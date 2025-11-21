https://anlatilaninotesi.com.tr/20251121/rusya-uluslararasi-ceza-mahkemesinin-yargi-yetkisini-tanimayacak-1101195518.html

Rusya, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin yargı yetkisini tanımayacak

Rusya, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin yargı yetkisini tanımayacak

21.11.2025

Rusya Güvenlik ve Yolsuzlukla Mücadele Komitesi Başkan Yardımcısı Anatoliy Vıbornıy, Sputnik'e verdiği demeçte, yargı yetkisi uluslararası antlaşmalara veya BM Güvenlik Konseyi kararlarına dayanmayan yabancı mahkeme kararlarının uygulanmasını yasaklayan Devlet Duması'na sunulan yasa tasarısının, Rusya'nın Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) yargı yetkisini tanımadığını teyit ettiğini söyledi.Vıbornıy, tasarının özellikle “Rus vatandaşlarına yönelik siyasi gerekçeli tutuklama kararlarını" geçersiz kılmayı hedeflediğini belirterek, "Egemenliğimizi ve hukuk sistemimizi dış baskıya karşı koruyoruz" dedi.Milletvekili ayrıca, Rusya'nın kendi yasalarına göre vatandaşlarının güvenliğini ve hukukunu korumaya devam edeceğini vurguladı.

