Rusya Dışişleri: İran'la barışçıl nükleer iş birliği eşit koşullarda yürütülmeli
Rusya Dışişleri: İran’la barışçıl nükleer iş birliği eşit koşullarda yürütülmeli
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İran'la barışçıl amaçlı nükleer enerji alanında yapılacak iş birliğinin, diğer nükleer olmayan ülkelerle... 21.11.2025
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova yaptığı açıklamada, Moskova’nın İran’la barışçıl nükleer enerji alanındaki iş birliğini desteklediğini ancak bu sürecin, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması çerçevesindeki yükümlülüklerini yerine getiren diğer nükleer olmayan ülkelerle yürütülen iş birlikleriyle aynı şartlarda olması gerektiğini vurguladı. Zaharova, “İran ile barışçıl nükleer enerji alanında yapılacak iş birliğinin, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması’na bağlılığını dürüstçe yerine getiren diğer nükleer olmayan ülkelerle olduğu gibi adil ve eşit koşullarda yürütülmesinden yanayız. Bu yaklaşımımıza diğer devletlerin de uymasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.Zaharova, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nda (UAEA) Almanya, Fransa, İngiltere ve ABD'nin girişimiyle İran'a yönelik oylamaya sunulan karar tasarısını ise Batılı ülkelerin ‘provokatif girişimi’ ve 'kurumun güvenilirliğine darbe' olarak nitelendirdi.Zaharova, söz konusu tasarının, UAEA’nın garanti sistemine ve küresel nükleer silahsızlanma rejimine olan uluslararası güvene ciddi bir darbe vurduğunu ifade etti.
Rusya Dışişleri: İran'la barışçıl nükleer iş birliği eşit koşullarda yürütülmeli

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İran’la barışçıl amaçlı nükleer enerji alanında yapılacak iş birliğinin, diğer nükleer olmayan ülkelerle olduğu gibi eşit ve adil koşullar altında gerçekleşmesi gerektiğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova yaptığı açıklamada, Moskova’nın İran’la barışçıl nükleer enerji alanındaki iş birliğini desteklediğini ancak bu sürecin, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması çerçevesindeki yükümlülüklerini yerine getiren diğer nükleer olmayan ülkelerle yürütülen iş birlikleriyle aynı şartlarda olması gerektiğini vurguladı.
Zaharova, “İran ile barışçıl nükleer enerji alanında yapılacak iş birliğinin, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması’na bağlılığını dürüstçe yerine getiren diğer nükleer olmayan ülkelerle olduğu gibi adil ve eşit koşullarda yürütülmesinden yanayız. Bu yaklaşımımıza diğer devletlerin de uymasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.
Zaharova, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nda (UAEA) Almanya, Fransa, İngiltere ve ABD'nin girişimiyle İran'a yönelik oylamaya sunulan karar tasarısını ise Batılı ülkelerin ‘provokatif girişimi’ ve 'kurumun güvenilirliğine darbe' olarak nitelendirdi.
Zaharova, söz konusu tasarının, UAEA’nın garanti sistemine ve küresel nükleer silahsızlanma rejimine olan uluslararası güvene ciddi bir darbe vurduğunu ifade etti.
