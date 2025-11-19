https://anlatilaninotesi.com.tr/20251119/fethiye-aciklarinda-sasirtan-kesif-binlerce-yillik-liman-ve-uc-batik-1101133689.html
Fethiye açıklarında şaşırtan keşif: Binlerce yıllık liman ve üç batık
19.11.2025
Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın izniyle yürütülen çalışma kapsamında araştırma ekibinin, Fethiye açıklarında bugüne kadar kayıtlara geçmemiş bir antik demirleme alanı belirlediği aktarıldı. Bu alanın, Tunç Çağı’ndan Osmanlı dönemine kadar aralıksız kullanıldığı ifade edildi. Ekip lideri Doç. Dr. Hakan Öniz, “Burada binlerce yıl boyunca denizcilerin durduğunu gösteren çok sayıda çapa belgelendi” diye aktardı. Demirleme yerinin, Mısır’dan Levant’a ve Anadolu’ya uzanan ticaret yolunun önemli duraklarından biri olduğu düşünüldü.Fırtınadan kaçamayan üç gemi Bölgenin batı rüzgarlarına karşı korunaklı olduğu, ancak doğudan gelen ani fırtınalarda gemilerin zor durumda kaldığı söylendi. Öniz, bazı durumlarda kaptanların demiri toplayamadan ipi kesip kaçmak zorunda kaldığını aktardı. Araştırmada bulunan üç batığın ise bu ani fırtınalarda battığı değerlendirildi. Uzmanlar, bu gemilerin içindeki ticaret mallarının ve kapların dönemler hakkında önemli bilgiler verdiğini belirtti.Türkiye’nin su altı envanteri genişliyor Araştırmalarda Antalya ve Fethiye’de toplam 10 yeni batığın kaydedildiği, Türkiye’nin su altı arkeolojik kayıtlarının 421’e yükseldiği bildirildi. Son yıllarda ortaya çıkarılan ünlü Kumluca batıklarıyla birlikte, yeni keşiflerin 2026’da açılması planlanan Kemer Su Altı Arkeoloji Müzesi’nde sergileneceği söylendi. Uzmanlara göre Fethiye’deki bu yeni keşif, Doğu Akdeniz’in binlerce yıllık deniz ticareti ağını anlamada kritik bir boşluğu dolduruyor.
