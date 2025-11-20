https://anlatilaninotesi.com.tr/20251120/kutup-girdabi-geliyor-dunya-capinda-sert-hava-degisimi-isareti-1101152302.html

Kutup girdabı geliyor: Dünya çapında sert hava değişimi işareti

Meteoroloji kurumları, Kuzey Kutbu üzerindeki ‘kutup girdabının yapısında meydana gelen dalgalanmaların, dünya ve Türkiye için olası etkiler ne?

Normal şartlarda stabil kalan bu sistemde görülen zayıflama, dünya genelinde soğuk hava dalgaları, ani ısınmalar, fırtınalar gibi hızlı geçişlere yol açabiliyor.Kutup girdabı nedir?Bilim insanları kutup girdabını ‘stratosferde yer alan, çok soğuk hava kütlelerini çevresinde döndüren güçlü alçak basınç alanı’ olarak tanımlıyor.Ancak zayıfladığında jet akımı dalgalanıyor ve soğuk hava orta enlemlere doğru taşabiliyor.Küresel etkileri: Soğuk, fırtına, değişkenlikMeteoroloji modelleri, bu kış girdabın 'durağan olmaktan uzak' bir dönem geçirebileceğine işaret ediyor.Türkiye için olası etkiler ne? Küresel sistemin bir uzantısı olarak Türkiye’nin için de bu dalgalanmadan ‘kısa süreli soğuma-ısınma geçişleri’, ‘soğuk hava atakları’ olasılık dahilinde görülüyor.

