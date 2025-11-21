https://anlatilaninotesi.com.tr/20251121/super-kupada-yari-final-maclarinin-fiksturu-ve-yeri-belli-oldu-1101187994.html
Süper Kupa'da yarı final maçlarının fikstürü ve yeri belli oldu
Süper Kupa'da yarı final maçlarının fikstürü ve yeri belli oldu
Sputnik Türkiye
Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Galatasaray-Trabzonspor mücadelesi 5 Ocak'ta Gaziantep'te, Fenerbahçe-Samsunspor karşılaşması ise 6 Ocak'ta Adana'da... 21.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-21T15:18+0300
2025-11-21T15:18+0300
2025-11-21T15:26+0300
spor
süper kupa
galatasaray
fenerbahçe
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0c/14/1051939679_0:2:811:458_1920x0_80_0_0_01777911721c601c407eaa6fb5fa7f5e.jpg
Süper Kupa'da yarı final maçlarının oynanacağı şehirler belli oldu:Fenerbahçe maçı hangi stadyumda?Süper Kupa'da bir ilkSüper Kupa, bu yıl ilk kez 4 takımın katılımı ile düzenlenecek. Daha önce Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonunun karşı karşıya geldiği organizasyonda bu kez Süper Lig şampiyonu, Süper Lig ikincisi, Türkiye Kupası şampiyonu ve Türkiye Kupası finalisti yer alacak.Final maçı ne zaman?Yapılan kura çekimi sonucunda Galatasaray-Trabzonspor mücadelesinin 5 Ocak'ta Gaziantep'teki Gaziantep Stadyumu'nda, Fenerbahçe-Samsunspor karşılaşmasının ise 6 Ocak'ta Adana'daki Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacağı belirlendi.Final müsabakası 10 Ocak'ta İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241216/2025-uefa-super-kupa-macinin-stadi-belli-oldu-1091627829.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0c/14/1051939679_99:0:710:458_1920x0_80_0_0_59267475faf413ba612c9614e2884ea9.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
süper kupa, galatasaray, fenerbahçe
süper kupa, galatasaray, fenerbahçe
Süper Kupa'da yarı final maçlarının fikstürü ve yeri belli oldu
15:18 21.11.2025 (güncellendi: 15:26 21.11.2025)
Ayrıntılar geliyor
Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Galatasaray-Trabzonspor mücadelesi 5 Ocak'ta Gaziantep'te, Fenerbahçe-Samsunspor karşılaşması ise 6 Ocak'ta Adana'da oynanacak.
Süper Kupa'da yarı final maçlarının oynanacağı şehirler belli oldu:
⚽️Galatasaray-Trabzonspor
Fenerbahçe maçı hangi stadyumda?
Süper Kupa, bu yıl ilk kez 4 takımın katılımı ile düzenlenecek. Daha önce Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonunun karşı karşıya geldiği organizasyonda bu kez Süper Lig şampiyonu, Süper Lig ikincisi, Türkiye Kupası şampiyonu ve Türkiye Kupası finalisti yer alacak.
Yapılan kura çekimi sonucunda Galatasaray-Trabzonspor mücadelesinin 5 Ocak'ta Gaziantep'teki Gaziantep Stadyumu'nda, Fenerbahçe-Samsunspor karşılaşmasının ise 6 Ocak'ta Adana'daki Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacağı belirlendi.
Final müsabakası 10 Ocak'ta İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak.