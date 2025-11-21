https://anlatilaninotesi.com.tr/20251121/tavan-arasinda-tesadufen-bulundu-rekor-fiyata-satildi-dunyanin-en-pahali-cizgi-romani-oldu-1101189463.html
Tavan arasında tesadüfen bulundu, rekor fiyata satıldı: Dünyanın en pahalı çizgi romanı oldu
ABD’nin Kaliforniya eyaletinde bir ailenin tavan arasında geçen yıl keşfedilen 1939 tarihli çizgi roman, açık artırmada 9.12 milyon dolara satılarak tarihteki en pahalı çizgi roman oldu. Yalnızca 10 cent’e satılan orijinal baskı, yıllarca eski bir kutunun içinde gazete yığınlarının arasında saklı kalmıştı.Keşfi yapan üç kardeş, annelerinin vefatının ardından evi düzenlerken kutu içinde saklanmış çizgi roman koleksiyonuna rastladı. Aile üyeleri, annelerinin koleksiyonun değerli olduğunu sıkça söylediğini ancak eserleri hiç görmediklerini belirtti.Heritage Auctions, 1939 baskısının olağanüstü korunmuş olması nedeniyle “şimdiye kadarki en yüksek puanlı kopya” olarak değerlendirildiğini açıkladı. Kutu içinde yalnızca bu değil, aynı döneme ait beş Action Comics sayısı daha bulundu.Büyük Buhran döneminde alınmış, yıllarca saklı kalmışAile, koleksiyonun anne ve dayısı tarafından Büyük Buhran ile İkinci Dünya Savaşı arasında satın alındığını aktardı. Kardeşlerden en küçüğü, açık artırma öncesi yaptığı açıklamada çizgi romanların aile için yalnızca maddi değil duygusal bir değer taşıdığını ifade etti.Kardeşler, çocukluklarında çizgi romanların kendileri için bir “sığınak” olduğunu, ancak yıllar içinde kutunun tavan arasında unutulduğunu söyledi. Kutunun geçmiş Noel döneminde tesadüfen bulunduğu belirtildi.Heritage Auctions Başkan Yardımcısı Lon Allen, satış sonrası açıklamasında, “Bu eser yalnızca olağanüstü bir kondisyon sunmuyor; aynı zamanda sinema filmlerini aratmayan bir hikayeye sahip” ifadelerini kullandı.Yeni rekor, önceki milyon dolarlık satışları geride bıraktıYeni satışla birlikte önceki rekor olan 6 milyon dolarlık Action Comics No. 1 satışı geride kaldı. Bir başka 1939 baskısı çizgi roman 2022’de 5.3 milyon dolara satılmıştı. 1938’den bu yana pop kültürün en ikonik figürlerinden birinin doğuşunu temsil eden bu eser, çizgi roman tarihinin en değerli mirasları arasında görülmekte.
