https://anlatilaninotesi.com.tr/20251121/istanbul-icin-tehlike-buyuyor-alarm-seviyesine-yaklasiyor-1101179761.html

İstanbul için tehlike büyüyor: 'Alarm seviyesine yaklaşıyor'

İstanbul için tehlike büyüyor: 'Alarm seviyesine yaklaşıyor'

Sputnik Türkiye

İstanbul'a su sağlayan 10 barajın 5'inde doluluk oranı yüzde 20'nin altına düştü. Uzmanlar ise riskin büyüdüğüne dikkat çekerken, barajların yüzde 10'un altına... 21.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-21T12:24+0300

2025-11-21T12:24+0300

2025-11-21T12:24+0300

yaşam

türkiye

i̇stanbul

i̇stanbul su ve kanalizasyon i̇daresi (i̇ski̇)

güven özdemir

baraj doluluk

susuzluk

kuraklık

olağanüstü kuraklık

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/08/1088954955_0:94:1000:657_1920x0_80_0_0_8b46f842a8b516f8ad595c4eaf02bdf0.jpg

Türkiye'nin birçok ilinde barajlardaki doluluk oranları alarm verirken uzmanlar İstanbul için de tehlike çanlarının çaldığını vurguluyor. İstanbul'a su sağlayan 10 barajın 5'inde doluluk oranının yüzde 20'nin altına düştüğü belirtilirken, Meteoroloji Mühendisi Güven Özdemir, "Yavaş yavaş risk büyüyor, alarm seviyesine yaklaşıyor. Çünkü barajlar yüzde 10'un altına düştüğü zaman artık kullanma şansımız kalmıyor. Çünkü oradaki çamur ve dip suyu olduğu için arıtması daha maliyetli olacaktır" dedi. Son 5 yılın en düşük oranıİSKİ verilerine göre, İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 20.29'a geriledi. Son 5 yılın aynı dönemine göre en düşük oran olarak kayıtlara geçerken Aydın Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi ve meteoroloji mühendisi Güven Özdemir, İstanbul'daki tehlikenin altını şu sözlerle çizdi: Çok büyük tehlikeler bizi bekleyecektirAralık ve ocak aylarındaki yağışların kritik olduğunu dile getiren Özdemir, şunları kaydetti:"Önümüzdeki aralık ve ocak aylarında işte kar yağışıyla birlikte su seviyelerinin yükseleceğini ümit ediyoruz. Ama eğer o yağışları alamazsak çok büyük tehlikeler bizi bekleyecektir. Su tasarrufu önemli. Su tasarrufu sadece musluktaki suyumuzun az kullanılması değil, elektriğimizi de ona göre kullanmamız lazım. Çünkü elektrik biliyorsunuz hidrolojik santrallerinden de elde edilebiliyor. Mümkün olduğu kadar enerjimizi az kullanmamız gerekiyor. Tarım alanlarının sulamasında artık normal vahşi sulama değil de damlalık sulamaya geçmemizde fayda var. Çünkü çok büyük tatlı su harcamamız var."Barajlarda son 10 yılın doluluk oranları İSKİ istatistiklerine göre, 21 Kasım tarihli baraj doluluk oranları 2016'da yüzde 35,27, 2017'de yüzde 55,09, 2018'de yüzde 48,61, 2019'da yüzde 37,13, 2020'de yüzde 26,43, 2021'de yüzde 41,95, 2022'de yüzde 35,4, 2023'te yüzde 23,08, 2024'te yüzde 27,49 iken bugünkü oran yüzde 20,29 olarak ölçüldü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251117/bulut-tohumlama-nedir-iran-kurakligi-onlemek-icin-hazirlaniyor-turkiye-bu-teknolojiyi-kullaniyor-mu-1101066039.html

i̇stanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, i̇stanbul, i̇stanbul su ve kanalizasyon i̇daresi (i̇ski̇), güven özdemir, baraj doluluk, susuzluk, kuraklık, olağanüstü kuraklık