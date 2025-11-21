https://anlatilaninotesi.com.tr/20251121/tekirdagda-su-krizi-kapida-20-gunluk-su-kaldi-planli-su-kesintileri-kacinilmaz-1101186792.html
Tekirdağ’da su krizi kapıda, 20 günlük su kaldı: 'Planlı su kesintileri kaçınılmaz'
Tekirdağ’da su krizi derinleşiyor. TESKİ Genel Müdürü Mehmet Ali Şişmanlar, Naip Barajı ve Yazır Göletindeki su seviyelerinin kritik düzeyin altına indiğini... 21.11.2025, Sputnik Türkiye
Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürü Mehmet Ali Şişmanlar, kentte su seviyelerinin kritik düzeye gerilemesi nedeniyle acil durum uyarısı yaptı. Şişmanlar, “Eğer yağışlar olmazsa, bu koşullar devam ederse ve yüzey suyu alamazsak şehirde planlı su kesintileri uygulamak zorunda kalacağız” dedi.Baraj seviyeleri ölü hacmin altına indiKüresel iklim değişikliğinin tüm su kaynaklarını olumsuz etkilediğini belirten Şişmanlar, beklenen yağışların gerçekleşmemesi nedeniyle barajların hızla boşaldığını vurguladı.Şişmanlar şu bilgileri paylaştı:Şişmanlar, “Su kaynaklarımızın seviyesi her gün azalıyor. Naip Barajı ve Yazır Göleti ölü hacim seviyesinin altına indi” ifadelerini kullandı.Yeraltı su kaynakları devredeTESKİ, kriz derinleşirken alternatif çözümleri devreye almaya başladı. Bu kapsamda:Şişmanlar, çalışmalara ilişkin “Diğer su kaynaklarımızı artırmak ve iletim hatlarını yenilemek için proje çalışmalarımız hızlı şekilde sürüyor” dedi.'Kesintiler kaçınılmaz olabilir'Yağış olmadığı takdirde kesintilerin zorunlu hale geleceğini belirten Şişmanlar, durumun ciddiyetini şu sözlerle vurguladı:“Eğer yağışlar olmazsa, bu koşullar devam ederse ve yüzey suyu alamazsak şehirde planlı su kesintileri uygulamak zorunda kalacağız. Bu kaçınılmaz bir yol gözüküyor.”Su tasarrufu uyarısıŞişmanlar, su tüketiminin kontrollü yapılması gerektiğine dikkat çekerek vatandaşlara çağrı yaptı:“Su tasarrufu konusunda herkesin hassas olması gerekiyor.”Kentin uzun vadeli su sorununu çözmek amacıyla yeni bir proje başlatıldığını belirten Şişmanlar şu bilgileri verdi:
