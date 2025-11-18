Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251118/israil-netanyahu-ve-gallant-hakkindaki-tutuklama-emirlerinin-iptali-icin-uluslararasi-ceza-1101075126.html
İsrail, Netanyahu ve Gallant hakkındaki tutuklama emirlerinin i̇ptali i̇çin Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne başvurdu
İsrail, Netanyahu ve Gallant hakkındaki tutuklama emirlerinin i̇ptali i̇çin Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne başvurdu
Sputnik Türkiye
İsrail, UCM Başsavcısı Kerim Han’ın Netanyahu ve Gallant hakkında çıkardığı tutuklama emirlerinin iptali ve Han’ın İsrail’le ilgili davalardan men edilmesi... 18.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-18T05:07+0300
2025-11-18T05:16+0300
dünya
i̇srail
benyamin netanyahu
yoav gallant
uluslararası ceza mahkemesi (ucm)
i̇srail dışişleri bakanlığı
filistin
gazze
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/13/1096347869_0:38:748:459_1920x0_80_0_0_eb454033c83a20eceb3f2daee3e64638.png
İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) başvurarak Başsavcı Kerim Han'ın İsrail'e karşı açtığı davalardan düşürülmesini ve İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında çıkardığı tutuklama emirlerinin iptal edilmesini talep ettiği bildirildi.Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:Neler olmuştu?Mayıs 2024'te Han, Netanyahu ve eski Galant hakkında tutuklama emri çıkarılması için Ön Yargılama Dairesi'ne başvuruda bulunduğunu duyurdu. Açıklamasında, Gazze'deişlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan sorumlu olduklarını belirtti.Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), geçen yılın Kasım ayı sonlarında ikili hakkında tutuklama emri çıkarmıştı. UCM Ön Yargılama Dairesi, İsrail'in UCM'nin vatandaşlarına karşı tutuklama emri çıkarma ve Filistin'deki durumu daha genel olarak soruşturma yetkisine itiraz eden argümanlarını reddettmişti. İsrail daha sonra Ön Yargılama Dairesi'nin kararına itiraz ederek Mahkeme'nin tutuklama emirleri üzerindeki yetkisine itiraz etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251118/bmgk-abdnin-gazze-planini-onayladi-1101074384.html
i̇srail
filistin
gazze
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/13/1096347869_44:0:705:496_1920x0_80_0_0_6b3fafc3cd3ff0fcc63f0d4d2d5488b7.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇srail, benyamin netanyahu, yoav gallant, uluslararası ceza mahkemesi (ucm), i̇srail dışişleri bakanlığı, filistin, gazze
i̇srail, benyamin netanyahu, yoav gallant, uluslararası ceza mahkemesi (ucm), i̇srail dışişleri bakanlığı, filistin, gazze

İsrail, Netanyahu ve Gallant hakkındaki tutuklama emirlerinin i̇ptali i̇çin Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne başvurdu

05:07 18.11.2025 (güncellendi: 05:16 18.11.2025)
© AP Photo / Peter DejongUCM
UCM - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2025
© AP Photo / Peter Dejong
Abone ol
İsrail, UCM Başsavcısı Kerim Han’ın Netanyahu ve Gallant hakkında çıkardığı tutuklama emirlerinin iptali ve Han’ın İsrail’le ilgili davalardan men edilmesi için Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne başvurdu.
İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) başvurarak Başsavcı Kerim Han'ın İsrail'e karşı açtığı davalardan düşürülmesini ve İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında çıkardığı tutuklama emirlerinin iptal edilmesini talep ettiği bildirildi.
Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
"İsrail bugün, Savcı Kerim Han'ın İsrail'le ilgili davalara katılmasının engellenmesi için Uluslararası Ceza Mahkemesi Temyiz Dairesi'ne bir dilekçe sundu. Ayrıca İsrail, mahkemeden, savcının Başbakan Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında çıkardığı asılsız tutuklama emirlerinin iptalini talep ediyor"

Neler olmuştu?

Mayıs 2024'te Han, Netanyahu ve eski Galant hakkında tutuklama emri çıkarılması için Ön Yargılama Dairesi'ne başvuruda bulunduğunu duyurdu. Açıklamasında, Gazze'deişlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan sorumlu olduklarını belirtti.
Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), geçen yılın Kasım ayı sonlarında ikili hakkında tutuklama emri çıkarmıştı. UCM Ön Yargılama Dairesi, İsrail'in UCM'nin vatandaşlarına karşı tutuklama emri çıkarma ve Filistin'deki durumu daha genel olarak soruşturma yetkisine itiraz eden argümanlarını reddettmişti. İsrail daha sonra Ön Yargılama Dairesi'nin kararına itiraz ederek Mahkeme'nin tutuklama emirleri üzerindeki yetkisine itiraz etmişti.
BMGK - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2025
İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI
BMGK, ABD'nin Gazze planını onayladı
01:17
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала