Süper Kupa'da yarı final maçlarının fikstürü ve yeri belli oldu
Süper Kupa'da yarı final maçlarının fikstürü ve yeri belli oldu
Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Galatasaray-Trabzonspor mücadelesi 5 Ocak'ta Gaziantep'te, Fenerbahçe-Samsunspor karşılaşması ise 6 Ocak'ta Adana'da oynanacak.
spor
süper kupa
galatasaray
fenerbahçe
Süper Kupa'da yarı final maçlarının oynanacağı şehirler belli oldu:Fenerbahçe maçı hangi stadyumda?Süper Kupa'da bir ilkSüper Kupa, bu yıl ilk kez 4 takımın katılımı ile düzenlenecek. Daha önce Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonunun karşı karşıya geldiği organizasyonda bu kez Süper Lig şampiyonu, Süper Lig ikincisi, Türkiye Kupası şampiyonu ve Türkiye Kupası finalisti yer alacak.Final maçı ne zaman?Yapılan kura çekimi sonucunda Galatasaray-Trabzonspor mücadelesinin 5 Ocak'ta Gaziantep'teki Gaziantep Stadyumu'nda, Fenerbahçe-Samsunspor karşılaşmasının ise 6 Ocak'ta Adana'daki Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacağı belirlendi.Final müsabakası 10 Ocak'ta İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak.
Süper Kupa'da yarı final maçlarının fikstürü ve yeri belli oldu

21.11.2025
Ayrıntılar geliyor
Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Galatasaray-Trabzonspor mücadelesi 5 Ocak'ta Gaziantep'te, Fenerbahçe-Samsunspor karşılaşması ise 6 Ocak'ta Adana'da oynanacak.
Süper Kupa'da yarı final maçlarının oynanacağı şehirler belli oldu:
⚽️Galatasaray-Trabzonspor
🗓️5 Ocak 2026 Pazartesi
📌Gaziantep'te

Fenerbahçe maçı hangi stadyumda?

⚽️Fenerbahçe-Samsunspor
🗓️6 Ocak 2026 Salı
📌Adana'da

Süper Kupa'da bir ilk

Süper Kupa, bu yıl ilk kez 4 takımın katılımı ile düzenlenecek. Daha önce Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonunun karşı karşıya geldiği organizasyonda bu kez Süper Lig şampiyonu, Süper Lig ikincisi, Türkiye Kupası şampiyonu ve Türkiye Kupası finalisti yer alacak.
Final maçı ne zaman?

Yapılan kura çekimi sonucunda Galatasaray-Trabzonspor mücadelesinin 5 Ocak'ta Gaziantep'teki Gaziantep Stadyumu'nda, Fenerbahçe-Samsunspor karşılaşmasının ise 6 Ocak'ta Adana'daki Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacağı belirlendi.
Final müsabakası 10 Ocak'ta İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak.
