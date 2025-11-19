https://anlatilaninotesi.com.tr/20251119/fethiye-aciklarinda-sasirtan-kesif-binlerce-yillik-liman-ve-uc-batik-1101133689.html

Fethiye açıklarında şaşırtan keşif: Binlerce yıllık liman ve üç batık

Fethiye açıklarında şaşırtan keşif: Binlerce yıllık liman ve üç batık

Sputnik Türkiye

Fethiye’nin doğu kıyılarında yapılan su altı araştırmalarında binlerce yıl boyunca kullanılan gizli bir antik demirleme noktası ile ani fırtınalarda batan üç... 19.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-19T18:13+0300

2025-11-19T18:13+0300

2025-11-19T18:13+0300

yaşam

türkiye

hakan öniz

fethiye

anadolu

antalya

arkeolojik kazı

arkeolojik keşif

sualtı

müze

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/13/1101133317_0:225:1024:801_1920x0_80_0_0_fbb24fee37db135585f60e58d7ca7468.jpg

Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın izniyle yürütülen çalışma kapsamında araştırma ekibinin, Fethiye açıklarında bugüne kadar kayıtlara geçmemiş bir antik demirleme alanı belirlediği aktarıldı. Bu alanın, Tunç Çağı’ndan Osmanlı dönemine kadar aralıksız kullanıldığı ifade edildi. Ekip lideri Doç. Dr. Hakan Öniz, “Burada binlerce yıl boyunca denizcilerin durduğunu gösteren çok sayıda çapa belgelendi” diye aktardı. Demirleme yerinin, Mısır’dan Levant’a ve Anadolu’ya uzanan ticaret yolunun önemli duraklarından biri olduğu düşünüldü.Fırtınadan kaçamayan üç gemi Bölgenin batı rüzgarlarına karşı korunaklı olduğu, ancak doğudan gelen ani fırtınalarda gemilerin zor durumda kaldığı söylendi. Öniz, bazı durumlarda kaptanların demiri toplayamadan ipi kesip kaçmak zorunda kaldığını aktardı. Araştırmada bulunan üç batığın ise bu ani fırtınalarda battığı değerlendirildi. Uzmanlar, bu gemilerin içindeki ticaret mallarının ve kapların dönemler hakkında önemli bilgiler verdiğini belirtti.Türkiye’nin su altı envanteri genişliyor Araştırmalarda Antalya ve Fethiye’de toplam 10 yeni batığın kaydedildiği, Türkiye’nin su altı arkeolojik kayıtlarının 421’e yükseldiği bildirildi. Son yıllarda ortaya çıkarılan ünlü Kumluca batıklarıyla birlikte, yeni keşiflerin 2026’da açılması planlanan Kemer Su Altı Arkeoloji Müzesi’nde sergileneceği söylendi. Uzmanlara göre Fethiye’deki bu yeni keşif, Doğu Akdeniz’in binlerce yıllık deniz ticareti ağını anlamada kritik bir boşluğu dolduruyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251119/tarihin-en-bilinmeyen-halki-bulundu-8-bin-500-yil-gizlenmis-kayip-insanlar-kesfedildi-neden-1101116208.html

fethiye

anadolu

antalya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, hakan öniz, fethiye, anadolu, antalya, arkeolojik kazı, arkeolojik keşif, sualtı, müze