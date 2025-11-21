https://anlatilaninotesi.com.tr/20251121/tarkanin-konser-biletleri-45-dakika-icinde-tukenmisti-4-yeni-konser-daha-duyuruldu-1101183617.html
Tarkan'ın konser biletleri 45 dakika içinde tükenmişti: 4 yeni konser daha duyuruldu
Tarkan'ın konser biletleri 45 dakika içinde tükenmişti: 4 yeni konser daha duyuruldu
Tarkan'ın İstanbul'da düzenleyeceği konserin biletleri dakikalar içinde tükenmiş, site çökmüştü. 4 konsere ilginin bu kadar fazla olmasının ardından ekstra 4...
Tarkan'ın konser biletleri 45 dakika içinde tükenmişti: 4 yeni konser daha duyuruldu
14:16 21.11.2025 (güncellendi: 14:39 21.11.2025)
Tarkan'ın İstanbul'da düzenleyeceği konserin biletleri dakikalar içinde tükenmiş, site çökmüştü. 4 konsere ilginin bu kadar fazla olmasının ardından ekstra 4 konser günü daha duyuruldu.
Sanatçı Tarkan, 4 günlük konser maratonuna 4 yeni konser günü daha ekledi.
24-27-30-31 Ocak’taki konserlerin biletleri 24 Kasım Pazartesi günü 11:00’de satışa sunulacak.
Tarkan biletleri dakikalar içinde tükendi
19 Kasım'da konser biletleri sabah saatlerinde satışa çıktı. Dakikalar içinde de biletler tükendi.
Binlerce kişi bilet sayfasına bile ulaşamadan sistem kapandı. Bunun üzerine 4 günlük konser maratonuna 4 gün daha eklendi.
Ünlü şarkıcı, Hitt Prodüksiyon organizasyonuyla 16, 17, 20, 23 Ocak tarihlerine ek 24, 27, 30 ve 31 Ocak 2026'da Volkswagen Arena'da konser verecek.
Sanatçı konserlerde sevilen şarkılarından oluşan bir repertuvarı seslendirecek.
Konser biletleri ne kadar?
Kuzey & Güney sahne önü ayakta 8925.00 TL
Saha içi ayakta 3675.00 TL
Tribün VIP 12600.00 TL
Tribün 1. Kategori 9975.00 TL
Tribün 2. Kategori 7875.00 TL
Tribün 3. Kategori 5775.00 TL
Tribün 4. Kategori 4725.00 TL
Tribün 5. Kategori - Kısıtlı Görüş 1522.50 TL