Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251120/kutup-girdabi-geliyor-dunya-capinda-sert-hava-degisimi-isareti-1101152302.html
Kutup girdabı geliyor: Dünya çapında sert hava değişimi işareti
Kutup girdabı geliyor: Dünya çapında sert hava değişimi işareti
Sputnik Türkiye
Meteoroloji kurumları, Kuzey Kutbu üzerindeki ‘kutup girdabının yapısında meydana gelen dalgalanmaların, dünya ve Türkiye için olası etkiler ne?
2025-11-20T13:13+0300
2025-11-20T13:13+0300
yaşam
dünya
meteoroloji
kuzey kutbu
doğu
bilim, sanayi ve teknoloji bakanlığı
hava durumu
haberler
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/03/1095088133_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fb6c49465cb8972dfe86f639cc0624de.jpg
Normal şartlarda stabil kalan bu sistemde görülen zayıflama, dünya genelinde soğuk hava dalgaları, ani ısınmalar, fırtınalar gibi hızlı geçişlere yol açabiliyor.Kutup girdabı nedir?Bilim insanları kutup girdabını ‘stratosferde yer alan, çok soğuk hava kütlelerini çevresinde döndüren güçlü alçak basınç alanı’ olarak tanımlıyor.Ancak zayıfladığında jet akımı dalgalanıyor ve soğuk hava orta enlemlere doğru taşabiliyor.Küresel etkileri: Soğuk, fırtına, değişkenlikMeteoroloji modelleri, bu kış girdabın 'durağan olmaktan uzak' bir dönem geçirebileceğine işaret ediyor.Türkiye için olası etkiler ne? Küresel sistemin bir uzantısı olarak Türkiye’nin için de bu dalgalanmadan ‘kısa süreli soğuma-ısınma geçişleri’, ‘soğuk hava atakları’ olasılık dahilinde görülüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251119/la-nina-turkiyeyi-etkileyecek-mi-meteoroloji-uzmani-istanbula-kar-yagisi-icin-tarih-isaret-etti-1101112861.html
kuzey kutbu
doğu
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/03/1095088133_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4dc2b1ef2687ba35249bbbada7a57b9d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
kutup girdabı, hava, meteoroloji, türkiye, dünya, hava haberleri, hava durumu, meteoroloji haberleri, dünya haberleri
kutup girdabı, hava, meteoroloji, türkiye, dünya, hava haberleri, hava durumu, meteoroloji haberleri, dünya haberleri

Kutup girdabı geliyor: Dünya çapında sert hava değişimi işareti

13:13 20.11.2025
© AA / Mert Alper DervışKar yağışı
Kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.11.2025
© AA / Mert Alper Dervış
Abone ol
Meteoroloji kurumları, Kuzey Kutbu üzerindeki ‘kutup girdabının yapısında meydana gelen dalgalanmaların, önümüzdeki gün ve haftalarda ‘küresel hava akışını önemli ölçüde değiştirebileceği’ uyarısında bulunuyor. Dünya ve Türkiye için olası etkiler ne?
Normal şartlarda stabil kalan bu sistemde görülen zayıflama, dünya genelinde soğuk hava dalgaları, ani ısınmalar, fırtınalar gibi hızlı geçişlere yol açabiliyor.

Kutup girdabı nedir?

Bilim insanları kutup girdabını ‘stratosferde yer alan, çok soğuk hava kütlelerini çevresinde döndüren güçlü alçak basınç alanı’ olarak tanımlıyor.
Dünya Meteoroloji Örgütü’ne göre bu girdabın rüzgarları saatte 200-250 km hızla dönebiliyor.
Girdap güçlü kaldığında Arktik soğukları kuzeyde tutuluyor.
Ancak zayıfladığında jet akımı dalgalanıyor ve soğuk hava orta enlemlere doğru taşabiliyor.

Küresel etkileri: Soğuk, fırtına, değişkenlik

Meteoroloji modelleri, bu kış girdabın 'durağan olmaktan uzak' bir dönem geçirebileceğine işaret ediyor.
Asya: Sibirya kökenli soğuk hava, Doğu Asya’ya zaman zaman sert şekilde inebilir; özellikle Çin ve Japonya için bu tür senaryolar modellerde beliriyor.
Kuzey Amerika: ABD ve Kanada’da kısa sürede sıcaklık düşüşleri, kar fırtınaları ve kısa aralıklarla sıcak hava sıçramaları bekleniyor.
Avrupa: Batı ve Orta Avrupa’da ılıman günlerin ardından ani soğuma ve kuvvetli rüzgâr geçişleri tahmin ediliyor. Jet akımındaki dalgalanma, Avrupa’daki fırtına yollarını daha oynak hale getiriyor.

Türkiye için olası etkiler ne?

Küresel sistemin bir uzantısı olarak Türkiye’nin için de bu dalgalanmadan ‘kısa süreli soğuma-ısınma geçişleri’, ‘soğuk hava atakları’ olasılık dahilinde görülüyor.
İstanbul kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2025
TÜRKİYE
La Nina Türkiye’yi etkileyecek mi? Meteoroloji uzmanı İstanbul'a kar yağışı için tarih işaret etti
Dün, 10:03
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала