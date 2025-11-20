https://anlatilaninotesi.com.tr/20251120/kutup-girdabi-geliyor-dunya-capinda-sert-hava-degisimi-isareti-1101152302.html
Kutup girdabı geliyor: Dünya çapında sert hava değişimi işareti
Kutup girdabı geliyor: Dünya çapında sert hava değişimi işareti
Meteoroloji kurumları, Kuzey Kutbu üzerindeki 'kutup girdabının yapısında meydana gelen dalgalanmaların, dünya ve Türkiye için olası etkiler ne?
Kutup girdabı geliyor: Dünya çapında sert hava değişimi işareti
Meteoroloji kurumları, Kuzey Kutbu üzerindeki ‘kutup girdabının yapısında meydana gelen dalgalanmaların, önümüzdeki gün ve haftalarda ‘küresel hava akışını önemli ölçüde değiştirebileceği’ uyarısında bulunuyor. Dünya ve Türkiye için olası etkiler ne?
Normal şartlarda stabil kalan bu sistemde görülen zayıflama, dünya genelinde soğuk hava dalgaları, ani ısınmalar, fırtınalar gibi hızlı geçişlere yol açabiliyor.
Bilim insanları kutup girdabını ‘stratosferde yer alan, çok soğuk hava kütlelerini çevresinde döndüren güçlü alçak basınç alanı’ olarak tanımlıyor.
Dünya Meteoroloji Örgütü’ne göre bu girdabın rüzgarları saatte 200-250 km hızla dönebiliyor.
Girdap güçlü kaldığında Arktik soğukları kuzeyde tutuluyor.
Ancak zayıfladığında jet akımı dalgalanıyor ve soğuk hava orta enlemlere doğru taşabiliyor.
Küresel etkileri: Soğuk, fırtına, değişkenlik
Meteoroloji modelleri, bu kış girdabın 'durağan olmaktan uzak' bir dönem geçirebileceğine işaret ediyor.
Asya:
Sibirya kökenli soğuk hava, Doğu Asya’ya zaman zaman sert şekilde inebilir; özellikle Çin ve Japonya için bu tür senaryolar modellerde beliriyor.
Kuzey Amerika:
ABD ve Kanada’da kısa sürede sıcaklık düşüşleri, kar fırtınaları ve kısa aralıklarla sıcak hava sıçramaları bekleniyor.
Avrupa:
Batı ve Orta Avrupa’da ılıman günlerin ardından ani soğuma ve kuvvetli rüzgâr geçişleri tahmin ediliyor. Jet akımındaki dalgalanma, Avrupa’daki fırtına yollarını daha oynak hale getiriyor.
Türkiye için olası etkiler ne?
Küresel sistemin bir uzantısı olarak Türkiye’nin için de bu dalgalanmadan ‘kısa süreli soğuma-ısınma geçişleri’, ‘soğuk hava atakları’ olasılık dahilinde görülüyor.