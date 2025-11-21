https://anlatilaninotesi.com.tr/20251121/tarkanin-konser-biletleri-45-dakika-icinde-tukenmisti-4-yeni-konser-daha-duyuruldu-1101183617.html

Tarkan'ın konser biletleri 45 dakika içinde tükenmişti: 4 yeni konser daha duyuruldu

Tarkan'ın konser biletleri 45 dakika içinde tükenmişti: 4 yeni konser daha duyuruldu

Sanatçı Tarkan, 4 günlük konser maratonuna 4 yeni konser günü daha ekledi.24-27-30-31 Ocak’taki konserlerin biletleri 24 Kasım Pazartesi günü 11:00’de satışa sunulacak.Tarkan biletleri dakikalar içinde tükendi19 Kasım'da konser biletleri sabah saatlerinde satışa çıktı. Dakikalar içinde de biletler tükendi.Binlerce kişi bilet sayfasına bile ulaşamadan sistem kapandı. Bunun üzerine 4 günlük konser maratonuna 4 gün daha eklendi.Tarkan'dan 8 konserÜnlü şarkıcı, Hitt Prodüksiyon organizasyonuyla 16, 17, 20, 23 Ocak tarihlerine ek 24, 27, 30 ve 31 Ocak 2026'da Volkswagen Arena'da konser verecek.Sanatçı konserlerde sevilen şarkılarından oluşan bir repertuvarı seslendirecek.Konser biletleri ne kadar?Kuzey & Güney sahne önü ayakta 8925.00 TLSaha içi ayakta 3675.00 TLTribün VIP 12600.00 TLTribün 1. Kategori 9975.00 TLTribün 2. Kategori 7875.00 TLTribün 3. Kategori 5775.00 TLTribün 4. Kategori 4725.00 TLTribün 5. Kategori - Kısıtlı Görüş 1522.50 TL

