https://anlatilaninotesi.com.tr/20251121/prof-dr-sozbilirden-sindirgi-uyarisi-3-4-buyuklugundeki-depremler-durdu-bu-iyi-bir-sey-degil-1101172861.html

Prof. Dr. Sözbilir'den Sındırgı uyarısı: '3-4 büyüklüğündeki depremler durdu, bu iyi bir şey değil'

Prof. Dr. Sözbilir'den Sındırgı uyarısı: '3-4 büyüklüğündeki depremler durdu, bu iyi bir şey değil'

Sputnik Türkiye

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, İzmir genelindeki fayları incelediklerini belirterek... 21.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-21T09:42+0300

2025-11-21T09:42+0300

2025-11-21T09:42+0300

son depremler

i̇zmir

seferihisar

bergama

sındırgı

prof. dr. hasan sözbilir

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/04/0e/1044272196_0:0:750:423_1920x0_80_0_0_22ce4e5fd686dbf31a31ccf2e010b39b.jpg

Prof. Dr. Sözbilir, Türkiye'nin 30'a yakın bölgesinde deprem üretme zamanı gelen fayın bulunduğunu, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde ise deprem hareketliliğinin sürdüğünü anlattı.'Sındırgı fayı kırılmadı'Bölgede 10 Ağustos'ta 6.1 büyüklüğünde deprem olduğunu hatırlatan Sözbilir, şöyle devam etti:Erken uyarı sistemi: İzmir için geliyorSözbilir, İzmir ve çevresi için erken uyarı sistemi geliştirdiklerini, 2 ay içinde fay yakınlarına 12 istasyon kuracaklarını anlatarak, üniversite bünyesindeki deprem araştırma ve uygulama merkezini deprem araştırma ve risk azaltma enstitüsüne dönüştürmek istediklerini sözlerine ekledi.İzmir'de kaç fay var?Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Bilim Kurulu Üyesi de olan Sözbilir, İzmir'in kara kısmında 21, Ege Denizi'nde ise 19 fayın bulunduğunu belirterek, Tuzla Fayı'nın 30 Ekim 2020 yılında yaşanan depremden etkilendiğini belirtti.Tuzla Fayı deprem üretir mi?Sözbilir, fayda çalışma yaptıklarını anlatarak, "Baktık fay 2 bin yıldır kırılmıyor. Son depremi 2 bin yıl önce yapmış. Deprem üretme aralığı var. O da yaklaşık 2 bin yıl. Demek ki Tuzla Fayı'nın deprem üretme zamanı gelmiş. Tuzla Fayı belli bir zamanda deprem üretecek ama Menemen, Güzelhisar, Gülbahçe, Seferihisar, Bergama faylarının da bu sistem içine katılma aşamasına geldikleri görülüyor." dedi.İzmir'in en riskli fayı hangisi?İzmir için en riskli fayın İzmir Fayı olduğunu kaydeden Sözbilir, "Fay kuzey yönlü olduğu için bütün körfez fayın kucağında duruyor. Çok ciddi anlamda yıkım oluyor. İzmir Fayı'nın yakın zamanda kırılma şansı yok. Son depremi 1688 yılında yapmış, fayın deprem üretme aralığı 1000 yıl." diye konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251120/prof-dr-suleyman-pampaldan-osmaniye-depremi-yorumu-haritalanmamis-faylar-var-7-buyuklugunde-deprem-1101154755.html

i̇zmir

seferihisar

bergama

sındırgı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

sındırgı'da son depremler, sındırgı, izmirde hangi faylar var, izmir'de büyük deprem olur mu, sözbilir sındırgı, sındırgı neden sallanıyor, sındırgı'da büyük deprem olur mu