Süper Kupa'da yarı final maçlarının fikstürü ve yeri belli oldu

Süper Kupa'da yarı final maçlarının fikstürü ve yeri belli oldu

21.11.2025

2025-11-21T15:18+0300

2025-11-21T15:18+0300

2025-11-21T15:26+0300

Süper Kupa'da yarı final maçlarının oynanacağı şehirler belli oldu:Fenerbahçe maçı hangi stadyumda?Süper Kupa'da bir ilkSüper Kupa, bu yıl ilk kez 4 takımın katılımı ile düzenlenecek. Daha önce Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonunun karşı karşıya geldiği organizasyonda bu kez Süper Lig şampiyonu, Süper Lig ikincisi, Türkiye Kupası şampiyonu ve Türkiye Kupası finalisti yer alacak.Final maçı ne zaman?Yapılan kura çekimi sonucunda Galatasaray-Trabzonspor mücadelesinin 5 Ocak'ta Gaziantep'teki Gaziantep Stadyumu'nda, Fenerbahçe-Samsunspor karşılaşmasının ise 6 Ocak'ta Adana'daki Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacağı belirlendi.Final müsabakası 10 Ocak'ta İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak.

