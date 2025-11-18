https://anlatilaninotesi.com.tr/20251118/israil-netanyahu-ve-gallant-hakkindaki-tutuklama-emirlerinin-iptali-icin-uluslararasi-ceza-1101075126.html

İsrail, Netanyahu ve Gallant hakkındaki tutuklama emirlerinin i̇ptali i̇çin Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne başvurdu

İsrail, Netanyahu ve Gallant hakkındaki tutuklama emirlerinin i̇ptali i̇çin Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne başvurdu

İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) başvurarak Başsavcı Kerim Han'ın İsrail'e karşı açtığı davalardan düşürülmesini ve İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında çıkardığı tutuklama emirlerinin iptal edilmesini talep ettiği bildirildi.Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:Neler olmuştu?Mayıs 2024'te Han, Netanyahu ve eski Galant hakkında tutuklama emri çıkarılması için Ön Yargılama Dairesi'ne başvuruda bulunduğunu duyurdu. Açıklamasında, Gazze'deişlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan sorumlu olduklarını belirtti.Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), geçen yılın Kasım ayı sonlarında ikili hakkında tutuklama emri çıkarmıştı. UCM Ön Yargılama Dairesi, İsrail'in UCM'nin vatandaşlarına karşı tutuklama emri çıkarma ve Filistin'deki durumu daha genel olarak soruşturma yetkisine itiraz eden argümanlarını reddettmişti. İsrail daha sonra Ön Yargılama Dairesi'nin kararına itiraz ederek Mahkeme'nin tutuklama emirleri üzerindeki yetkisine itiraz etmişti.

