Semih Çelik'in sesiyle sosyal medyada paylaşım ve mezarlıkta uygunsuz davranışlar sonrası 3 kişi gözaltına alındı

Ayşenur Halil ile İkbal Uzuner'in katili Semih Çelik'in sesini kullanarak sosyal medyada paylaşım yapan ve mezarlıkta uygunsuz davranışlar sergileyen 3 kişi

İstanbul'da Ayşenur Halil ile İkbal Uzuner'i öldürmesinin ardından surlardan atlayarak intihar eden Semih Çelik'in sesiyle sosyal medyada paylaşım yapan ve mezarlıkta uygunsuz davranışlar sergileyen 3 kişi gözaltına alındı.İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Semih Çelik'in sesiyle surların yakınından ve öldürülen İkbal Uzuner'in mezarından sosyal medyada uygunsuz paylaşım yapılması üzerine çalışma başlattı.Ekipler, videoyu sosyal medyada paylaşan 14 yaşındaki D.D.Ö.’nün, İkbal Uzuner’in mezarında uygunsuz davranışlarda bulunduğu belirtilen kişilerle aynı sınıfta olduğunu ve tehdit edildiğini tespit etti. Bu kapsamda, mezar başında uygunsuz hareketlerde bulunduğu belirlenen Y.A. (15), Ö.D. (15) ve Ö.E.E. gözaltına alındı. Mezarlıkta bulunmadığı ancak D.D.Ö.’yü tehdit edenler arasında olduğu belirlenen E.N.A. (15) ise yakalanarak işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.Şüphelilerin ise yarın 'ölen kişinin hatırasına hakaret' suçundan adliye sevk edilmesi bekleniyor.

