https://anlatilaninotesi.com.tr/20251118/israil-netanyahu-ve-gallant-hakkindaki-tutuklama-emirlerinin-iptali-icin-uluslararasi-ceza-1101075126.html
İsrail, Netanyahu ve Gallant hakkındaki tutuklama emirlerinin i̇ptali i̇çin Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne başvurdu
İsrail, Netanyahu ve Gallant hakkındaki tutuklama emirlerinin i̇ptali i̇çin Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne başvurdu
Sputnik Türkiye
İsrail, UCM Başsavcısı Kerim Han’ın Netanyahu ve Gallant hakkında çıkardığı tutuklama emirlerinin iptali ve Han’ın İsrail’le ilgili davalardan men edilmesi... 18.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-18T05:07+0300
2025-11-18T05:07+0300
2025-11-18T05:16+0300
dünya
i̇srail
benyamin netanyahu
yoav gallant
uluslararası ceza mahkemesi (ucm)
i̇srail dışişleri bakanlığı
filistin
gazze
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/13/1096347869_0:38:748:459_1920x0_80_0_0_eb454033c83a20eceb3f2daee3e64638.png
İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) başvurarak Başsavcı Kerim Han'ın İsrail'e karşı açtığı davalardan düşürülmesini ve İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında çıkardığı tutuklama emirlerinin iptal edilmesini talep ettiği bildirildi.Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:Neler olmuştu?Mayıs 2024'te Han, Netanyahu ve eski Galant hakkında tutuklama emri çıkarılması için Ön Yargılama Dairesi'ne başvuruda bulunduğunu duyurdu. Açıklamasında, Gazze'deişlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan sorumlu olduklarını belirtti.Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), geçen yılın Kasım ayı sonlarında ikili hakkında tutuklama emri çıkarmıştı. UCM Ön Yargılama Dairesi, İsrail'in UCM'nin vatandaşlarına karşı tutuklama emri çıkarma ve Filistin'deki durumu daha genel olarak soruşturma yetkisine itiraz eden argümanlarını reddettmişti. İsrail daha sonra Ön Yargılama Dairesi'nin kararına itiraz ederek Mahkeme'nin tutuklama emirleri üzerindeki yetkisine itiraz etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251118/bmgk-abdnin-gazze-planini-onayladi-1101074384.html
i̇srail
filistin
gazze
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/13/1096347869_44:0:705:496_1920x0_80_0_0_6b3fafc3cd3ff0fcc63f0d4d2d5488b7.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇srail, benyamin netanyahu, yoav gallant, uluslararası ceza mahkemesi (ucm), i̇srail dışişleri bakanlığı, filistin, gazze
i̇srail, benyamin netanyahu, yoav gallant, uluslararası ceza mahkemesi (ucm), i̇srail dışişleri bakanlığı, filistin, gazze
İsrail, Netanyahu ve Gallant hakkındaki tutuklama emirlerinin i̇ptali i̇çin Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne başvurdu
05:07 18.11.2025 (güncellendi: 05:16 18.11.2025)
İsrail, UCM Başsavcısı Kerim Han’ın Netanyahu ve Gallant hakkında çıkardığı tutuklama emirlerinin iptali ve Han’ın İsrail’le ilgili davalardan men edilmesi için Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne başvurdu.
İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) başvurarak Başsavcı Kerim Han'ın İsrail'e karşı açtığı davalardan düşürülmesini ve İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında çıkardığı tutuklama emirlerinin iptal edilmesini talep ettiği bildirildi.
Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
"İsrail bugün, Savcı Kerim Han'ın İsrail'le ilgili davalara katılmasının engellenmesi için Uluslararası Ceza Mahkemesi Temyiz Dairesi'ne bir dilekçe sundu. Ayrıca İsrail, mahkemeden, savcının Başbakan Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında çıkardığı asılsız tutuklama emirlerinin iptalini talep ediyor"
Mayıs 2024'te Han, Netanyahu ve eski Galant hakkında tutuklama emri çıkarılması için Ön Yargılama Dairesi'ne başvuruda bulunduğunu duyurdu. Açıklamasında, Gazze'deişlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan sorumlu olduklarını belirtti.
Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), geçen yılın Kasım ayı sonlarında ikili hakkında tutuklama emri çıkarmıştı. UCM Ön Yargılama Dairesi, İsrail'in UCM'nin vatandaşlarına karşı tutuklama emri çıkarma ve Filistin'deki durumu daha genel olarak soruşturma yetkisine itiraz eden argümanlarını reddettmişti. İsrail daha sonra Ön Yargılama Dairesi'nin kararına itiraz ederek Mahkeme'nin tutuklama emirleri üzerindeki yetkisine itiraz etmişti.