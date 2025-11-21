https://anlatilaninotesi.com.tr/20251121/rusya-uluslararasi-ceza-mahkemesinin-yargi-yetkisini-tanimayacak-1101195518.html
Rusya, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin yargı yetkisini tanımayacak
Rusya, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin yargı yetkisini tanımayacak
21.11.2025
2025-11-21T20:30+0300
2025-11-21T20:30+0300
2025-11-21T20:30+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/14/1101152731_40:0:1359:742_1920x0_80_0_0_3fdb33182fcf81cbb2f1bde72349c0b1.png
Rusya Güvenlik ve Yolsuzlukla Mücadele Komitesi Başkan Yardımcısı Anatoliy Vıbornıy, Sputnik'e verdiği demeçte, yargı yetkisi uluslararası antlaşmalara veya BM Güvenlik Konseyi kararlarına dayanmayan yabancı mahkeme kararlarının uygulanmasını yasaklayan Devlet Duması'na sunulan yasa tasarısının, Rusya'nın Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) yargı yetkisini tanımadığını teyit ettiğini söyledi.Vıbornıy, tasarının özellikle “Rus vatandaşlarına yönelik siyasi gerekçeli tutuklama kararlarını" geçersiz kılmayı hedeflediğini belirterek, "Egemenliğimizi ve hukuk sistemimizi dış baskıya karşı koruyoruz" dedi.Milletvekili ayrıca, Rusya'nın kendi yasalarına göre vatandaşlarının güvenliğini ve hukukunu korumaya devam edeceğini vurguladı.
rusya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/14/1101152731_205:0:1194:742_1920x0_80_0_0_08e8e1a0b89907b9aec6d50157c3f73a.png
anatoliy vıbornıy, rusya parlamentosunun alt kanadı duma, rusya, uluslararası ceza mahkemesi (ucm), bm güvenlik konseyi
Duma milletvekili Anatoliy Vıbornıy, Uluslararası Ceza Mahkemesi de dahil olmak üzere, yetkisi uluslararası anlaşmalara ya da BM Güvenlik Konseyi kararlarına dayanmayan yabancı mahkeme kararlarının Rusya’da uygulanmasının Duma'ya sunulan yeni tasarıyla mümkün olmayacağını açıkladı.
Rusya Güvenlik ve Yolsuzlukla Mücadele Komitesi Başkan Yardımcısı Anatoliy Vıbornıy, Sputnik'e verdiği demeçte, yargı yetkisi uluslararası antlaşmalara veya BM Güvenlik Konseyi kararlarına dayanmayan yabancı mahkeme kararlarının uygulanmasını yasaklayan Devlet Duması'na sunulan yasa tasarısının, Rusya'nın Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) yargı yetkisini tanımadığını teyit ettiğini söyledi.
Vıbornıy, tasarının özellikle “Rus vatandaşlarına yönelik siyasi gerekçeli tutuklama kararlarını" geçersiz kılmayı hedeflediğini belirterek, "Egemenliğimizi ve hukuk sistemimizi dış baskıya karşı koruyoruz" dedi.
Milletvekili ayrıca, Rusya'nın kendi yasalarına göre vatandaşlarının güvenliğini ve hukukunu korumaya devam edeceğini vurguladı.