Termometreler 30 dereceyi zorluyor: Batıda fırtına etkili olacak

Termometreler 30 dereceyi zorluyor: Batıda fırtına etkili olacak

Meteoroloji 21 Kasım hava durumu tahminine göre sıcaklık mevsim normallerinin üzerine çıkıyor. Trakya ve Ege kıyılarında fırtına uyarısı var.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 21 Kasım Cuma günü hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklığı mevsim normalleri üzerine çıkarak güney bölgelerde 30 dereceyi zorlayacak. Gece saatlerinde Güney Ege kıyıları ile Balıkesir'in batı ilçelerinin yerel sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Trakya'da ve Ege kıyılarında fırtınaRüzgarın; Marmara’nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), Trakya’da yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/ saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyinde pus ve yer yer sis bekleniyor.MARMARABURSA – 24°C – Parçalı bulutluÇANAKKALE – 22°C – Parçalı ve çok bulutluİSTANBUL – 21°C – Parçalı bulutluKIRKLARELİ – 21°C – Parçalı ve çok bulutluEGEA.KARAHİSAR – 20°C – Parçalı, yer yer çok bulutluDENİZLİ – 24°C – Parçalı, yer yer çok bulutluİZMİR – 25°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu, güney kıyılarının yerel sağanak yağışlıMANİSA – 24°C – Parçalı, yer yer çok bulutluAKDENİZADANA – 29°C – Parçalı ve az bulutluANTALYA – 27°C – Parçalı, yer yer çok bulutluHATAY – 23°C – Parçalı ve az bulutluISPARTA – 20°C – Parçalı, yer yer çok bulutluİÇ ANADOLUANKARA – 19°C – Parçalı ve az bulutluESKİŞEHİR – 18°C – Parçalı ve az bulutluKAYSERİ – 18°C – Parçalı ve az bulutluKONYA – 20°C – Parçalı ve az bulutluBATI KARADENİZBOLU – 19°C – Parçalı bulutluDÜZCE – 23°C – Parçalı bulutluSİNOP – 24°C – Parçalı bulutluZONGULDAK – 22°C – Parçalı bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZAMASYA – 20°C – Parçalı bulutluRİZE – 20°C – Parçalı bulutluSAMSUN – 24°C – Parçalı bulutluTRABZON – 20°C – Parçalı bulutluDOĞU ANADOLUERZURUM – 2°C – Parçalı ve az bulutluKARS – 13°C – Parçalı ve az bulutluMALATYA – 12°C – Parçalı ve az bulutluVAN – 13°C – Parçalı ve az bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUDİYARBAKIR – 18°C – Parçalı ve az bulutluGAZİANTEP – 21°C – Parçalı ve az bulutluMARDİN – 20°C – Parçalı ve az bulutluSİİRT – 18°C – Parçalı ve az bulutlu

