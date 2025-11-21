Termometreler 30 dereceyi zorluyor: Batıda fırtına etkili olacak
Meteoroloji'nin bugünkü hava durumu tahminlerine göre sıcaklıklar güney bölgede mevsim normallerinin dışına çıkarak 30 dereceyi zorlayacak. Trakya ve Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın şiddeti saatte 70 km'ye ulaşarak yer yer fırtına olarak etkili olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 21 Kasım Cuma günü hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklığı mevsim normalleri üzerine çıkarak güney bölgelerde 30 dereceyi zorlayacak. Gece saatlerinde Güney Ege kıyıları ile Balıkesir'in batı ilçelerinin yerel sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Trakya'da ve Ege kıyılarında fırtına
Rüzgarın; Marmara’nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), Trakya’da yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/ saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
Sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
MARMARA
BURSA – 24°C – Parçalı bulutlu
ÇANAKKALE – 22°C – Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL – 21°C – Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ – 21°C – Parçalı ve çok bulutlu
EGE
A.KARAHİSAR – 20°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu
DENİZLİ – 24°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu
İZMİR – 25°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu, güney kıyılarının yerel sağanak yağışlı
MANİSA – 24°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu
AKDENİZ
ADANA – 29°C – Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA – 27°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu
HATAY – 23°C – Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA – 20°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu
İÇ ANADOLU
ANKARA – 19°C – Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR – 18°C – Parçalı ve az bulutlu
KAYSERİ – 18°C – Parçalı ve az bulutlu
KONYA – 20°C – Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
BOLU – 19°C – Parçalı bulutlu
DÜZCE – 23°C – Parçalı bulutlu
SİNOP – 24°C – Parçalı bulutlu
ZONGULDAK – 22°C – Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
AMASYA – 20°C – Parçalı bulutlu
RİZE – 20°C – Parçalı bulutlu
SAMSUN – 24°C – Parçalı bulutlu
TRABZON – 20°C – Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
ERZURUM – 2°C – Parçalı ve az bulutlu
KARS – 13°C – Parçalı ve az bulutlu
MALATYA – 12°C – Parçalı ve az bulutlu
VAN – 13°C – Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
DİYARBAKIR – 18°C – Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP – 21°C – Parçalı ve az bulutlu
MARDİN – 20°C – Parçalı ve az bulutlu
SİİRT – 18°C – Parçalı ve az bulutlu
