İstanbul için tehlike büyüyor: 'Alarm seviyesine yaklaşıyor'
İstanbul için tehlike büyüyor: 'Alarm seviyesine yaklaşıyor'
İstanbul'a su sağlayan 10 barajın 5'inde doluluk oranı yüzde 20'nin altına düştü. Uzmanlar ise riskin büyüdüğüne dikkat çekerken, barajların yüzde 10'un altına... 21.11.2025, Sputnik Türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/08/1088954955_0:94:1000:657_1920x0_80_0_0_8b46f842a8b516f8ad595c4eaf02bdf0.jpg
Barajlarda son 10 yılın doluluk oranları İSKİ istatistiklerine göre, 21 Kasım tarihli baraj doluluk oranları 2016'da yüzde 35,27, 2017'de yüzde 55,09, 2018'de yüzde 48,61, 2019'da yüzde 37,13, 2020'de yüzde 26,43, 2021'de yüzde 41,95, 2022'de yüzde 35,4, 2023'te yüzde 23,08, 2024'te yüzde 27,49 iken bugünkü oran yüzde 20,29 olarak ölçüldü.
2025
Türkiye'nin birçok ilinde barajlardaki doluluk oranları alarm verirken uzmanlar İstanbul için de tehlike çanlarının çaldığını vurguluyor. İstanbul'a su sağlayan 10 barajın 5'inde doluluk oranının yüzde 20'nin altına düştüğü belirtilirken, Meteoroloji Mühendisi Güven Özdemir, "Yavaş yavaş risk büyüyor, alarm seviyesine yaklaşıyor. Çünkü barajlar yüzde 10'un altına düştüğü zaman artık kullanma şansımız kalmıyor. Çünkü oradaki çamur ve dip suyu olduğu için arıtması daha maliyetli olacaktır" dedi.
Son 5 yılın en düşük oranı
İSKİ verilerine göre, İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 20.29'a geriledi. Son 5 yılın aynı dönemine göre en düşük oran olarak kayıtlara geçerken Aydın Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi ve meteoroloji mühendisi Güven Özdemir, İstanbul'daki tehlikenin altını şu sözlerle çizdi:
"İstanbul'daki barajlara baktığımızda yüzde 20 civarında bir doluluk var. Bazı barajlarımızda da yüzde 20'nin altında bir doluluk gözüküyor, bu büyük bir tehlike. Yavaş yavaş risk büyüyor, alarm seviyesine yaklaşıyor. Çünkü barajlar yüzde 10'un altına düştüğü zaman artık kullanma şansımız kalmıyor. Çünkü oradaki çamur ve dip suyu olduğu için arıtması daha maliyetli olacaktır."
Çok büyük tehlikeler bizi bekleyecektir
Aralık ve ocak aylarındaki yağışların kritik olduğunu dile getiren Özdemir, şunları kaydetti:
"Önümüzdeki aralık ve ocak aylarında işte kar yağışıyla birlikte su seviyelerinin yükseleceğini ümit ediyoruz. Ama eğer o yağışları alamazsak çok büyük tehlikeler bizi bekleyecektir. Su tasarrufu önemli. Su tasarrufu sadece musluktaki suyumuzun az kullanılması değil, elektriğimizi de ona göre kullanmamız lazım. Çünkü elektrik biliyorsunuz hidrolojik santrallerinden de elde edilebiliyor. Mümkün olduğu kadar enerjimizi az kullanmamız gerekiyor. Tarım alanlarının sulamasında artık normal vahşi sulama değil de damlalık sulamaya geçmemizde fayda var. Çünkü çok büyük tatlı su harcamamız var."
İstanbul'da barajların doluluk oranları
Su miktarı Istrancalar'da yüzde 20,78, Terkos'ta yüzde 22,61, Sazlıdere'de yüzde 19,76, Alibey'de yüzde 12,5, Büyükçekmece'de yüzde 22,13, Ömerli'de yüzde 17,83, Darlık'ta yüzde 22,99, Elmalı'da yüzde 50,68, Pabuçdere'de yüzde 3,89 ve Kazandere'de yüzde 1,97 olarak ölçüldü.
Barajlarda son 10 yılın doluluk oranları
İSKİ istatistiklerine göre, 21 Kasım tarihli baraj doluluk oranları 2016'da yüzde 35,27, 2017'de yüzde 55,09, 2018'de yüzde 48,61, 2019'da yüzde 37,13, 2020'de yüzde 26,43, 2021'de yüzde 41,95, 2022'de yüzde 35,4, 2023'te yüzde 23,08, 2024'te yüzde 27,49 iken bugünkü oran yüzde 20,29 olarak ölçüldü.