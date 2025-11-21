Türkiye
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
İngiliz basını: Zelenskiy'in 'Ukrayna planını' 27 Kasım'a kadar imzalaması bekleniyor
İngiliz basını: Zelenskiy'in 'Ukrayna planını' 27 Kasım'a kadar imzalaması bekleniyor
Vladimir Zelenskiy'in, ABD Başkanı Donald Trump tarafından hazırlandığı belirtilen 'Ukrayna barış planını' 27 Kasım'a kadar imzalamasının beklendiği... 21.11.2025, Sputnik Türkiye
İngiliz Financial Times (FT) gazetesi, Ukraynalı bürokratlara dayandırdığı haberinde, Washington'un Kiev'den 'barış planının imzalanması' ile ilgili beklentisini yazdı.Haberde, "ABD'li bürokratlar, barış anlaşmasını bu ayın sonlarında Moskova'ya sunmak ve süreci Aralık ayı başında tamamlamak için Zelenskiy'in anlaşmayı önümüzdeki perşembe günü kutlanacak Şükran Günü'nden önce imzalamasını bekliyor" dendi.FT, bu beklentinin gerçekleşmesinin son derece düşük ihtimal olduğunu, zira Zelenskiy'in ofisindeki bürokratlara göre Kiev'in planın bazı maddelerine kesinlikle karşı olduğunu vurguladı.Gazete, Kiev rejiminin Washington'a sunmak üzere karşı teklifler hazırladığını da aktardı.Axios'un haberi ve Kremlin'in yanıtıABD merkezli Axios haber sitesi, Rus ve Amerikan kaynaklarına dayandırdığı haberinde, ABD'nin Ukrayna'daki ihtilafın çözümüne yönelik yeni bir plan geliştirmek amacıyla Rusya'yla 'gizli istişareler' yürüttüğünü yazmıştı.Haberde, "ABD ve Rus yetkililer, Axios'a Trump yönetiminin Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek için yeni bir plan üzerinde Rusya'yla gizlice görüştüğünü söyledi. 28 maddelik ABD planı, Başkan Trump'ın Gazze anlaşmasına varma çabalarının başarılı olmasından ilham alıyor" denmişti.Batı basını ABD'nin önerdiği planın bazı önemli başlıklarını paylaşmıştı. Buna göre muhtemel plan; Ukrayna’ya yönelik Amerikan askeri yardımının azaltılması, Kanonik Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin resmi statüsünün tanınması, Rus dili'nin Ukrayna'da resmi dil olarak kabul edilmesi, ABD’in sağlayacağı güvenlik garantileri karşılığında Kiev yönetiminin Donbass bölgesinden tamamen vazgeçmesi, Zaporojye ve Herson bölgelerinde temas hattının büyük bölümünün dondurulması, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ni önemli ölçüde küçültülmesi ve yabancı askeri güçlerin Ukrayna topraklarında konuşlandırılmasının yasaklanması gibi unsurları içeriyor.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ve ABD'nin 28 maddelik Ukrayna planı üzerinde çalıştığına dair haberleri yalanlamıştı.Rusya Devlet Başkanı Putin ve ABD Başkanı Trump'ın son olarak Alaska'da görüştüğünü anımsatan Kremlin Sözcüsü, Anchorage'da yapılan istişarelere ek olarak yeni bir şey olmadığını kaydetmişti.
Vladimir Zelenskiy'in, ABD Başkanı Donald Trump tarafından hazırlandığı belirtilen 'Ukrayna barış planını' 27 Kasım'a kadar imzalamasının beklendiği belirtildi.
İngiliz Financial Times (FT) gazetesi, Ukraynalı bürokratlara dayandırdığı haberinde, Washington'un Kiev'den 'barış planının imzalanması' ile ilgili beklentisini yazdı.

Haberde, "ABD'li bürokratlar, barış anlaşmasını bu ayın sonlarında Moskova'ya sunmak ve süreci Aralık ayı başında tamamlamak için Zelenskiy'in anlaşmayı önümüzdeki perşembe günü kutlanacak Şükran Günü'nden önce imzalamasını bekliyor" dendi.

FT, bu beklentinin gerçekleşmesinin son derece düşük ihtimal olduğunu, zira Zelenskiy'in ofisindeki bürokratlara göre Kiev'in planın bazı maddelerine kesinlikle karşı olduğunu vurguladı.

Gazete, Kiev rejiminin Washington'a sunmak üzere karşı teklifler hazırladığını da aktardı.

Axios'un haberi ve Kremlin'in yanıtı

ABD merkezli Axios haber sitesi, Rus ve Amerikan kaynaklarına dayandırdığı haberinde, ABD'nin Ukrayna'daki ihtilafın çözümüne yönelik yeni bir plan geliştirmek amacıyla Rusya'yla 'gizli istişareler' yürüttüğünü yazmıştı.

Haberde, "ABD ve Rus yetkililer, Axios'a Trump yönetiminin Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek için yeni bir plan üzerinde Rusya'yla gizlice görüştüğünü söyledi. 28 maddelik ABD planı, Başkan Trump'ın Gazze anlaşmasına varma çabalarının başarılı olmasından ilham alıyor" denmişti.

Batı basını ABD'nin önerdiği planın bazı önemli başlıklarını paylaşmıştı. Buna göre muhtemel plan; Ukrayna’ya yönelik Amerikan askeri yardımının azaltılması, Kanonik Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin resmi statüsünün tanınması, Rus dili'nin Ukrayna'da resmi dil olarak kabul edilmesi, ABD’in sağlayacağı güvenlik garantileri karşılığında Kiev yönetiminin Donbass bölgesinden tamamen vazgeçmesi, Zaporojye ve Herson bölgelerinde temas hattının büyük bölümünün dondurulması, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ni önemli ölçüde küçültülmesi ve yabancı askeri güçlerin Ukrayna topraklarında konuşlandırılmasının yasaklanması gibi unsurları içeriyor.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ve ABD'nin 28 maddelik Ukrayna planı üzerinde çalıştığına dair haberleri yalanlamıştı.

Rusya Devlet Başkanı Putin ve ABD Başkanı Trump'ın son olarak Alaska'da görüştüğünü anımsatan Kremlin Sözcüsü, Anchorage'da yapılan istişarelere ek olarak yeni bir şey olmadığını kaydetmişti.
