANAKKALE – 22°C – Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL – 21°C – Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ – 21°C – Parçalı ve çok bulutlu

EGE

A.KARAHİSAR – 20°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu
DENİZLİ – 24°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu
İZMİR – 25°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu, güney kıyılarının yerel sağanak yağışlı
MANİSA – 24°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu

AKDENİZ

ADANA – 29°C – Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA – 27°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu
HATAY – 23°C – Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA – 20°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu

İÇ ANADOLU

ANKARA – 19°C – Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR – 18°C – Parçalı ve az bulutlu
KAYSERİ – 18°C – Parçalı ve az bulutlu
KONYA – 20°C – Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

BOLU – 19°C – Parçalı bulutlu
DÜZCE – 23°C – Parçalı bulutlu
SİNOP – 24°C – Parçalı bulutlu
ZONGULDAK – 22°C – Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

AMASYA – 20°C – Parçalı bulutlu
RİZE – 20°C – Parçalı bulutlu
SAMSUN – 24°C – Parçalı bulutlu
TRABZON – 20°C – Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

ERZURUM – 2°C – Parçalı ve az bulutlu
KARS – 13°C – Parçalı ve az bulutlu
MALATYA – 12°C – Parçalı ve az bulutlu
VAN – 13°C – Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

DİYARBAKIR – 18°C – Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP – 21°C – Parçalı ve az bulutlu
MARDİN – 20°C – Parçalı ve az bulutlu
SİİRT – 18°C – Parçalı ve az bulutlu
Kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.11.2025
YAŞAM
Kutup girdabı geliyor: Dünya çapında sert hava değişimi işareti
Dün, 13:13
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала